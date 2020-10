Konsta Hietasen Aami-vaimo tiesi rakkaansa voittavan Tähdet tähdet -kisan – menestys nosti pintaan huolen, jota suurperheen äidillä ei aiemmin ollut

Aami Hietanen luotti Konsta Hietasen voittoon, sillä tuntee puolisonsa läpikotaisin. Viisilapsisen perheen arki perustuu ennen kaikkea tiimityöhön, jossa jokaisella on roolinsa.

Aami Hietanen saapui sunnuntai-iltana Tähdet tähdet -finaaliin kannustamaan puolisoaan Konsta Hietasta laulukilpailun tiukassa finaalissa. Aami Hietanen pysytteli visusti poissa parrasvaloista, sillä ei halunnut siirtää huomiota pois miehestään.

Aiemmin Aami Hietanen on seurannut lähetyksiä rauhassa kotisohvalta parin 2-, 6-, 8-, 10- ja 12-vuotiaiden lasten kanssa. Finaaliin hän päätti saapua paikan päälle, joten viisipäinen lapsikatras pääsi katsomaan show’ta naapuriin.

Myöskään kisan tulos ei yllättänyt yli 15 vuotta miehensä kanssa yhdessä viettänyttä Aami Hietasta.

– Yllättävän vähän on jännittänyt, sillä jotenkin tiesin Konstan hoitavan homman kotiin. Hän on sellainen, että ryhtyessään johonkin hän antaa kaikkensa, Aami Hietanen pohtii.

– Ja totta kai mä tykkään aina, kun Konsta laulaa. Sitä on aina ihana kuunnella paikan päällä, hän jatkaa iloiten.

Suorien lähetysten täyttämä syksy on ollut perheelle hektistä aikaa. Aami Hietanen kertoo perhearjen muuttuneen silti loppujen lopuksi melko vähän: Pari on vuosien varrella oppinut luovimaan erilaisissa arjen tilanteissa.

– Olen ollut 13 vuotta kotiäitinä. Olen tottunut siihen, että välillä Konsta on enemmän kotona ja välillä vähemmän. Nyt on ollut sellainen hetki, että luonnollisesti vähemmän, mutta olemme sopeutuneet siihen.

Ehtiessään viisilapsisen perheen arjesta myös Tohinatalo-blogia kirjoittava Aami Hietanen kertoo kymmenviikkoisen tuoneen silti perhettä paljon yhteen.

– Olemme katsoneet lähetyksiä telkkarista ja tsempanneet iskää, auttaneet yhdessä tanssiharjoituksissa ja sellaisissa. Se on ollut tosi hieno kokemus koko perheelle, vaikka tietysti myös raskas.

Lapset ovat toimineet myös isänsä ”pahimpina kriitikoina”.

– Konstakin sanoo aina, että jos lapset tykkäävät, niin kaikki menee hyvin, Aami Hietanen nauraa ja jatkaa:

– He tuntevat isänsä ja hänen taitonsa tosi hyvin. He ovat myös nähneet, kuinka paljon hän on treenasi.

Siksi kisa itse ei jännittänyt Aami Hietasta, mutta tulevaisuus sen sijaan kyllä. Mahdollisuuksia on paljon, mutta niiden seurauksia on mahdoton ennustaa.

– Kaikki ovat sanoneet, että lavat on auki. Konstalla on rahkeita Suomen huipulle asti, ja sinne hän myös pyrkii. Mä yritän parhaani mukaan tukea, että hän saa vaalia myös kotielämää. Se on aina hänelle se ykkönen, joten pyrin parhaani mukaan mahdollistamaan sen.

– Se on sitä tiimityötä.