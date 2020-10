Linda Lampenius joutuu leikkaukseen – kivut pahentuneet

Viulisti Linda Lampenius kertoo joutuvansa pian kaularankaleikkaukseen ammattinsa aiheuttamien vaurioiden vuoksi.

Viulisti Linda Lampenius, 50, kertoo Instagramissa ja Facebookissa julkaisemissaan tekstissä ikäviä uutisia. Lampenius kirjoittaa joutuvansa lokakuun 28. päivä kaularankaleikkaukseen, jonka vuoksi hän joutuu perumaan Suomeen sovittua konserttejaan. Lampeniuksen oli määrä esiintyä Joensuussa ja Helsingissä.

Lampenius kertoo tekstissä myös, miksi leikkaus on tarpeellinen.

– Neljänkymmenenviiden vuoden viulunvingutus on tuhonnut kaksi välilevyä, jonka takia kolmen nikaman reunat hanganneet toisiaan kohtaan soittaessani viulua (pään asento hiukan eteenpäin vasemmalle). Luu on kasvattanut uutta luuta niihin kohtiin jossa nikamat ovat kohdanneet. Uusi luu on muodostunut naulan muotoiseksi. Yksi ”naula” painaa suoraan hermoa joka menee käteen. Tuo naula ja muuta ylimääräistä luuta poistetaan leikkauksessa, Lampenius kertoo.

– Kipu (pää ja niska) on kovaa ja olen huomannut että vasen käsi ei ole ihan yhtä vahva kuin aiemmin. Tämä ei parane itsestään vaan pahenee koko ajan.

Linda Lampenius kirjoittaa sosiaalisen median tileillään olevansa pahoillaan siitä, että joutuu perumaan keikkojaan.­

Lampenius kirjoittaa olevansa tilanteesta pahoillaan.

– Nyt toivon että leikkaus sujuu hyvin ja että pääsen esiintymään Suomeen 2021! Lampenius päättää tekstinsä.

Terveyshuolet ovat vaivanneet Lampeniusta tänä vuonna, sillä hän sairastui koronavirukseen maaliskuisen syntymäpäivämatkansa jälkeen. Lampenius ja hänen mieehensä juhlistivat viulistin 50-vuotissyntymäpivää Yhdysvalloissa.

Lampenius kertoi rankoista koronakokemuksistaan heinäkuussa Maria Veitolan podcastissa: