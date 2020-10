1990-luvun suurin radiojulkkis Pertti Salovaara täyttää maanantaina 50 vuotta ja viettää omien sanojensa mukaan seestynyttä elämää.

1990-luvun suuri radiojulkkis Pertti Salovaara muistaa vielä kirkkaasti 30 vuoden takaiset ajat, kun faniposti täytti Radiomafian toimituksen postilaatikot ja juontokeikoilla tytöt yrittivät repiä palasia nuoren radioäänen vaatteista.

Parikymppisenä nuorena miehenä valtakunnalliseksi tähdeksi noussut Salovaara ei antanut menestyksen nousta hattuun. Hän sanoo aina osanneensa pitää työminän ja yksityishenkilön erossa toisistaan.

– Tajusin jo aika varhain, että fanit eivät diggaa minua henkilönä, vaan he diggaavat sitä työtä, jota teen. Onnistuin siinä silloin ja olen onnistunut sen jälkeenkin, hän tunnustaa.

Radiojulkkiksen yleisö oli 1990-luvulla välillä niin aggressiivista, että tapahtumakeikoille piti ottaa turvamies mukaan.­

Tänään maanantaina 50 vuotta täyttävä Salovaara pääsi toimitustyön makuun jo 15-vuotiaana, kun isä patisti pojan työharjoitteluun kotipaikkakunnan paikallislehteen, Raahelaiseen. Pertti olisi mieluummin mennyt K-marketiin, sillä kavereiden mukaan siellä sai hyllyjä siivotessa ottaa itselle kaikki lattialle tipahtavat ja rikkoutuvat suklaalevyt.

Nuori mies pääsi kuitenkin aluelehteen ja sai tehdä siellä juttuja, jotka painettiin lehteen. Se tuntui makealta. Seuraava työpaikka olikin jo sähköisessä mediassa eli Oulu-radiossa.

– Menin Madetojan musiikki- ja alkoholipainotteiseen lukioon Ouluun. Muutin kotoa pois ja asuin yksin keskustassa. Ajattelin hommata töitä ja kävin juttunäytteiden kanssa melkein jokaisen oululaisen lehden toimituksessa. Nuori ikä aiheutti siellä hymistelyä, hän muistelee lehtipomojen reaktioita.

Seuraavaksi Salovaara uskaltautui Yleisradion Oulun-toimitukseen. Siellä oli juuri päättymässä haku nuorten avustajakurssille. Innokas journalistinalku pääsi kurssille ja sitä kautta urkeni ura radioon.

Pertti Salovaara oli vasta parikymppinen nuori mies Raahesta, kun hänestä tuli valtakunnallinen radioääni ja sitä myötä julkisuuden henkilö.­

Salovaara teki toimittajan hommia Ylen Oulun, Kajaanin ja Lahden toimituksissa. Vuoden 1990 kesäkuussa käynnistyi nuorille suunnattu Ylen Radiomafia, jonka juontajaksi Salovaara pestattiin. Siitä alkoi valtakunnallisten radiolähetysten tekeminen.

– Breikkasin valtakunnallisesti vuosien 1991–1992 Faximafialla. Kuuntelijat pystyivät lähettämään levytoiveen faxilla ja saivat kuulla sen reaaliajassa! Se oli uutta ja mahtavaa. Siihen asti oli lähetetty vain postikortteja, Salovaara nauraa.

Faximafiaa seurasi Salovaara Show, joka lopulta teki Raahen pojasta valtakunnan radiojulkkisten ykkösen. 30 vuotta sitten radiotähden elämä oli nykyistä yksinkertaisempaa, sillä vain ääni oli ihmisille tuttu, juontajat eivät olleet kasvoillaan julkisuudessa.

– Ihan rauhassa sai kaupungilla liikkua, kukaan ei tunnistanut, Salovaara vahvistaa.

Salovaara valittiin suosituimmaksi radioääneksi Katso-lehden Telvis-äänestyksessä useana vuonna peräkkäin.­

Radiomafian hullujen vuosien aikana Salovaara teki myös juontokeikkoja tapahtumissa. Niissä lyötiin yleisöennätyksiä, kun kuuntelijat halusivat tulla katsomaan minkä näköinen mies oli äänen takana. Radiojuontajan esiintymistä saattoi seurata 5 000 ihmistä Köyliön limudiskossa tai Lohjan Tanhuhovissa.

– Sitten kun aloin tehdä televisioon nuorten ohjelmia, meininki keikoilla kiihtyi. Villitsimme ihmisiä, heitimme läppää ja soitettiin toivemusiikkia. Pois lähteminen ei ollut aina helppoa, fanit piirittivät ja hyökkäsivät päälle. Repivät joskus vaatteista palasia. Säikähdin niin kovasti, että piti ottaa turvamiehiä mukaan, Salovaara muistelee villeimpiä aikoja.

Salovaara juonsi Seinäjoen Tangomarkkinoita Satu Silvon kanssa vuonna 2000.­

Hän arvelee, että fanituskulttuuri oli 1990-luvulla paljon fanaattisempaa kuin nyt. Nuoret olivat aggressiivisia ja idoleilleen omistautuneita.

– Tytöt pääasiassa, pojat tarjosivat auton perästä Koskenkorvaa, mutta eihän me siihen lähdetty mukaan.

Pertti Salovaara täyttää 50 vuotta.­

Lempäälään kotiutunut Salovaara on palannut vuosien tauon jälkeen radiotyöhön. Hän juontaa Radio Novassa Yöradiota yhdessä veljensä Laurin kanssa.

50 vuotta täyttävä mies on seestynyt ja rauhoittunut. Asiat ovat järjestyksessä niin työn kuin yksityiselämän osalta.

– Yöradion tekeminen on antoisaa. Ihmiset ovat öisin herkempiä kuin päivällä ja he ovat valmiita keskustelemaan tärkeistä asioista. Perhe on lähellä, nuorimmainen tytär täyttää juuri 6 vuotta. Vanhemmat tytöt ovat 15- ja 20-vuotiaita. Elämä on mallillaan, tyytyväinen Salovaara tunnustaa.