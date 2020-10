80 vuotta täyttävä ministeri Pertti Salolainen suree yhä vaimonsa poismenoa: ”Anjan kuolema on elämäni suurin tragedia”

Ministeri Pertti Salolainen täyttää 80 vuotta ja miettii elämäänsä. – Vaikka olen kiitollinen kaikesta, vaimoni kuolema on elämäni suurin tragedia, hän sanoo.

Ministeri Pertti Salolaisen meriittilista on hengästyttävän pitkä. Hän on ollut monissa asioissa keskeisellä paikalla ja listaa työssään tärkeimmiksi saavutuksikseen pääneuvottelijan tehtävän Suomen EU-jäsenyysneuvotteluissa, sekä Maailman luonnonsäätiön, WWF:n Suomen-osaston perustamisen.

Saavutukset politiikassa ovat kiistattomat. Salolainen on aina toiminut, kuten on omasta mielestään parhaaksi ajatellut. Hän naurahtaa ymmärtävänsä ihmisiä, jotka eivät ole hänen kanssaan samaa mieltä esimerkiksi luonnonsuojelusta. Ministerin arvonimen aikoinaan saanut Salolainen kommentoi vain, että maailmaan mahtuu ja saa mahtua.

Henkilökohtaisessa elämässään veteraanipoliitikko nostaa suurimmaksi onnistumisekseen liittonsa edesmenneen Anja-vaimonsa kanssa sekä tämän kanssa perustetun perheen, johon nykyään kuluu lapsenlapsiakin.

Jo televisiosta aikoinaan tutuksi tullut Salolainen ehti olla vaimonsa kanssa naimisissa 40 vuotta kunnes syöpä vei Anjan 62-vuotiaana, helmikuussa 2005.

– Anjan kuolema on elämäni suurin tragedia, Salolainen herkistyy.

Pertti Salolaisen Anja-vaimo kuoli vuonna 2005.­

Vaimon sairastuttua Salolainen oli Suomen Britannian-suurlähettiläs. Anja lensi Suomeen hoitoihin ja vaikka Salolaiselle oli ajateltu seuraavaksi Washingtonin-lähettilään pestiä, hän ei voinut ottaa sitä vastaan.

– Kiitän yhä siitä presidentti Tarja Halosta ja silloista ulkoministeri Erkki Tuomiojaa, sillä he ymmärsivät syyn enemmän kuin hyvin, Salolainen sanoo.

Pertti Salolaisen silmät kostuvat edelleen hänen muistellessaan vaimoaan. Anja oli miehensä kallio, tuki ja turva ajoittain hyvinkin tuulisessa politiikan maailmassa.

– Lontoon suurlähetystön ladyna Anja oli edustava ja valtava apu, Salolainen muistelee kiitollisena.

Suru vaimon menehtymisestä otti oman aikansa.

– Siinä tilanteessa ja sillä matkalla ystävät ovat olleet kullanarvoisia, hän sanoo.

Menetyksen mies hukutti työntekoon ja hänelle rakkaaseen harrastukseen, luonnossa samoiluun ja eläinten sekä luonnon ikuistamiseen. Luontokalentereita omalla kustannuksellaan vuosia julkaissut ja näyttelyitäkin pitänyt Suomen WWF:n perustaja löysi luonnosta kaipaamansa lohdun.

– Luonto on ihmiselle parasta terapiaa, jota ihmiset nyt koronan kourissa ovat käyttäneet, Salolainen tietää.

Pikkuhiljaa ystävät alkoivat jälleen kuulla Salolaisen tuttua naurua ja hänen vitsailujaan. Elämä ja sen myötä ilo sekä valoisampi tulevaisuus olivat alkaneet voittaa. Pertti Salolainen oli tullut sinuiksi vaimonsa menehtymisen kanssa ja hän jaksoi jo luottaa huomiseen.

– Suremiseen menee vuosia, eikä se suru koskaan täysin poistu, hän huomauttaa.

Pertti Salolainen on jo pitkään harrastanut luontovalokuvausta.­

Salolainen painottaa, että Anja-vaimo tulee aina olemaan osa hänen elämäänsä. Hän käytti vaimon kuoleman jälkeen vuosia energiansa työntekoon, istui iltamyöhään eduskunnassa ja kirjoitteli vapaa-aikanaan vuosien varrella tapahtuneita asioita valkoisille paperiliuskoille. IS:n tietojen mukaan papereissa lukevat asiat ovat myöhemmin siirtymässä kirjan kansien väliin.

Ehkä mies kertoo kirjassaan senkin, että on saanut Lontoolta Freeman of the city of London -tittelin.

– Ikivanhan tradition mukaan tittelin haltija on kuoleman tuomion saatuaan hirtettävä silkkiköydellä, Salolainen naurahtaa.

Sosiaalinen Salolainen tapasi muutama vuosi vaimonsa kuoleman jälkeen kiinteistövälittäjänä toimineen tyylikkään naisen. He pitivät yhtä muutaman vuoden, mutta huomasivat intressiensä elämään olevan sittenkin liian erilaiset.

Myöhemmin Salolainen tapasi terveysalalla työskennelleen Niina Kosken. Pari jopa kihlautui, mutta sittemmin he päättivät jatkaa suhdetta läheisinä ystävinä.

– Suhteemme jatkuu edelleen hyvänä ystävyytenä muun muassa tenniksen ja luontokuvauksen parissa, Salolainen kuittaa.

Ministeri Pertti Salolainen julhii merkkipäiväänsä läheisten kanssa hallituksen määräämien rajoitusten puitteissa. Juhlien jälkeen hän aikoo suunnata taas luontoon valokuvaamaan.­

Nyt kuningatar Elisabetilta CBE-arvon saanut Salolainen täyttää 80 vuotta ja on edelleen elämänsä kunnossa. Miehellä on niin kiire eteenpäin, että kulkee usein etukenossa, jotta ehtisi nopeammin perille. Tennistä harrastavalla Salolaisella on teräksinen kunto.

– Luonnossa samoilu on parasta mahdollista kunnon ja terveyden hoitoa, hän sanoo kokemuksen äänellä.

Eduskunnan jättänyt Salolainen juhlii merkkipäiväänsä 19. lokakuuta läheisten kanssa hallituksen määräämien rajoitusten puitteissa. Kun juhlat on juhlittu, mies lähtee taas luontoon kuvaamaan. Lahjojakaan Salolainen ei halua, vaan on toivonut, että ihmiset muistavat häntä WWF:n keräyksellä metsänsuojelualueen perustamiseksi.

– Mitään tärkeämpää tai arvokkaampaa kohdetta en tiedä, hän sanoo painokkaasti.