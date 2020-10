Big Brother -talossa rakastuneet Anu ja Helmeri: Ero!

Anun mukaan hänen aikansa ei riittänyt kaikkeen ja hän koki syyllisyyttä siitä, etteivät molemmat olleet onnellisia.

Big Brotherista tuttu Anu paljasti viikonloppuna Instagram-tilinsä Stories-osiossa eronneensa Helmeristä. Pari rakastui BB-talossa ja ryhtyi seurustelemaan ohjelman jälkeen.

– Kyllä täytyy todeta, että päivääkään en pois vaihtaisi, vaikka tuntuu pahalta. Ja niin sen varmaan kuuluukin tuntua, Anu kirjoittaa Instagramissa.

Anun mukaan ero oli hänelle vaikea paikka, jota hän ei siksi halua kommentoida tarkemmin. Hän kuitenkin tiedostaa, että koska suhde alkoi televisiossa, ovat ihmiset kiinnostuneita siitä.

– Itseppä olen julkisessa tv:ssä soppani keittänyt, hän toteaa Instagramissa.

Anun kertoo, että hän ja Helmeri ovat edelleen hyvissä väleissä.

– Olemme ystäviä ja tulemme viihtymään toistemme seurassa jatkossakin, Anu toteaa sydänemojin kera.

Anu kertoo IS:lle, että hän ja Helmeri erosivat sopuisissa merkeissä. Anun mukaan ero on tuore ja tällä hetkellä hän tarvitsee aikaa, jotta voi käsitellä asian rauhassa.

– Ei ollut mitään dramatiikka taustalla, hän sanoo.

– Emme ole mitenkään räiskyvästi riidelleet eikä ole kyse mistään sellaisesta. Olemme keskustelleet ja huomanneet, että kun opimme tuntemaan toisemme niin hyvin jo BB:ssä, niin toisesta näkee heti, jos hän ei voi hyvin. Sitä haluaisi, että toinen olisi onnellinen ja siinä tulee sellainen tunne, ettei itse riitä tai voi antaa sitä kaikkea.

Anun mukaan hänen elämänsä on tällä hetkellä hyvin kiireistä, sillä hän tekee vaativaa asuntomyyjän työtä, pyörittää perhearkea kahden lapsensa kanssa ja toimii lisäksi liikunta-alalla.

– Koin uupumusta, että en pysty antamaan joka paikkaan itsestäni. On perhe pyöritettävänä, on jumppa ja on työ, Anu sanoo.

– Jossain vaiheessa sitä vaan väsyy siihen ja miettii, että olisi kiva, että molemmat ovat onnellisia. Molemmilla on omat juttunsa ja sitä alkoi miettiä, että kannattaako sitä väkisin alkaa kärvistelemään.

Anu ja Helmeri kertoivat IS:lle kesällä yhteiselostaan ja elämästään Big Brotherin jälkeen. Helmeri myönsi, että hän oli iskenyt silmänsä Anuun heti, kun hän oli nähnyt tämän BB-talossa. Kun asukkaat valitsivat nukkumapaikkojaan ensimmäisenä iltana, valitsi Helmeri ”puolivahingossa” sängyn Anun vierestä.

– Kyllä minä jo silloin vähän iskin silmäni Anuun. En tiedä, mikä siinä oli, mutta en nyt heti ajatellut, että ”tässä on elämäni nainen”.

Big Brother -talossa vietettyjen viikkojen aikana pari tutustui toisiinsa paremmin ja hitsautui yhteen. Kun BB loppui ja kamerat sammuivat, pystyivät he viimein puhumaan toisilleen sellaisista asioista, joista he joutuivat vaikenemaan BB-talossa.

Pian viime syksynä nähdyn ohjelman jälkeen heidän suhteensa syveni ja he tapasivat toisensa vanhemmat.

– Kun vein Anun tapaamaan perhettäni ensimmäistä kertaa, he vain totesivat, että kyllähän me jo tunnemme sinut, että istupa vaan pöytään normaalisti kuin kaikki muutkin, Helmeri kertoi.

Parisuhteen myötä ammattiscoottajana työskentelevän Helmerin elämään tuli myös kaksi lasta, sillä Anulla on edellisestä suhteestaan 5- ja 8-vuotiaat pojat, jotka asuvat vuoroviikoin isällään. Anu kertoi IS:lle kesällä, että lapset ottivat Helmerin hyvin osaksi elämäänsä.

Anu kertoi kesällä, että koska hänen arkensa on hektistä, ei hän ollut ajatellut haluavansa miestä.

– Kiinteistönvälittäjän homma on myös aika kokonaisvaltaista, kun pitää olla koko ajan tavoitettavissa. Työn vuoksi olen ajatellut, ettei minulla ole aikaa parisuhteelle. En ole myöskään tarvinnut ketään, hän totesi.