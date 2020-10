Näin SM-liigatähden ja Bachelor-kaunottaren romanssi sai oikeasti alkunsa – Haley, 28, läväytti julki kuvakaappauksen, joka paljastaa totuuden

Haley Ferguson jakoi Instagram-tarinassaan kuvakaappauksen ensimmäisestä keskustelustaan suomalaiskiekkoilija Oula Palveen kanssa.

Suositusta Bachelor-formaatista julkisuuteen kotimaassaan Yhdysvalloissa ponnahtanut Haley Ferguson paljastaa omalla Instagram-tilillään viimein, miten hänen ja suomalaiskiekkoilija Oula Palveen romanssi todellisuudessa sai alkunsa.

Haley on aikaisemmin kertonut, että amorina kaksikon välillä toimi hänen kaksoissisarensa Emily Ferguson. Kaksikko kertoi Help, I Suck At Dating -podcastissa, että itse ruotsalaiskiekkoilija Lars William Karlssonin kanssa seurusteleva Emily olisi vakaasti päättänyt etsiä sisarelleen pohjoismaalaisen jääkiekkoilijan.

Instagram-tilinsä tarinat osiossa Haley kuitenkin paljasti, että hän otti lopulta itse yhteyttä Palveen. Haley jakoi tarinassaan kuvakaappauksen pariskunnan ensimmäisestä keskustelusta, jonka ensimmäinen viesti oli Haleyn lähettämä ”Hey”.

– Hey, what’s up? Palve vastasi Bachelor-kaunottaren viestiin.

Kuvakaappauksen yhteyteen lisäämässään tekstissä Haley kannustikin kaikkia muita naisia ottamaan rohkeasti itse yhteyttä, jos he törmäävät potentiaalisiin miehiin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

– En olisi ikinä itse uskonut, että vuosi sitten tänä päivänä lähetin viestin elämäni rakkaudelle, Haley kirjoitti.

Haley ja nykyisin Ruotsissa kiekkoileva Palve ovat pitäneet yhteyttä jo vuoden päivät. Nyt pariskunta elää kaukosuhteessa, sillä Haley ei ole alkuperäisistä suunnitelmista poiketen voinut matkustaa Ruotsiin koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten vuoksi.

Siitä asti, kun Haley julkaisi ensimmäisen yhteiskuvan pariskunnasta omalla Instagram-tilillään tammikuussa, ovat he esiintyneet säännöllisesti toistensa sosiaalisen median kanavissa. Palve myös onnitteli hiljattain 28-vuotissyntymäpäiväänsä juhlistanutta rakastaan julkaisemalla herkän yhteiskuvan.

– Tämä tyttö on syy siihen, että saan herätä joka aamu hymy kasvoillani. Hyvää syntymäpäivää rakas! Nyt hoidetaan sinut tänne, Palve kirjoitti viitaten pariskunnan etäsuhteeseen.

– P.s. Lahjasi on postissa, hän vitsaili.

Haley Ferguson tavoitteli rakkautta The Bachelor-ohjelmassa yhdessä kaksoissisarensa Emilyn kanssa vuonna 2016. Hän kuitenkin putosi ohjelmasta neljäntenä, kun taas hänen siskonsa Emilyn unelmien poikamiehenä nähty Ben Higgins valitsi aina finaalinelikkoon saakka.

Kaksoset nähtiin sekä The Bachelor -ohjelmassa että kahdesti Bachelor In Paradise -sarjassa. Fergusoneilla on myös oma ohjelma The Twins: Happily Ever After?, mutta heistä molemmat työskentelevät nykyisin pääosin sosiaalisen median parissa sekä pilatesohjaajina.