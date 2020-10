”No paljon sulla on rahaa?” Aki Linnanahde täräyttää Jethro Rostedtille suoran kysymyksen podcastissa – liikemiehen kiinteistöomaisuus lyö ällikällä

Kiinteistökuningas Jethro Rostedt puhuu avoimesti rahasta sekä omaisuudestaan Aki Linnanahteen podcastin tuoreessa jaksossa.

Aki Linnanahde Talk Show’n tuoreessa jaksossa juontaja Aki Linnanahteen vieraaksi saapuu liikemies ja televisiopersoona Jethro Rostedt.

Jaksossa Rostedt ja Linnanahde keskustelevat avoimesti muun muassa Rostedtin urasta sekä rahasta. Linnanahde muun muassa utelee Rostedtilta, miten kiinteistökuninkaaksikin tituleerattu mies päätyi mukaan kiinteistöbisnekseen. Vuosien varrella Rostedt on ehtinyt myös ansaita liiketoimillaan sievoisen omaisuuden, mikä myös kiinnostaa Linnanahdetta.

– Puhutaan sitten rahasta. Paljos sulla on rahaa? Linnanahde täräyttää Rostedtille.

– No mikä nyt on rahaa. Mulla on muutama sata asuntoa, niin siitä kun ruvetaan laskemaan keskihintaa, niin siitä se lähtee ja firma jonkun verran.. Sanotaan nyt näin, että kyllä sitä ihan reippaasti on, Rostedt kiertelee.

– Sä omistat siis satoja asuntoja? Linnanahde hämmästelee.

– Kyllä. Henkilökohtaisesti ja yritysten kautta, Rostedt täsmentää.

Rostedt on monena vuonna ollut julkisuudesta tuttujen kiinteistövälittäjien tulokuningas.­

Rostedt kertoo Linnanahteelle olevansa itse kotoisin köyhistä oloista. Sen vuoksi etenkin uran alkutaipaleella Rostedtille oli tärkeintä tehdä yksinkertaisesti mahdollisimman paljon rahaa.

– Ensimmäisen seitsemän tai kahdeksan vuoden aikana en ajatellut mitään muuta kuin rahaa. Mutta ei fyrkka enää näyttele mun elämässäni minkäänlaista roolia, Rostedt selittää.

Jaksossa Linnanahde myös tiedustelee Rostedtilta, miksi monet kiinteistövälittäjät usein esittelevät omaisuuttaan, kuten autojaan ja tuovat esiin hyvää taloudellista tilannettaan. Linnanahteen mukaan monet julkisuudesta tutut henkilöt nimittäin mieluummin salailevat omaisuuttaan.

– Useinhan on järkevämpää, jos sulla nyt jotain omaisuutta tai rahaa on, niin vähän piilotella sitä. Mut kiinteistövälittäjien kohdalla tuntuu, että pitää näyttää jotenkin hirveän hyvin toimeentulevalta, Linnanahde lataa.

– Toi on mielenkiintoinen kysymys. Hyvä ystäväni kerran sanoi, että kyllä sua täytyy Jethro vähän huimata jossain kohtaa, kun sä ajat siihen 450 000 Bentleyllä ja asunnon arvo on 70 000 euroa minkä meinaat ottaa myyntiin, Rostedt nauraa.

– Mutta mä ajan sen takia hienolla autolla, että kun mä olen joutunut tällaiseen helvetinmoiseen kierteeseen, niin jos mä nyt vaihdan halvempaan, niin ei mitään järkeä. Mä ajan 100 000 kilometria vuodessa, niin mulla täytyy olla hyvä auto. Mutta en mä muuten hirveästi pröystäile, Rostedt jatkaa.

Rostedt ei arkaile puhua rahasta.­

Rostedt ei perinteisesti ole arkaillut puhua rahasta julkisuudessa. Hän on vuosittain kertonut avoimesti niin hurjista tuloistaan kuin myös jäännösveroista, joita hän saa maksettavakseen sievoisen summan lähes joka vuosi. Esimerkiksi viime vuonna Rostedt arvioi ennakkoon saavansa mätkyjä noin 150 000 euroa.

Kiinteistöbisneksensä ohella Rostedt on tullut tutuksi myös lukuisista realityohjelmista. Hänet on nähty kilpailijana muun muassa ohjelmissa Diili sekä Tanssii tähtien kanssa. Rostedt on myös juontanut Onnenpyörä-ohjelmaa yhdessä Sara Siepin kanssa.

Rostedt on vuosien varrella myös laajentanut yritystoimintaansa ja nykyään hänellä on kotikaupungissaan Turussa myös oma yökerho. Television puolella Rostedt luotsaa parhaillaan omaa keskusteluohjelmaa, Lisää löylyä Hjallis ja Jethro, yhdessä ystävänsä Hjallis Harkimon kanssa.