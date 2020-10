MS-tauti pakotti Saija Varjuksen pyörätuoliin – jalat kantavat nyt ensimmäistä kertaa vuosiin

Tangokuningatar Saija Varjus on käynyt läpi raskaan polun MS-taudin kourissa. Nopeasti edennyt sairaus riisti unelman tähteydestä ja toi mukanaan erilaisia ongelmia. Nyt vuosien jälkeen hän uskaltaa taas haaveilla.

Saija Varjus on taistellut terveytensä sekä muiden elämän murheiden kanssa. Periksi hän ei antanut.­

Vuonna 1996 punahiuksinen kaunotar Saija Varjus kruunattiin Tangokuningattareksi Seinäjoella. Kun luokanopettajan karttakeppi vaihtui mikrofoniin, vaikutti iskelmälaulajan ura olevan kuin tähtiin kirjoitettu.

Vain kaksi vuotta myöhemmin 33-vuotiaan Varjuksen maailma kuitenkin romahti. Laulajakuningatar sairastui MS-tautiin. Tähdet taivaalla himmenivät, edessä siinsivät raskaat vuodet.

Saija Varjus tihkui onnea Seinäjoella 1996.­

Vuosien varrella Varjuksen keikkakalenteri tyhjeni, kun hän joutui liikkumaan pyörätuolilla, tuskaisten kipujen varjostaessa arkea.

Terveysongelmissa ei kuitenkaan ollut nähty lakipistettä, vaan joulukuussa 2018 Varjuksen maailma musteni entisestään. Laulajatar hakeutui sairaalaan kovien iskiashermokipujen takia, ja sairaalan pihassa hän kaatui sairaalan viallisella pyörätuolilla selälleen ja mursi lannerankansa.

– Se oli itselleni äärimmäisen raskasta aikaa. Usko elämään oli koetuksella, Varjus sanoo nyt.

Kaikella on kuitenkin yleensä aikansa, ongelmillakin Nyt vuosien taistelun jälkeen onni näyttää kääntyneen Varjuksen puolelle. Lokakuussa 2020 puhelimen toisessa päässä Varjus kuulostaa valovoimaiselta, hyvävoimaiselta. Varjuksella, 55, onkin kerrottavanaan iloisia uutisia.

– Olen päässyt kävelemään ensimmäistä kertaa vuosiin. Pyörätuoli on vielä eteisessä, mutta nyt pääsen liikkumaan myös rollaattorilla, Varjus kertoo.

– Se on iso askel eteenpäin.

Varjus asuu Tervakoskella, jossa hänen miesystävänsä Keijo viettää paljon aikaan. Varjuksella on kaksi aikuista tytärtä.­

Liikkumisen on mahdollistanut Varjuksen uusi MS-lääkitys. Sillä on kuitenkin kova hintansa, nimenomaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevan naisen lompakolle.

– Lääke on uusi, eikä sillä ole vielä virallista MS-lääkestatusta, joten Kela ei korvaa sitä. Se maksaa minulle noin 300 euroa kuukaudessa, Varjus selvittää.

– Eli nyt joudun taistelemaan myös taloudellisesti. Toisaalta, se on kuitenkin kaiken sen arvoista, hän painottaa.

Salailu kesti vuosia

Näköhermon tulehdus paljasti aikanaan Varjuksen MS-taudin. Hän muistaa yhä kirkkaasti tuon reilun parinkymmenen vuoden takaisen hetken.

– Lääkäri kertoi MS-taudista ja antoi kouraani vain nivaskan lippusia ja lappusia. Oli aika kauhunsekainen olo, kun tauti oli minulle hyvin tuntematon, Varjus muistelee.

Varjus kertoi sairaudestaan ainoastaan lähimmilleen sekä bändilleen. Musiikkipiireissä ja julkisuudessa Varjus vaikeni taudistaan. Hän päätti unohtaa sairauden olemassaolon.

Yksi keino oli laittaa vielä yksi vaihde lisää pökköä pesään. Moottoripyöräharrastajana tunnettu räväkkä nainen hankki itselleen uuden ja isomman pyörän, osoittaakseen itselleen elävänsä entistä enemmän täysillä.

– Päätin, ettei tauti nujerra minua. Aloin treenaamaan aivan hullun lailla. Kävin hyppäämässä laskuvarjolla, hankin kaksi Leonbergin koiranpentua ja tein kaiken, mitä olin aina halunnut tehdä, hän listaa.

Laulajalla oli tapana kulkea keikoille moottoripyörällä. Häntä pidettiin tuolloin tangomaailman ”tuhmana tyttönä”.­

Laulaja jatkoi keikkailua ja salasi sairautensa viimeiseen asti, koska pelkäsi ulostulon musertavan hänen uransa. Hiljalleen oireet alkoivat kuitenkin näkyä ulospäin. Keikkapaikoilla rupesi kiertämään ikäviä huhuja.

– Kuulin, kuinka keikkajärjestäjät supisivat, että solistihan on aivan umpihumalassa, hänelle ei makseta mitään. Se oli järkyttävää. Aloin sitten kulkea keikoilla promillemittarin kanssa, Varjus kertoo.

– En ikinä unohda sitä, kun eräänä päivänä näin lehden kannen, jossa luki isolla, että Saija oli niin humalassa, että joutui istumaan keikan ajan tuolilla. Tuli paha mieli.

Elettiin aikaa, jolloin Varjus koki, ettei sairautta voinut enää peitellä. Kun laulajan tuli ulos asiansa kanssa, hänen harteiltaan putosi suuri henkinen taakka. MS-tauti kuitenkin eteni nopeasti ja keikat menivät alta.

– Esiintyminen ja laulaminen olivat koko elämäni. Se oli tosi kova pala purtavaksi, hän tunnustaa.

Heinäkuussa 2016 Varjus nousi konserttilavalle Seinäjoella. Kun hän esitti koskettavan Soi maininki hiljainen -kappaleen, Kisa-Areenan tuhatpäinen katsomo liikuttui ja osoitti suosiota seisaaltaan.

– Kaikki nousivat taputtamaan. Yleisö itki ja minä itkin. Se tunne oli sanoinkuvaamaton. Tunsin, että minut hyväksytään sellaisena kuin olen, Varjus muistelee, uudelleen liikuttuneena.

– Sen jälkeen keikkajärjestäjät tulivat pyytämään anteeksi.

Saija Varjus esiintyi Liikuttava tango -juhlakonsertissa Seinäjoen Kisa-Areenalla heinäkuussa 2016. Esitys kosketti yleisöä, ja Varjuksen oli vaikeaa pidätellä kyyneleitään.­

Haaveilee paluusta lavoille

Muitakin murheita Varjuksen elämään on mahtunut. Suuria suruja ovat aiheuttaneet erityisesti syöpä, keskosina syntyneet lapset sekä avopuolison menehtyminen. Vaikka toisin olisi voinut kuvitella käyvän, sisukas nainen ei ole murtunut.

Raskaat vuodet ovat joka tapauksessa jättäneet jälkensä.

– Elämä ei ole päästänyt minua helpolla. Olen silti aina ollut sinnikäs luonne ja päättänyt, että en anna periksi vaikka mikä olisi. Olen aina ajatellut, että kyllä täältä vielä noustaan, Varjus korostaa.

Saija Varjus on haaveillut muuttavansa jonakin päivänä Espanjan auringon alle.­

MS-tauti ei edelleenkään päästä Varjusta helpolla. Hän saa kuitenkin säännöllisesti apua fysioterapeutilta sekä henkilökohtaiselta avustajalta ja haluaa painottaa etenevänsä koko ajan kohti valoisampia aikoja.

Uutta toivoa on tuonut ennen kaikkea se, että hän pääsee nyt jossain määrin kävelemään. Suurena tukena on ollut myös kihlattu Keijo Sylander, jonka kanssa Varjus on seurustellut parisen vuotta.

– Minulla on ihana miesystävä, joka auttaa minua päivän askareissa. Hän on rakastanut minua ehdoitta. Olen onnellinen, että löysin hänet rinnalleni, Varjus kehuu.

Jo pölyttymään päässyt piano on taas aktiivisessa käytössä.­

Vaikka sairauden aiheuttamat näköongelmat vaikeuttavat nuottien lukemista, Varjus on alkanut taas harjoitella laulamista ja pianonsoittoa. Suuri haave loistaa kirkkaana hänen mielessään: paluu keikkalavoille.

– Laulamisen muistijälki ja ääneni eivät ole kadonneet mihinkään. Minulla on vahva mielikuva siitä, miten hommaa hoidetaan. Pystyn kyllä siihen, Varjus arvelee.

– Toivon, että muutkin sairauden saaneet uskoisivat omaan tulevaisuuteensa. Tavoitteita pitää olla, ja niitä kohti pitää edetä pelottomasti. Elämän suhteen ei koskaan kannata luovuttaa.