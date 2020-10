Nina Tapion Ada-tyttärestä tuli maailmanluokan sirkustaiteilija – äidin suosio häkellytti lapsena: ”Kesti kauan tajuta, että hän on julkkis”

Sirkustaiteilija Ada Forsberg on kulkenut pienestä pitäen mukana äitinsä, laulaja Nina Tapion keikoilla. Nyt äiti ja tytär pääsevät esiintymään yhdessä ensimmäistä kertaa.

Syksyn kauneimman väriloiston keskeltä kuuluu iloinen puheensorina, kun laulaja Nina Tapio, 48, ja tytär Ada Forsberg, 23, etsivät täydellistä kuvakulmaa. Sitä ei tarvitse kauaa hakea, sillä pian äiti ja tytär jo nojaavat toisiinsa tottuneesti.

Tapiossa ja Forsbergissa on hurjasti samaa näköä, ja molempien päälle ovat päätyneet myös sävy sävyyn sopivat nahkatakit.

– Me emme edes sopineet tästä, vaan tämä tuli ihan sattumalta, äiti ja tytär nauravat vaatevalintojaan.

Mistään ei arvaisi, etteivät Forsberg ja Tapio poseeraa joka viikko kuvissa. Nyt siihen on kuitenkin hyvä syy, sillä äiti ja tytär pääsevät ensimmäistä kertaa esiintymään yhdessä samalle lavalle.

Ensi viikon perjantaina ja lauantaina on nimittäin vuosia odotettu hetki, kun Tapion Yhtenä iltana -nimiset konsertit esitetään Helsingin Aleksanterin teatterissa. Esitys nähdään myös Riihimäen teatterissa 4. marraskuuta. Yhteensä kolmessa konsertissa sukelletaan musiikin ja kappaleiden kautta Tapion elämään aina lapsuudesta nykyaikaan.

Lavalla nähdään myös Forsberg, mutta ei suinkaan laulamassa tai soittamassa, vaan tulkitsemassa äitinsä laulamaa musiikkia sirkustaiteen keinoin. Forsberg on ammatiltaan sirkustaiteilija, joka on keskittynyt ilma-akrobatiaan. Hänen kanssaan lavalla esiintyy Anselmi Kaisanlahti, joka on myös Forsbergin poikaystävä.

– Tämä on todellakin ensimmäinen kerta, kun esiinnymme yhdessä. Miksiköhän me olla aiemmin jo tehty tällaista, Tapio pohtii nauraen.

– Olemme molemmat tarkkoja omasta työstämme ja teemme omat hommamme kunnolla, joten yhteistyömme on sujunut täydellisesti, Forsberg komppaa.

Luvassa on maailmanluokan sirkustaidetta, sillä Forsberg ja Kaisanlahti ovat kansainvälisesti menestyneen Arctic Ensemble -sirkusryhmän jäseniä. Forsberg on myös suomalaisille tuttu Sirkus Finlandian esityksistä, joissa hänet nähtiin vuosina 2017–2018. Forsberg on keskittynyt erityisesti alalajiin nimeltä Washington trapetsi, jossa sirkustaiteilija seisoo usein metallisella tangolla päänsä varassa.

– Välillä äitinä hirvittää temput, mutta on pakko luottaa siihen, että ei kai hän sinne korkeuksiin menisi, ellei tietäisi mitä tekee, Tapio sanoo.

Forsberg elättää itsensä sirkustaiteilijana, mutta koronan myötä työt maailmalla loppuivat kuin seinään.

– En ole joutunut onneksi vielä miettimään uutta ammattia itselleni. Olen tehnyt pienempiä projekteja, kesällä esimerkiksi teimme ryhmän kanssa oman pienemmän esityksen, jota pystyimme esittämään pienemmille yleisömäärille. Katsojia oli yhteensä 1 500, mikä oli hienoa.

Voit katsoa alta Nina Tapion Kerro kuka sä oot -musiikkivideon, jossa Ada Forsberg ja Anselmi Kaisanlahti esiintyvät.

Musiikkiuralle Forsberg ei ole koskaan tähdännyt, vaikka hän onkin kasvanut musiikkialan ammattilaisten keskellä. Pakollisilla soittotunneilla hän myöntää käyneensä lapsena, mutta päätyi jo varhain satubaletin ja telinevoimistelun kautta sirkustaiteen pariin. Harrastus alkoi alle 10-vuotiaana, ja nyt siitä on tullut hänelle ammatti.

Yläkoulun jälkeen Forsberg opiskeli Salpauksen sirkusartistikoulussa Lahdessa kolme vuotta, ja unelma-ammattiinsa hän pääsi suoraan koulun penkiltä.

– Rakastan sitä, että sirkuksessa pääsee tekemään ryhmässä ja esiintymään sekä viihdyttämään. Sen lisäksi tekeminen on kuitenkin teknisesti vaativaa.

Tapio on seurannut suurella ylpeydellä tyttärensä maailmanvalloitusta. Sirkustaiteilijan työ on vienyt Forsbergin esiintymään muun muassa Englantiin, Hollantiin ja Japaniin.

– Olen itse saanut tehdä unelmien työtä, jota rakastan. On ihan parasta katsoa, että Ada saa tehdä samoin. Olen todella onnellinen hänen puolestaan.

Lapsuudessaan Forsberg näki aitiopaikalta, millaista Suomessa on tehdä töitä esiintyvänä taiteilijana. Tapion ja Hanna-Riikka Siitosen Taikapeili-yhtye hurmasi Suomessa vuodesta 1994 alkaen.

Kun Tapio odotti tytärtään vuonna 1997, hän ei pitänyt yllä hurjaa keikkatahtia. Viikko tyttären syntymän jälkeen hän kuitenkin suostui keikalle, koska houkuttelemassa oli edesmennyt laulaja Aki Sirkesalo, joka asui tuohon aikaan Tapion naapurissa.

– Aki pyysi minua keikalle laulamaan taustoja kappaleeseensa Pieni ihminen. Mietin, että eiköhän siitä selvitä, kun Ada on kuitenkin silloin jo viikon ikäinen.

– Saimme Akilta kyydin soundcheckiin ja keikalle. Ada oli tietysti mukana. Aki oli äskettäin saanut ajokortin, ja hän sanoi lopulta, että se oli hänen elämänsä kamalin matka, kun oli viikon ikäinen vauva kyydissä, Tapio kertoo nauraen.

– Ada tuli mukaan myös keikalle, ja Adan isä kävi kaupunginteatterin vessassa vaihtamassa vaippaa aina välissä. Meillä on paljon tällaisia hauskoja muistoja, Tapio sanoo.

Äidin julkisuus oli paikoin hämmentävää Forsbergille ja hänen muutamaa vuotta nuoremmalle pikkusiskolleen Elsalle.

– Vaikka olen ollut mukana ties missä, niin minulla kesti aika kauan tajuta, että äiti on julkkis. Ajattelin, että kaikkien äidit tekee tällaista, Forsberg sanoo.

Suosio räjähti uudelleen, kun Tapio aloitti tuomarina suositussa Idols-ohjelmassa vuonna 2005. Tv-julkisuus poiki sen, että innokkaat fanit lähestyivät Tapiota perheineen milloin missäkin ja pyysivät nimmaria.

– Jos oltiin vaikka syömässä, niin jotkut saattoivat tulla räpsimään kuvia ja pyytämään nimmareita. Se oli outoa. Ihmettelin, miksi joku hiillostaa äitiäni, Forsberg muistelee.

Forsberg ja hänen pikkusiskonsa eivät jääneet tilanteissa toimettomiksi.

– Kun ihmiset tuijotti minua, niin Ada ja Elsa keksivät, että he tuijottavat sitten kostoksi takaisin kaikkia tiukasti ja silmät suurina. Saattoi siinä muutama fani pelästyä, Tapio paljastaa nauraen.

Äidin julkinen ura ei kuitenkaan näkynyt kotona, vaan työt jätettiin aina kodin ulkopuolelle.

– Kun äiti tuli kotiin, hän oli aina äiti eikä mikään artisti, Forsberg sanoo.

Äidin lisäksi suurena tukena oli Forsbergin kummitäti, vuonna 2018 menehtynyt Hanna-Riikka Siitonen, jonka kanssa Tapio lauloi Taikapeili-yhtyeessä. Forsbergilla on pelkästään lämpimiä muistoja kummitädistään, jonka kanssa hän ehti viettää paljon aikaa sekä useita lomia ja juhannuksia.– Hän oli suora ja tiukka, mutta huumorintajuinen. Hän antoi todella hyviä neuvoja. Hänellä oli aina vahvat mielipiteet esimerkiksi pojista, Forsberg kertoo hymyillen.

– Hän oli oikeasti läsnä oleva ja kannustava kummitäti. Onneksi yhteistä aikaa oli sen verran, että Adalla on hänestä vahvoja muistoja, Tapio sanoo.

Vaikka vapaa-aikaa kahdella esiintyvällä taiteilijalla on nykyään erittäin rajallisesti, ovat Tapio ja Forsberg pyrkineet viettämään säännöllisin väliajoin aikaa kahden kesken.

– Silloin me laitetaan ruokaa, lenkitetään koiria, juodaan skumppaa ja pelataan lautapelejä, joita me rakastetaan, Tapio kertoo.

Näkemistä helpottaa se, että Forsberg ja Tapio asuvat samalla kadulla, vaikkakin eri osoitteissa. Tapio erosi siskosten isästä vuonna 2006. Nyt Tapio on ollut vuodesta 2012 naimisissa stunt-ammattilaisena ja pappina työskennelleen Reijo Kontion kanssa. Heillä on samana vuonna syntynyt Vilho-poika.

– Se on ihanaa, että voin vaikka yöpuku päällä marssia äidin luo, Forsberg sanoo.

Vaikka korona on tuonut monia riskitekijöitä myös Forsbergin ja Tapion yhteisprojektille, on maailmanlaajuisessa tilanteessa jotain hyvääkin. Tavallisesti Forsberg esiintyy maailmalla ja Tapiolla on omat työkiireensä, joten äidin ja tyttären ajanvietto jää usein vähiin.

Nyt heillä on kuitenkin ollut mahdollisuus viettää toistensa kanssa enemmän aikaa kuin vuosiin. Se jos mikä on arvokasta.

– Esityksistämme tulee varmasti todella tunteikkaita. Ihanaa, että vuosien odotus palkitaan ja pääsemme vihdoin samalle lavalle, Forsberg sanoo hymyillen.