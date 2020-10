Osbournen perheen tuore kuva löi fanit ällikällä – julkisuutta karttanut Ozzy poseeraa riehakkaasti, Kellyn muodonmuutos hätkähdyttää

Osbournet poseeraavat tuoreessa kuvassa lähestyvän Halloweenin kunniaksi.

Black Sabbath -legenda Ozzy Osbourne on viettänyt koko vuoden hiljaiseloa ja pysytellyt poissa parrasvaloista. 71-vuotias Osbourne paljasti viime tammikuussa sairastavansa Parkinsonin tautia ja kärsivänsä myös muista terveysongelmista. Tähti onkin keskittynyt huolehtimaan itsestään ja viettämään aikaa perheensä kanssa.

Torstaina Travel Channel -kanavan Instagram-tilillä julkaistiin harvinainen kurkistus Osbournen perheen elämään. Kanava julkaisi tilillään kuvan, jossa Ozzy, hänen vaimonsa Sharon, tyttärensä Kelly ja poikansa Jack poseeraavat yhdessä. Kanava mainostaa kuvalla Halloween-ohjelmaa, jossa Osbournet perehtyvät paranormaaleihin ilmiöihin ”kummitustalossa”.

Harvinaisessa perhepotretissa Ozzy poseeraa riehakkaasti kameralle ilveillen ja kävelykeppiin tukeutuen. Hänen vierellään istuu Sharon-vaimo, jonka hiustenväri on muuttunut räiskyvän punaisesta vaaleammaksi.

Ozzy Osbourne on ollut koronakaranteenissa maaliskuusta lähtien ja pysytteli myös viime vuonna poissa julkisuudesta kaaduttuaan pahasti kotonaan. Osbourne on antanut viime aikoina vain hyvin vähän haastatteluja, mutta paljasti elokuussa The Mirror -lehdelle suunnittelevansa paluuta töiden pariin Parkinsonin taudista huolimatta.

– Tiedätkö, koska jään eläkkeelle? Silloin kun kuulen arkkuni kantta naulattavan umpeen. Ja silloinkin minä – helvetti soikoon – vetäisen vielä encoren. Minähän olen Pimeyden prinssi, Ozzy julisti tuolloin.

Ozzy Osbournen lisäksi huomion tuoreessa kuvassa vangitsee Kelly Osbourne, joka on kokenut uskomattoman muodonmuutoksen ja laihtunut peräti 38 kiloa. Hän poseeraa kuvassa huimasti hoikistuneena ja jakoi otoksen myös omalla Instagram-tilillään.

Kelly Osbourne kertoi aiemmin Instagramissa, että hän on karistanut painoaan yli 38 kiloa. The Mirrorin mukaan Osbourne väitti aluksi laihtuneensa vegaaniruokavalion ja uuden treeniohjelman avulla, mutta paljasti myöhemmin käyneensä salaa vatsalaukun ohitusleikkauksessa. Osbourne on kertonut laihtumisen tuoneen hänelle valtavasti itseluottamusta ja energiaa.

Kelly Osbourne vuosi sitten.­

Osbournejen tuore kuva on saanut perheen fanit villiintymään. Moni hehkuttaa kuvaa ja kertoo olevansa huojentunut nähdessään kaikki yhdessä.

– Miten mahtava kuva mahtavasta perheestä, fanit hehkuttavat kommenteissa.

– Mahtavaa nähdä koko perhe yhdessä! En malta odottaa ohjelmaa, kommentit jatkuvat.

Todellisuudesta kuvasta kuitenkin puuttuu perheen Aimee-tytär, joka on vältellyt julkisuutta koko elämänsä ajan.