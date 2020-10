Kaikki muuttui, kun TTK-tähti Miisa Rotola-Pukkila latasi ensimmäisen videonsa nettiin – suosion varjopuolet iskivät pian vasten kasvoja

Kun Miisa Rotola-Pukkila, 25, latasi ensimmäisen videonsa internettiin seitsemän vuotta sitten, ei hän haaveillut julkisuudesta. Nyt hän on sometähti, joka tanssii miljoonalle silmäpareille joka sunnuntai.

Palataan hetkeksi seitsemän vuotta ajassa taaksepäin. On tavallinen arki-ilta Keuruulla ja 18-vuotias Miisa Rotola-Pukkila on juuri julkaissut ensimmäisen videonsa. Alustana ei suinkaan ollut YouTube vaan blogi, jota Rotola-Pukkila oli kirjoittanut jo kahden vuoden ajan.

Lukijoiden toiveesta kuvattu video otti nopeasti tuulta alleen. Blogi sai jäädä ja Rotola-Pukkilasta tuli yksi Suomen ensimmäisistä tubettajista.

– Silloin huomasin, että videoiden avulla pystyn ilmaisemaan itseäni paremmin. Blogia kirjoittaessani minulla oli lukijoita ehkä muutamia satoja, mutta puolentoista vuoden kuluttua YouTube-kanavallani oli jo yli 100 000 seuraajaa, Rotola-Pukkila muistelee nyt.

Rotola-Pukkila, 25, aloitti uransa YouTuben puolella heti kunnianhimoisesti. Hän päätti julkaista videon joka perjantai, tiettyyn kellonaikaan. Jälkikäteen ajateltuna Rotola-Pukkila uskoo juuri säännöllisyyden olleen perimmäinen syy siihen, että sadattuhannet ihmiset löysivät hänen kanavansa.

– Mulla ei koskaan ollut yhtä viraalia videota, joka olisi nostanut minut suureen suosioon. Olin yksi ensimmäisiä suomalaisia, jotka alkoivat säännöllisesti ladata videoita YouTubeen. Minulle oli tärkeää, että videot ilmestyivät aina samaan aikaan, että katsojat osasivat odottaa sitä, hän pohtii.

Kun Rotola-Pukkilan ura YouTuben puolella lähti lentoon, eli hän vielä varsin tavallista nuoren naisen elämää.­

Kun Rotola-Pukkilan ura YouTuben puolella lähti lentoon, eli hän vielä varsin tavallista nuoren naisen elämää. Hän kävi lukion toista luokkaa, valmistautui wanhojen tansseihin ja asui vanhempiensa luona Keuruulla. Noin 9 500 asukkaan kunnassa Rotola-Pukkilan uusi aluevaltaus ei jäänyt ihmisiltä huomaamatta. Monet myös ihmettelivät, miten ujoksi tunnustautuva Rotola-Pukkila oli yhtäkkiä uskaltautunut paljastamaan kasvonsa tuhansille ihmisille ympäri Suomen.

– Olin siihen aikaan todella ujo enkä ollut todellakaan koulussa sieltä suosituimmasta päästä. Minulla oli kyllä kavereita, mutta en ollut hirveän menevä tapaus. Elin ehkä silloin sellaisessa omassa haavemaailmassani ja kuvittelin, ettei kukaan katsoisi videoitani. Olin pitkään siinä luulossa, että esimerkiksi koulussa kukaan ei edes tiennyt tästä, Rotola-Pukkila kertoo.

– Pian minulle kuitenkin selvisi, että kaikki opettajia myöten olivat katsoneet videoitani. Se tuntui aluksi jopa aavistuksen nololta ja jouduin pohtimaan, haluanko enää jatkaa. Mutta onneksi jatkoin. Videoilla pystyin olemaan enemmän aito oma itseni kuin koulussa kavereiden keskellä. Vasta YouTube-videoillani se oikea Miisa tuli esiin.

Miisa Rotola-Pukkila lähti TTK:hon, koska halusi haastaa itsensä. Tanssipartnerina Marko Keränen.­

Rotola-Pukkila painottaa, ettei hän ole ikinä haaveillut julkisuudesta. Kun Rotola-Pukkila ensimmäistä kertaa huomasi kaduilla kulkevien ihmisten tunnistavan hänet, tuntui se alkuun jännittävältä ja jopa ahdistavalta. Vaikka Rotola-Pukkila kertoo olevansa nykyään enemmän sinut asian kanssa, ei hän pidä edelleenkään itseään laajalti tunnettuna julkisuuden henkilönä.

– Aikanaan ihmettelin kauheasti, miksi joku haluaisi minun kanssani vaikkapa yhteiskuvan, sillä minähän olin ihan tavallinen tyyppi. En edelleenkään pidä itseäni supertunnettuna. Se on lopulta aika pieni joukko, jotka sosiaalisen median vaikuttajia aktiivisesti seuraavat, Rotola-Pukkila selittää.

– En aloittanut tätä siksi, että haluaisin olla julkisuuden henkilö tai että koko kansa tietäisi, kuka olen. Minusta olisi ihanaa, jos olisin tunnettu vain sosiaalisessa mediassa, mutta oikeassa elämässä en. Se on edelleen mulle yksi arjen kipukohdista, hän lisää.

Miisa Rotola-Pukkila uskoo menestyneensä tubettajana muun muassa säännöllisen julkaisutahdin ansiosta.­

Kovin pienestä joukosta ei kuitenkaan Rotola-Pukkilan kohdalla voida puhua. Tänä päivänä Suomen suosituimpiin somevaikuttajiin lukeutuvalla naisella on nimittäin kuvapalvelu Instagramissa huimat 443 000 seuraajaa.

Myös hänen Mmiisas-nimeä kantavan YouTube-kanavansa seuraajajoukko on kohonnut muutamasta sadasta lähes puoleen miljoonaan. Vuosien varrella julkaistuja videoita on kertynyt yli viisisataa.

– Tässä vuosien varrella monet seuraajistani ovat oppineet tuntemaan minut kuin ystävän. Useat heistä ovat seuranneet minua aivan urani alusta asti ja kasvaneet aikuisiksi kanssani. Olen jakanut itsestäni paljon ja seuraajani tietävät minusta paljon asioita. Samaan aikaan en kuitenkaan itse tunne seuraajiani ollenkaan. Tiedän nimimerkit ja profiilikuvat, mutta en ihmisiä niiden takana. Se tuntuu toisinaan hieman ristiriitaiselta, Rotola-Pukkila pohtii.

Miisa Rotola-Pukkila myöntää, että yliopistovuodet olivat hänen elämänsä raskainta aikaa.­

Jo kaksi vuotta ensimmäisen julkaisemansa videon jälkeen Rotola-Pukkila oli urallaan siinä pisteessä, että hän pystyi elättämään itsensä täysin YouTube-videoiden avulla. Siitä huolimatta hän päätti vuonna 2015 hakea yliopistoon opiskelemaan puheviestintää. Tänä vuonna Rotola-Pukkila valmistui filosofian maisteriksi Tampereen yliopistosta. Hän kertoo monien aikanaan kyseenalaistaneen hänen päätöstään lähteä opiskelemaan, sillä Rotola-Pukkila oli tuolloin urallaan nousukiidossa.

– Monet kysyivät silloin, että miksi et tao nyt, kun rauta on kuumaa. En ole kuitenkaan halunnut miettiä, että missä pisteessä olisin urallani nyt, jos en olisi lähtenyt opiskelemaan. Koulutus on nuoresta asti ollut minulle todella tärkeää ja halusin yliopistoon. En ikinä ajatellut, että olisi olemassa jokin toinen polku, Rotola-Pukkila selittää.

– Ne viisi vuotta olivat kyllä elämäni raskaimmat. Viikot yritin opiskella ja tehdä töitä Tampereella. Viikonloppuisin matkustin poikaystäväni Tomaksen luokse Helsinkiin, sillä elimme silloin kaukosuhteessa. Välillä tulee sellainen olo, että olisin elänyt opiskeluvuodet kuin sumussa. Se on vähän sääli, etten ehtinyt hirveästi nauttia siitä opiskeluajasta. Toisaalta olen helpottunut, että se tutkinto on nyt tehty, hän jatkaa.

Miisa Rotola-Pukkila on joutunut tutustumaan myös suosion varjopuoliin.­

Tampereella viettämiensä vuosien aikana Rotola-Pukkila joutui myös keskelle elämänsä kenties pelottavinta tilannetta, kun tuntematon henkilö alkoi toistuvasti häiritä hänen kotirauhaansa koputtelemalla Rotola-Pukkilan asunnon oviin ja ikkunoihin. Sitä seurannut ahdistus yhdistettynä työn ja opiskelujen yhdistämisen mukanaan tuomaan stressiin oli omiaan laukaisemaan paniikkihäiriön, josta Rotola-Pukkila kärsii edelleen.

– Se oli todella ikävä asia, mistä on jäänyt paha maku suuhun. Koti on itselleni todella tärkeä paikka, jossa saan rentoutua ja olla rauhassa. Kun sinne yritetään tunkeutua, on se todella ahdistavaa. Nykyään olen jopa naurettavan tarkka siitä, ettei videoillani näy pienintäkään heijastusta kodistani tai edes siitä alueesta, millä asumme, nykyään yhdessä kihlattunsa kanssa Helsingissä asuva Rotola-Pukkila kertoo.

– Vaikka olen jakanut itsestäni paljon, olen aina ollut tarkka yksityisyydestäni. Siksi minulle on tärkeää lähteä esimerkiksi lomalla mahdollisimman kauan pois paikkaan, jossa voin kävellä kadulla ilman, että minut tunnistetaan. On ihanaa tavata kasvoja nimimerkkien takana, mutta myös yksityisyys on minulle tärkeää.

Miisa on esiintynyt TTK:ssa miljoonayleisölle.­

Juuri halu suojella omaa yksityisyyttään oli yksi niistä asioista, joita Rotola-Pukkila joutui asettamaan vaakakuppiin päättäessään, haluaisiko hän osallistua Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan. Kiinnostus formaattia kohtaan kuitenkin vei lopulta voiton. Rotola-Pukkila halusi haastaa itsensä ja nähdä, olisiko hänestä tanssijaksi.

– Vaikka julkisuus ei ole ihan lempiasioitani, yritän hyödyntää sitä parhaani mukaan kaikkeen hyvään. Esimerkiksi viime sunnuntaina kerroin miljoonayleisölle paniikkihäiriöstäni. Jos voin olla äänitorvena ihmisille, jotka kärsivät saman kaltaisista asioista, olen sitä mielelläni, sillä en itse uskaltanut puhua asiasta kenellekään kahteen vuoteen. Kun sen lopulta tein huomasin, että se oli ehdottomasti sen arvoista.

Miisa Rotola-Pukkila huomasi, että pystyy ilmaisemaan itseään paremmin videoiden kuin blogin avulla.­

Rotola-Pukkila ja hänen parinsa Marko Keränen ovat selvinneet tanssikisassa jo kahdeksan parhaan tähtiparin joukkoon. Vaikka Rotola-Pukkila tunnustaa lähteneensä mukaan ohjelmaan silkasta uteliaisuudesta, kertoo hän kilpailuhenkisyytensä sittemmin heränneen. Perfektionistiksi tunnustautuva Rotola-Pukkila haluaa nyt hioa esityksiään viimeiseen asti, vaikka se tarkoittaakin kalenterin täyttymistä treenitunneista.

– Arkeni on tällä hetkellä aika hektistä, sillä treenaamme todella paljon. Mutta olen ihan hurahtanut tanssiin ja suoriin televisiolähetyksiin. Jännitin niitä aluksi todella paljon, mutta nyt olen oppinut nauttimaan sunnuntai-iltojen livelähetyksistä. Olen häkeltynyt siitä, kuinka hieno ilmaisun keino tanssi on, Rotola-Pukkila hehkuttaa.

Vaikka Rotola-Pukkilan kilpailuhenkisyys onkin ohjelman edetessä herännyt, ei hän halua asettaa itselleen sen suurempia tavoitteita. Ensisijaisesti Rotola-Pukkila pyrkii nauttimaan Tanssii tähtien kanssa -matkastaan täysin rinnoin niin pitkään kuin se hänelle suodaan. Tähänastista kokemustaan hän kuvailee ”Miisan matkaksi Ihmemaassa” – niin paljon hän on viikkojen varrella saanut oppia ja kokea.

– Kaikki tässä on ollut minulle todella uutta ja jännittävää. Kun seitsemän vuotta sitten julkaisin ensimmäisen videoni, en olisi ikinä osannut kuvitella olevani nyt tässä. Tämä kokemus on ollut aivan mahtava. Ihan mieletön, hän huokaa.