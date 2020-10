Tuure Kilpeläinen joutui tekemään vakavan päätöksen rakastuttuaan Manuela Boscoon – nyt aviopari elää unelmiensa arkea uusioperheessä

Manuela Bosco ja Tuure Kilpeläinen perustivat uusperheen niin nopeaan, että Tuurella oli aluksi tarve jopa jarrutella. Nyt hän myöntää, että pelko olisi voinut estää unelmaliiton.

Ei ole lainkaan sattumaa, että taiteilijapariskunta Manuela Bosco, 38, ja Tuure Kilpeläinen, 50, löysi toisensa ja perusti lopulta uusperheen varsin vauhdilla.

Manuela uskoo, että heidän yhteinen taipaleensa oli oikeastaan väistämätöntä, sillä hän uskoo sielujen yhteyteen.

Tarina sai alkunsa neljä vuotta sitten, kun kahden pienen lapsen äiti sai meditaatiossa vahvan vision.

– Visiossa maalasin valtavan elementtejä kuvaavan teossarjan. Ostin heti sen jälkeen 21 metriä mattoa, ja maalasin ensimmäisen työn keskellä yötä, Manuela kertaa.

– Lasten kanssa ei liiemmin ollut mahdollisuuksia tehdä töitä keskellä yötä, mutta jotenkin minulle tuli pakottava tarve lähteä maalaamaan sinä yönä. Maalasin koko yön ja kuuntelin samalla Tuure Kilpeläisen musiikkia. Silloin tuli voimakkaasti sellainen olo, että nyt tapahtui jotain merkittävää ja että verho maan ja taivaan välillä oli hyvin ohut.

Perheyritystä pyörittävät Manuela Bosco ja Tuure Kilpeläinen suunnittelivat yhdessä Manuelan teoksiin perustuvan joogamatto- ja rentoutusinstallaation.­

Hän sai valmiiksi teoksen, jonka nimeksi tuli As close as Heaven can come. Samana yönä hän sai suru-uutiset.

– Ystäväni, olympialääkäri Aki Hintsa oli kuollut.

– Minulle tuli vahva tunne, että minun on pyydettävä Tuurea luomaan äänimaailma tälle kyseiselle työlle.

Manuela ei suinkaan ollut kaksikosta ainoa, jolle oli tullut outoja etiäisiä.

Tuure oli nähnyt Manuelan, entisen aitajuoksijan ja nykyisen näyttelijä-kuvataiteilijan, Inhimillinen tekijä -ohjelmassa vuonna 2013 Kaihon karavaanin keikalle valmistautuessaan.

Juuri ennen keikkaa hänen mieleensä juolahti yhtäkkiä sanat uuteen kappaleeseen, ja sen nimeksi tuli Manuela.

Laulussa lauletaan muun muassa näin: Manuela, sinä kuulet sen, naurun enkelten.

– Kai se on joku universumi, joka on vetänyt magneetit yhteen, Tuure sanoo Manuelaa katsoessaan.

Pariskunta harrastaa joogaa, meditaatiota, mökkeilyä ja luonnossa samoamista.­

Jo ensimmäisessä työtapaamisessaan kaksikko huomasi, että he voivat puhua toisilleen ihan mistä tahansa.

– Ne keskustelut olivat todella jänniä – aika tuntui pysähtyvän, Tuure sanoo.

– Olin heti yllättynyt siitä, miten helppoa toiselle oli puhua. Ei tarvinnut yrittää olla yhtään parempi tai erilainen kuin on, eikä ollut aihetta, mistä emme olisi voineet puhua, Manuela jatkaa.

He eivät tunteneet toisiaan ennalta, vaikka heillä oli osittain sama ystäväpiiri.

– Olimme saattaneet törmätä jossakin yhteisten ystäviemme synttäreillä, mutta en tuntenut Manuelaa, enkä seurannut juuri urheiluakaan, Tuure kertoo.

– Mutta Inhimillisen tekijän nähtyäni pidin Manuelaa syvällisenä ja viisaana ihmisenä, joka ei puhu mitään löpinää, vaan osaa puhua isoista asioista, kuten kuolemasta. Myöhemmin huomasin, että hänestä löytyy myös pirskahteleva puoli.

Manuela puhui ohjelmassa isänsä kuolemasta. Hänen isänsä Carmelo Bosco oli tunnettu liikuntafysiologi, joka menehtyi 2003. Manuelan äiti on niin ikään liikunta-alalla vaikuttanut Anni Kirvesniemi-Bosco.

Tuure Kilpeläisen menneisyyden kokemukset jarruttelivat häntä ensin. Nyt hän ei voisi olla onnellisempi elämäntilanteestaan.­

Manuelan ja Tuuren yhteinen työprojekti kuivui kuitenkin kasaan, kun Tuure huomasi ihastuvansa Manuelaan.

– Aloin suunnitella Manuelan tilataideteokseen musiikkia, mutta sitten totesin, että minun pitää feidata tämä projekti, koska aloin ihastua – eikä sellainen kuulu työhön, Tuure sanoo.

Sen jälkeen aikaa kului lähes vuosi, paljon asioita tapahtui ja Manuela erosi lastensa isästä.

Manuela kirjoitti Tuurelle oltuaan hyvien ystäviensä Meeri Koutaniemen ja Sami Yaffan häissä.

Kun taiteilijakaksikko kohtasi uudelleen, se oli nopeasti menoa: yhteenmuutto, häät, lapsi.

– Pelästyin aluksi, kun kaikki tapahtui niin vauhdilla, Tuure myöntää Manuelaa katsoessaan.

– Itselläni oli kaikenlaisia pettymyksiä takana, joten yritin vähän jarrutella.

Manuelan tilataideteos ja teoksen perusteella suunnitellut joogamatot päätyivät hänen kotikulmilleen Helsingin Katajanokan Joogaholiaa-studiolle.­

Tuure sanoo olevansa temperamentiltaan erilainen kuin Manuela, joka etenee kaikessa nopeammin kuin hän.

– Manuela on sähäkkä turbomoottori ja minä taas olen hänen vierellään raivostuttavan hidas etana.

Mutta ennen kaikkea hänen jarruttelunsa perustuivat pelkoon siitä, ettei hän osaa rakastaa.

– Ajattelin, että olen viallinen – etten kykene rakastamaan ja etten tiedä, mitä rakkaus edes on. Kaikki aiemmat suhteeni olivat kariutuneet jotenkin minusta johtuen, Tuure pohtii.

Manuelassa oli kuitenkin jotain, joka muutti koko tämän ajatusmaailman.

– Kyllä sen sitten tunnistaa, onko toisen kanssa halua rakentaa elämänsä suurinta juttua. Jossakin eri tilanteessa olisin jo nostanut kytkintä. Nyt sellainen ei ollut edes vaihtoehto, koska meidän kohtaamisemme oli niin ravisuttava rysäys, Tuure sanoo.

Manuela paljastaa, että pariskuntaa yhdistää paitsi henkinen, myös voimakas seksuaalinen yhteys.­

– Jos pelkää, niin siinä voi käydä niin, ettei koskaan uskalla hypätä suhteeseen – ja sitten joutuisi elämään loppuelämänsä ehkä vähän kyynisenä.

Manuela puhuu niin ikään rohkeudesta elää itselleen rehellistä elämää.

– Itselläni oli ”meistä” niin voimakas tunne, että tähän juttuun piti vain uskaltaa hypätä. Minun tapaistani ei ole myöskään perääntyä, vaan katson kaikki kortit loppuun – tuli mitä tuli. Olen sellainen kaikki tai ei mitään -tyyppi, Manuela toteaa.

Mikä pariskuntaa sitten yhdistää?

– Meillä on voimakas henkinen yhteys ja paljon samoja mieltymyksiä, Tuure sanoo.

– Ja lisäksi voimakas seksuaalinen yhteys, Manuela jatkaa.

Mikään täydellinen parisuhde ei heilläkään ole – kuten ei kellään. Mutta riidatkin käsitellään niin, että toisesta opitaan jatkuvasti uutta.

– Nyt me vain hiomme suhdettamme syvemmäksi.

Manuelan mielestä myöskään suhteen pituus ei määrittele sitä, miten suuria tunteita suhteeseen voi mahtua.

– Rakkaus myös muuttaa muotoaan. En koe edellisiä suhteita epäonnistumisina, ja itselläni on hyvät välit ex-mieheeni.

Manuela Bosco päätti hypätä täysillä suhteeseen Tuure Kilpeläisen kanssa.­

Manuela puhuu kaikista asioista suoraan, rehellisesti ja avoimesti.

Yleisurheilijana suomalaisten tietoisuuteen alunperin tutuksi tullut nainen on tuonut julkisuudessa yhä enemmän esiin henkistä ja syvällistä puoltaan. Mutta hänelle se ei ole mikään uusi juttu – sellainen Manuela on aina ollutkin.

– Minun luonteeni ydin on aina ollut melko taiteellinen ja pohdiskeleva – harrastin jo lapsena kuvataidetta ja teatteria. Jos en olisi syntynyt urheilijaperheeseen, minusta tuskin olisi tullut urheilija.

Tietyt käännekohdat ja vastoinkäymiset elämässä ovat osaltaan lisänneet henkisen hyvinvoinnin roolia elämässä.

– Isäni poismenosta seurasi intensiivinen sisäänpäinkääntyminen, ja tiedostan vahvasti, kuinka henkinen ja fyysinen tila nivoutuvat toisiinsa, Manuela sanoo.

– Olen myös iloinen siitä, että etenkin tällaisina poikkeuksellisena aikoina ihmiset ovat valmiita keskustelemaan henkisistä asioista ja saamme mahdollisuuden kohdata itsemme ja toisemme riisutummin. Nyt jos koskaan se on tarpeen. Olemme siirtymässä uuteen tietoisuuden aikakauteen.

Kun Manuela Bosco ja Tuure Kilpeläinen pääsivät vauhtiin, eteni heidän rakkaustarinansa nopeasti.­

Pariskunta on perustanut myös yhteisen Boskil-yrityksen, jota he kutsuvat rakkauden hedelmäksi.

Aiemmin muun muassa Manuelan maalauksiin perustuvia villahuiveja tuottanut pariskunta lanseerasi juuri joogamattosarjan, joka sai alitajuisesti alkunsa jo silloin, kun Manuela maalasi keskellä yötä ja kuunteli Tuuren musiikkia.

Matot on tehty suoraan Manuelan Seven Sisters -sarjan teoksista, jotka syntyivät meditaatiossa saadun vision jälkeen.

Niissä yhdistyy myös pariskunnan rakkaus luontoon, sillä teemoina ovat elementit, kuten tuli, vesi ja maa – sekä tietenkin rakkaus.

– Jokaiseen joogamattoon on tulossa myös oma meditaatiomusiikkinsa. Kun kaikki keikat pyyhkiytyivät kalenterista keväällä, minulla oli aikaa olla luonnossa ja alkaa kuunnella ja tehdä meditaatiomusiikkia, Tuure kertoo.

Manuela näkee, että heidän yhteinen tarinansa kiteytyy heidän kotikulmillaan Helsingin Katajanokalla sijaitsevan Joogaholiaa-studion tilataideteokseen, joka yhdistää hänen taideteoksensa, joogan ja Tuuren meditaatiomusiikin.

– Olemme nyt itseämme suuremman äärellä, sillä koen, että tämä kaikki on johdatettua. Elämä on pitänyt uskaltaa ottaa vastaan ja antaa sen paljastaa itse itsensä päivä kerrallaan, intuitioon pohjaten. On valtavan kaunista ja merkittävää, kun saa edes hetkeksi välähdyksiä elämän isosta kuvasta.