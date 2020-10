Bruce Springsteen, 71, paljastaa erikoishaastattelussa, miten hän on voinut raskaiden aikojen keskellä – nämä asiat pitävät ”Pomon” järjissään

Bruce Springsteen, 71, puhuu harvinaisessa haastattelussa ikääntymisestä ja Yhdysvaltain presidentinvaaleista – ja vastaa IS:n kysymykseen, mikä hänet tekee onnelliseksi näinä vaikeina aikoina.

Laulaja-lauluntekijä Bruce Springsteen on taas viime kuukausina keskittynyt piristämään ja kannustamaan muita ihmisiä.

Se on tuttu rooli, sitä hän on tehnyt 1960-luvun puolivälistä lähtien esiintyjänä, ja 1970-luvun alusta alkaen E-Street Bandin kanssa – soittaen energisiä ja elämää suurempina pidettyjä pitkiä keikkoja.

Koronapandemian aikana keikkailu ei ole ollut mahdollista, mutta Springsteen on alkanut tehdä omaa radio-ohjelmaa.

Suomessa Radio Helsingin kautta kuuluva ohjelma on kuitenkin vasta lämmittelyä, sillä The Boss (suom. Pomo) -lempinimestä tunnettu artisti on kehottanut ihmisiä sinnittelemään koronaeristyksen ajan ohjeita noudattaen ja luvannut palkinnon: heti kun on mahdollista, Bruce Springsteen & The E-Street Band lähtee kiertueelle.

Ties milloin toteutuvaa kiertuetta pohjustaa uusi levy Letter To You. Springsteenin 20. studioalbumi julkaistaan ensi viikolla.

Mutta miten Bruce Springsteen voi itse? Mikä piristää muiden kannustajaa vaikeina aikoina koronan keskellä sekä Yhdysvaltain sisäisten levottomuuksia ja historiallisen sekavien presidentinvaalien aikana?

Videokonferenssi Pomon kanssa antaa vastauksen kysymykseen, jonka IS on lähettänyt hänelle etukäteen.

– Minähän olen kyllä luontaisesti pirteä henkilö, hän vastaa, pitää miettimistauon ja toteaa:

– Jäätelö. Vaniljajäätelö, joka on kastettu suklaaseen, se piristää minua.

Jatkoksi Springsteen luettelee elämänsä tärkeät asiat – ja tämän hetkisen suhteensa niihin.

Bändi, tietysti hän kehuu bändiä ja yhdessä soittamisen iloa. Ja levyn ja siitä kertovan dokumenttielokuvan valmiiksi saamisen tuottamaa tyydytystä.

Kauniita sanoja saa myös vaimo ja bändikaveri Patti Scialfa, jonka kanssa hän on viettänyt läheistä perhe-elämää yli 30 vuoden ajan.

– Hänen kanssaan hengaaminen on hauskaa, se piristää minua.

Scialfan ja Springsteenin perheeseen kuuluu kolme lasta. Evan James, Sam Ryan ja olympiatason esteratsastaja Jessica ovat jo aikuisia, mutta tietysti isälleen tärkeitä.

– On aina kiinnostavaa osallistua heidän elämäänsä niin paljon kuin he vain minun antavat osallistua, Springsteen naurahtaa, eikä vaikuta hetkeen rocktähdeltä, vaan aikuisten lasten vanhemmalta.

– Nautin elämästä. Elämä on vain elämää, joka soljuu eteenpäin.

Bruce Sprinsgteen ja Patti Scialfa ovat olleet yhdessä pitkään.­

Vaikeampaakin on ollut. Born To Run -muistelmissaan (2016) Springsteen kertoi kärsineensä masennuksesta. Ensimmäinen romahdus tuli 32-vuotiaana. Esquire-lehden haastattelussa hän puolestaan kertoi käyttävänsä säännöllisesti lääkkeitä pysyäkseen tasapainossa.

Monissa viime vuosien töissään hän on käsitellyt ongelmallista suhdetta isäänsä. Sitä, että oman työnsä ja itsekunnioituksensa menettänyt, alkoholisoitunut isä ei jaksanut hyväksyä Bruce-pojan pehmeyttä ja herkkyyttä.

Laulaja on sanonut oppineensa ymmärtämään isäänsä: jos työväenluokkainen mies ei 1950- ja 1960-luvuilla voinut elättää perhettään, hän tunsi epäonnistuneensa – eikä tukiverkoista ollut tietoakaan.

Ilmeisesti isältä pojalle periytynyt painolasti on keventynyt edellisissä teoksissa, sillä uusissa lauluissa hän pohtii yli 50 vuotta kestänyttä muusikonuraansa ja 45-vuotista uraansa E-Street Bandin Pomona.

Mukana on paljon haikeutta, ja siitä kertoo uuden levyn kappale Last Man Standing.

– Kesällä (2019) vierailin hyvin sairaan ystäväni luona. Hän ja minä olimme kaksi viimeistä jäsentä ensimmäisestä bändistäni (The Castiles). Hän kuoli muutama päivä tapaamisemme jälkeen. Tämä teki minut viimeiseksi elossa olevaksi bändin jäseneksi ja se tuntui hyvin epätavalliselta, Springsteen kertoo.

Musiikki täytti nuoren Springsteenin tyhjyydentunteen aikanaan, sittemmin musiikki on antanut paljon sisältöä elämään. Tästä kaikesta uudet laulut kuulemma kertovat.

– Näytän, mitä kaikkea olen oppinut 17–70-vuotiaana.

Pomo näyttää videoyhteyden päässä hyvinvoivalta. Päällä on musta nahkatakki, joka hyvinkin saattaa olla hänen tavaramerkkirotsinsa Schott NYC, johon hän on pukeutunut vuosikymmenten ajan. Tosin takkeja on monia kuten kitaroitakin: haastattelua sileäkasvoinen ja lyhyttukkainen, tasaisen valkoista hammasriviään aika ajoin vilautteleva rocktähti antaa studiossa, vierellään tusinan verran sähkökitaroita ja -bassoja.

Yksi kitara oli kuitenkin uusien laulujen kannalta aivan erityisen tärkeä.

Springsteen kertoo silmät ummistettuina tarinan Springsteen For Broadway -esityksestään parin vuoden takaa. New Yorkin soolokeikoilla oli aina teatterin ulkopuolella faneja ottamassa häntä vastaan, pyytämässä nimikirjoitusta ja yhteiskuvaa.

– Olen tottunut, että ihmiset pyytävät nimikirjoituksia kitaroihin, Springsteen kertoo kuvailtuaan nuoren miehen ojentamassa kitaraa.

– Sanoin, että en kirjoita nimmareita kitaraan. Hän sanoi: ”Ei, tämä on sinulle. Annan tämän kitaran sinulle.” Katsoin sitä, ja se oli oikein hyvä kitara, ja juttelimme muutaman sekunnin ajan. Otin kitaran, vein sen autoon ja kotona olohuoneessa aloin tutkia sitä tarkemmin. Istuin pitkään. Kitara on hienoa puuta, se kuulosti hyvältä, soittotuntuma siihen oli erinomainen ja innostuin – tämähän on todella mukava kitara soittaa.

Niin mukava, että Springsteeniä vaivannut tyhjän paperin kammo väistyi.

– Nappasin kitaran seuraavien kymmenen päivän aikana syliini usein – ja huomasin kirjoittaneeni laulut uudelle levylle. Siinä oli taikaa.

Ahkeralta ja tuotteliaalta Springsteen on vaikuttanut viime vuosinakin, mutta hän tunnustaa, ettei E-Street Bandille aina synny lauluja. Tätä ennen niitä on syntynyt viimeksi seitsemän vuotta sitten, High Hopes -albumille (2014).

Viimevuotinen Western Stars oli kokonaan toisenlainen teos, uusi musiikillinen aluevaltaus, johon Springsteen ammensi vaikutteita kalifornialaisesta 1960-luvun isolle orkesterille sovitetusta poprockista.

Springsteen kertoo, että hänellä on uusia lauluja kirjoittaessaan selvä kuva siitä, mitä on tekemässä.

Western Starsia tehdessään hän kuuli jo tehdessään kappaleet orkesterille sovitettuina. Pitkään uraan mahtuu myös kausia, jolloin lopulliseen tulkintaan on riittänyt kappaleiden esittäminen akustisen kitaran säestyksellä.

– Mutta kun istun alas ajatuksenani käyttää (E-Street Bandin) kavereita, heistä jokainen soi päässäni, Springsteen sanoo ja luettelee seitsenjäsenisen bändinsä.

Letter To You -albumilla E-Street Band saa paljon tilaa. Juuri ennen kevään koronaeristystä valmistunut albumi on äänitetty studiossa livenä – ensimmäistä kertaa bändin historiassa.

Erikoista on myös se, että albumin 12 kappaleesta kolme on kirjoitettu jo Springsteenin vuonna 1973 julkaistua esikoislevyä Greetings From Asbury Park N.J. varten. Näistä kappaleista ainakin If I Was the Priest noussee keikoilla hurmoshenkiseksi rokkigospeliksi, sitten kun Pomo ja bändi joskus, ehkä vuonna 2022 keikoille pääsevät.

Silloin ei Yhdysvaltain presidenttinä enää vaikuta Donald Trump, jos Springsteeniä on uskominen. Hänellä on marraskuisissa vaaleissa vahva usko kannattamaansa demokraattiehdokas Joe Bideniin.

– Donald Trump häviää. Muistakaa, että kuulitte ensimmäisenä minulta: Joe Biden voittaa ja pitkä kansallinen painajainen... en tiedä, päättyykö se samalla, mutta Trump on mennyttä, Springsteen sanoo.

– Toivon, ettei vaalituloksen ympärillä nähdä mitään metkuja niin, että tuloksia jouduttaisiin odottamaan kuukausia.

Uudella levyllä on kappale Rainmaker, jota Springsteen alkoi muistaakseen kirjoittaa jo George W. Bushin virkakaudella. Biisin sanoituksessa pohditaan kansankiihottajan ja hänen kannattajiensa välistä suhdetta.

– Se sopii vielä paremmin julkaistavaksi Trumpin aikana.

Springsteen sanoo luottavansa Yhdysvaltain kykyyn palautua yhtenäiseksi kansakunnaksi. Hän kehuu Black Lives Matter -liikettä ja sanoo sen vievän ihmisoikeuksia Yhdysvalloissa ”humaanimpaan suuntaan”. Äärioikeistolaisten liikkeiden hän arvelee puolestaan häipyvän maan alle, kun he eivät enää saa rohkaisua Trumpilta.

– Enää ei voi jatkua se, että ihminen voi joutua ammutuksi koska tahansa ihonvärinsä takia.

Vielä yksi onnellisen elämän ulottuvuus Bruce Springsteenin elämässä: meri ja luonto.

– On syksy, mutta uin meressä. Olen aina nauttinut merestä, ja hyvä kastautuminen mereen lokakuussa herättää ja piristää, hän kertoo.

– Olen aina ollut rantarotta. Kasvoin rannalla, hiekassa ja aalloilla surffaamassa. Enää en surffaa, mutta aikanaan surffasin. Rakastan rantaa. Meri ja meriluonnon maailma kirkastaa mieleni aina.

Bruce Springsteenin uusi albumi Letter To You julkaistaan 23. lokakuuta.