Cardi B palasi yhteen puolisonsa kanssa vain viikkoja erohakemuksen jälkeen – ryöpsäytti julki hämmentävän selityksen

Kohuräppäri kertoo olevansa ”hullu ämmä”, joka suuttuu välillä herkästi.

Räppäripari Cardi B ja Offset päätyivät syyskuun puolivälissä avioeroon kolmen aviovuoden jälkeen. Cardi B jätti tuolloin avioerohakemuksen yksin Atlantassa ja haki eroa lapsensa isästä.

Peoplen mukaan Cardi B kertoi hakemuksessa, että hänen liittonsa on ”peruuttamattomasti rikki” eikä mahdollisuuksia sopimiseen ollut. Lehden mukaan syynä avioparin tulehtuneisiin väleihin olisi ollut se, että Migos-yhtyeestä tuttu Offset olisi pettänyt puolisoaan.

Nyt pari on kuitenkin saanut sovittua erimielisyytensä ja palannut yhteen. Cardi B juhli viime viikolla syntymäpäiviään näyttävästi ja pari nähtiin juhlahumussa hellissä tunnelmissa. Page Sixin mukaan Cardi B vahvisti yhteen paluun Instagram-tilinsä livelähetyksessä torstaina.

Räppäri kertoi olevansa hyvin ailahteleva ihminen ja hakeneensa siksi eroa puolisostaan.

– Kuulkaa kaikki, olen hullu ämmä. Te tiedätte, miten olen riidellyt kanssanne sosiaalisessa mediassa? Juuri sellaisia me olemme mieheni kanssa. Joten kun ihmiset sanovat, että teen tämän saadakseni huomiota, niin ei, en tee, olen vain hullu ämmä, Cardi B selosti Instagramissa.

Page Sixin mukaan Cardi B totesi myös, että hän saattaa olla yhtenä päivänä onnensa kukkuloilla ja seuraavana valmis ”hakkaamaan jonkun”.

– Minä aloin vain kaivata häntä... on vaikea olla puhumatta parhaalle ystävällesi. On todella vaikeaa olla puhumatta parhaalle ystävällesi, hän jatkoi selitystään.

Lisäksi Cardi B julisti, että hän ikävöi myös miehensä sukukalleuksia.

Offset ja Cardi B on nähty punaisilla matoilla hyvin intiimeissä tunnelmissa useita kertoja.­

28 vuotta viime viikolla täyttänyt räppäri otti lähetyksessään kantaa huhuihin, joiden mukaan hän olisi palannut yhteen Offsetin kanssa vain tämän antamien lahjojen vuoksi. Offset nimittäin antoi syntymäpäivälahjaksi ex-puolisolleen Rolls-Roycen auton, joka oli varustettu mittatilauksena valmistetulla nahkapenkillä parin pientä Kulture-tytärtä varten.

Cardi B myönsi pitävänsä kalliista lahjoista, mutta kiisti jyrkästi palanneensa yhteen Offsetin kanssa niiden vuoksi. Hän kuitenkin kehaisi halunneensa miestään syntymäpäivänään.

– Me vain olemme hyvin tyypillisiä nuoria kusipäitä, jotka menivät aikaisin naimisiin. Niitä me olemme. Emme ole yhtään sen erilaisempia kuin te kaikki vi*** häiriintyneissä parisuhteissanne. Olemme samanlaisia. Olemme vain julkisempia, Cardi B tilitti Page Sixin mukaan.

Cardi B:n ja Offsetin kolmivuotisen liittoon on mahtunut paljon ylä- ja alamäkiä. Offset on jäänyt useita kertoja kiinni pettämisestä ja pari on riidellyt rajusti.

Page Sixin mukaan on epäselvää, miten Cardi B:n alulle laittama avioeroprosessi nyt etenee.