John Legend rikkoi hiljaisuuden lapsensa kuoleman jälkeen – julkaisi riipaisevan kirjoituksen vaimolleen Chrissy Teigenille

John Legendin ja Chrissy Teigenin kolmas lapsi syntyi kuolleena aiemmin tässä kuussa.

Laulaja John Legend, 41, ja huippumalli Chrissy Teigen, 34, kohtasivat lokakuun alussa valtavan menetyksen, kun heidän kolmas lapsensa syntyi kuolleena. Teigen kertoi tuolloin järkyttävät uutiset Instagram-tilillään, sillä hän oli jakanut miljoonille seuraajilleen tuntemuksiaan koko raskautensa ajan.

Legend sen sijaan vaikeni asiasta omissa somekanavissaan, kunnes hän varhain perjantaina julkaisi Instagramissa videon esiintymisestään tällä viikolla järjestetyssä Billboard Music Awards -gaalassa riipaisevan tekstin kera. Legend omisti Never Brake -kappaleensa vaimolleen.

Legend kertoo videonsa yhteydessä riipaisevassa tekstissä, että hän halusi omistaa kappaleen Teigenille, sillä tämä on osoittanut valtavaa voimaa ja rohkeutta äärimmäisen vaikeana aikana. Laulaja myös uskoo, että pari selviytyy kaikesta niin kauan, kunhan heillä on tosiensa.

– Tämä on Chrissylle. Minä rakastan ja vaalin sinua ja perhettämme niin paljon. Olemme kokeneet korkeimmat huiput ja syvimmät kuopat yhdessä. On ollut koskettavaa ja nöyrää nähdä sinun kantavan lapsiamme. Olen ihmeissäni siitä voimasta, jota olet näyttänyt kaikkein haastavimmilla hetkillä. Miten mahtava lahja onkaan voida tuoda elämä maailmaan. Olemme kokeneet sen lahjan ihmeen, voiman ja ilon, ja nyt olemme tunteneet syvästi sen piilevän haurauden, Legend kirjoittaa.

– Kirjoitin tämän kappaleen, sillä uskon, että niin kauan, kun kävelemme tässä maailmassa, pidämme toisiamme käsistä jokaisen kyyneleen, jokaisen ylä- ja alamäen ja jokaisen koettelemuksen lävitse. Me lupasimme niin toisillemme hääpäivänämme seitsemän vuotta sitten ja jokainen haaste, jonka olemme kohdanneet on tehnyt lupauksestamme voimakkaamman, kestävämmän. Meidän rakkautemme säilyy. Se ei säry koskaan.

Legend kiittää kirjoituksessaan kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat osoittaneet tukensa parille vaikeana aikana. Hän kertoo, että moni on jakanut heille rohkeasti omat kokemuksensa lapsen menettämisestä.

– Se on kerho, johon kukaan ei halua kuulua, mutta on lohduttavaa tietää, ettemme ole yksin. Olen varma, että Chrissylla on tästä paljon enemmän sanottavaa sitten, kun hän on valmis.

Teigen kertoi 1. lokakuuta Instagramissa, että parin Jack-poika oli syntynyt kuolleena sairaalassa. Huippumalli oli aiemmin joutunut verenvuodon vuoksi sairaalahoitoon Los Angelesissa, muttei ollut aluksi huolissaan tilanteestaan. Kun verenvuotoa ei saatu tyrehdytettyä eikä hoito auttanut, muuttui tilanne vakavaksi.

Chrissy Teigen julkaisi lokakuun alussa kuvia sairaalasta, jossa pari suri poikansa kuolemaa.­

Teigen julkaisi Instagramissa myös kuvia sairaalasta. Yhdessä niistä hän ja Legend syleilivät itkien pientä Jackia.

– Olemme shokissa ja koemme tuskaa, josta olemme aikaisemmin kuulleet vain tarinoita. Tuskaa, jollaista emme ole koskaan kokeneet aikaisemmin. Emme koskaan pystyneet pysäyttämään verenvuotoa ja nesteytyksestä ja verensiirrosta huolimatta se ei vain ollut tarpeeksi, Teigen kertoi Instagram-päivityksessään.

– Jack. Olen niin pahoillani, että elämäsi ensihetket olivat täynnä vaikeuksia ja että emme voineet antaa sinulle kotia, jonka tarvitsit selviytyäksesi. Tulemme aina rakastamaan sinua, Teigen kirjoitti.

Legendilla ja Teigenilla on entuudestaan 3-vuotias Luna-tytär ja 2-vuotias Miles-poika. Maailman seuratuimpiin pariskuntiin kuuluva pari meni naimisiin vuonna 2013.