Nikole, 36, jätti työnsä pappina ja ryhtyi strippariksi – aamu-tv:n juontajan silmät lensivät selälleen, kun kolmen lapsen äiti esitteli työtään

Brittiläisen aamuohjelman juontaja Ruth Langsford jäi sanattomaksi, kun lähetykseen saapui vieraaksi Nikole Mitchell – papin virkansa jättänyt aikuisviihdetähti.

Brittiläisen aamutelevision katsojat hämmentyivät hiljattain, kun This Morning -ohjelmaan saapui vieraaksi 36-vuotias kolmen lapsen äiti Nikole Mitchell. Mitchelissä erikoista on nimittäin se, että hän teki elämässään täyskäännöksen, jätti virkansa pappina ja ryhtyi aikuisviihdetähdeksi, kertoo brittilehti The Sun.

Mitchell oli vieraana ohjelmassa etäyhteyksien välityksellä, sillä hän viihtyy parhaillaan Kaliforniassa. This Morning -ohjelman juontaja Eamonn Holmes lupasi katsojille ennen Mitchellin ilmestymistä ruutuun, että seuraavaksi luvassa olisi astetta rohkeampaa materiaalia. Mitchell saapuikin pian suoraan lähetykseen ja kertoi, miksi hän päätyi elämässään tällaiseen ratkaisuun.

Mitchell kertoi ohjelmassa, että hänet savustettiin ulos kirkostaan. Hän myös kertoi, ettei enää puhu samaiseen kirkkoon kuuluvien ystäviensä kanssa, vaikka osa heistä onkin anonyymisti tilannut hänen OnlyFans-tilinsä, jossa Mitchell kauppaa rohkeita kuviaan.

– En ollut enää tervetullut sinne omana itsenäni. Halusin ilmaista itseäni tavalla, joka ei ollut aikaisemmin ollut mahdollista, Mitchell selitti.

– Ihmiset joko hyväksyvät sen mitä teen, tai sitten eivät. Lopulta kyse on siitä, että minun täytyy kuunnella omaa kutsumustani, hän jatkoi.

Seuraavaksi Holmes kehotti vaimoaan ja juontajakollegaansa Ruth Langsfordia googlettamaan Mitchellin nimen ja tutkimaan, millaista materiaalia hän itsestään sosiaalisessa mediassa ja OnlyFans-sivustolla jakaa.

Langsford ei ollut saada sanaa suustaan, mikä ei jäänyt ohjelman katsojilta huomaamatta.

– Ruth ei hyväksy tätä stripparia, eräs katsojista täräytti Twitterissä.

Monet myös vitsailivat sosiaalisessa mediassa siitä, että jos maailmassa olisi enemmän Mitchellin kaltaisia pappeja, voisivat hekin viihtyä sunnuntaisin kirkossa.

– Minun täytyy lähteä kirkkoon, eräs heitti.

– Strippaava pappi. Tuollaiseen kirkkoon minäkin voisin liittyä, komppasi toinen.

Myös Mitchell itse otti sosiaalisessa mediassa kantaa vierailuunsa This Morning -ohjelmassa, kuten myös juontaja Langsfordin kiusalliseen reaktioon.

– Tämä oli niin hauskaa. Kiitos, kun otitte minut vieraaksenne. Ruth: rakastan sitä, että olet ohjelmassa pisimpään työskennellyt naisjuontaja. Loistava tapa tasoittaa tietä naisille, Mitchell hehkutti.