Uutuuskirja: Samu Haber oli Suomessa käymässä, kun hän sai hätääntyneen puhelun – oma naama lävähti Poliisi-TV:ssä etsittyjen listalle

Samu Haber kertoo uutuuskirjassa, kuinka hän parikymppisenä sekaantui hämäräbisneksiin, joiden vuoksi hänet tuomittiin ehdolliseen vankeusrangaistukseen kahdeksaksi kuukaudeksi.

Samu Haber, 44, kertoo keskiviikkona julkaistussa kirjassaan Samu Haber – Forever Yours (Otava), kuinka sai vuonna 2006 tuomion neljästä törkeästä petoksesta. Haber myi parikymppisenä Aurinkorannikolla laittomia lomaosakkeita. Poliisi kiinnostui asiasta vasta vuosia myöhemmin, jolloin Haber tuomittiin kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Haber on kertonut asiasta aiemminkin julkisesti, kun hän osallistui vuonna 2017 Vain elämää -ohjelmaan. Helsingin hovioikeuden tuomiosta käy ilmi, että lomaosakkeita myynyt yhtiö Rockworld International oli erehdyttänyt asiakkaitaan katteettomilla lupauksilla myydessään heille lomaklubijäsenyyttä, sekä lomaviikko-osakkeita.

Tyypillisiä valheellisia lupauksia olivat olleet lupaukset lomaviikkojen edelleenvuokrauksesta ja vuokratuotosta sekä ostetun tuotteen takaisin lunastukset.

Hovioikeuden tuomiosta selviää, että Haber toimi yrityksen esittelijänä heinä–elokuun vaihteesta marraskuun puoliväliin 1998, sekä jälleen helmikuun puolivälistä toukokuun puoliväliin 1999.

Samu Haber kitaran varressa vuonna 1994.­

Nyt Haber kertoo Tuomas Nyholmin kirjoittamassa kirjassa, että osasi jo epäillä lomaosakkeita myydessään, että yhtiön puuhissa oli jotain hämärää, hän vaan ei tahtonut myöntää sitä itselleen. Haber myös kertoo kirjassa, kuinka ahdistavana koki poliisikuulustelut tuolloin ja kuinka rikostuomio myös vaikutti Sunrise Avenuen kuvioihin.

Haber kertoo kirjassa, kuinka suomalaisturisteja pysäytettiin Fuengirolan suurella rantakadulla arpajaisten avulla.

”Arpoja oli kahdenlaisia, miehille ja naisille. Miehen arvalla voitti viinapullon. Naisen arvalla pääpalkinnon. Se oli sääntö, koska toisin päin homma ei yksinkertaisesti toiminut. Oli edettävä aina naisen kautta. Pääpalkintoa ei kuitenkaan voinut lunastaa keskellä katua, se piti noutaa firman toimipisteestä. Mies oli yleensä sillä kannalla, että me ei nyt lähdetä yhtään mihinkään. Nainen puolestaan oli sitä mieltä, että kuule Markku sen kerran kun minä jotakin voitan, me katsotaan tämä homma loppuun asti.”

Haber kuvailee, kuinka tuolloin pariskunta kuljetettiin autolla asuntolomakylään, jossa paljastui, että nainen oli voittanut palkinnoksi esimerkiksi taulutelevision tai vastaavan. Tuolloin heille myös esiteltiin lomakylää ja painostettiin ostamaan lomaosakkeita.

Kirjassa Haber kuvailee konseptia kamalaksi ja epäinhimilliseksi. Haber toteaa kirjassa, että aluksi hän ei kokenut tekevänsä mitään väärää, vaan uskoi kuvioon täysin ja oli innoissaan siitä, että osasi vaativan myyntityön niin hyvin.

Samu Haber kuvailee kirjassa konseptia kamalaksi ja epäinhimilliseksi.­

Haber myös paljastaa kirjassa, kuinka kuljetti Rockworld Internationalin rahoja maan rajojen ulkopuolelle. Kirjan mukaan yrityksen maksamaa palkkaa ei voinut siirtää tililtä toiselle normaalisti ja lisäksi rahat piti nostaa EU-alueen ulkopuolelta. Haber ja muut yrityksen työntekijät ajoivat useita kertoja viikossa Gilbraltarille parin tunnin ajomatkan tämän vuoksi, sillä jokaisella oli tili Royal Bank of Scotlandissa. He saivat pankista rahat ja ajoivat takaisin Aurinkorannikolle.

” Jossain vaiheessa summien vain kasvaessa päätimme tehostaa toimintaamme. Se onnistui kätevästi Mersun ensiapulaukun avulla: laastarit, siteet ja särkylääkkeet lensivät jonnekin Andalusian AP-7-valtatiellä kasvaneen kaktuksen juurelle, ja laukku sullottiin täyteen lisämiljoonia. Joskus olimme liikkeellä kahdella autolla. Bisnes rullasi, mutta pankkitilillä se ei näkynyt. Kämppiä tai muuta kiinteää omaisuutta ei voinut ostaa, koska kukaan ei maksanut veroja mihinkään. Kaikki pyöri käteisen ympärillä, ja setelit päätyivät aina takaisin kiertoon. ”

Haber kuvailee, kuinka oli normaalitilanne, että hänellä oli taskuissaan noin 1200 euroa. Haber hankki merkkivaatteita ja juhli paljon ympäri Aurinkorannikkoa. Haber kertoo kirjassa alkaneensa aavistella, ettei kaikki ollut kunnossa, mutta hän ei nuorena miehenä tahtonut antaa aavistusten häiritä.

”Jos olen aivan rehellinen, tiesin sen alitajuisesti alusta saakka. Mutta olin liian rakastunut tunnustaakseni totuutta itselleni. Olin rakastunut itseeni. Omiin puhujanlahjoihini. Pintaliitoon. Ahneus – silkka rahan himo. Tähteys. Ne ohjasivat minua enemmän kuin omatunto.”

Haber kertoo kirjassa olleensa joulun tienoilla Suomessa käymässä. Hän oli treffeillä ravintolassa, kun kesken illanvieton huomasi, että hänen puhelimensa oli täyttynyt vastaamattomista puheluista ja tekstiviesteistä. Tuolloin hänen siskonsa Sanna kertoi, että Samu Haberia etsitiin Poliisi-TV:ssä.

”Mitä – Näiden mukaan sä olet sekaantunut hämäriin kiinteistökauppoihin. Poliisi-TV on juuri etsintäkuuluttanut sinut tai jotain vastaavaa. Missä hitossa sä olet?Lopetin puhelun Sannan kanssa ja soitin saman tien kytille. Mikä on homman nimi? kysyin närkästyneenä. Teillä on kuulemma jotain asiaa minulle .Selitähän nyt uudelleen, päivystävä komisario sanoi. Selitin. Anna nimi ja henkilötunnus, niin katsotaan. Annoin. Kului hetki, kun poliisi katsoi. Ei täällä mitään ole. Poliisi ei siis etsi minua? Ei. Asia selvä. Kuulemiin.”

Samu Haber kertoi Vain elämää -ohjelmassa hämäräbisneksiin sekaantumisestaan.­

Haber kertoi Vain elämää -ohjelmassa, että poliisit kuittasivat Poliisi-TV:n jakson väärinkäsityksenä ja kiinnostuivat hänestä vasta vuosia myöhemmin. Haber kertoi ohjelmassa myös, kuinka hämäräbisneksiin sekaantuminen ja tuomio aiheuttivat hänelle häpeää.

– Sitä ruvettiin vuosia myöhemmin penkomaan aika kovastikin ja minä sain kahdeksan kuukauden ehdollisen taloustuomion. Kyllä se oli aika iso häpeä, että voin joutua linnaan tästä, mitä olen tehnyt. Minun on aika vaikea lähteä promoamaan sinkkua, jos olen linnassa, Haber sanoi ohjelmassa ja lisäsi:

– Häpesin ihan saatanasti sitä, miten tyhmä olin ollut, mutta en kyllä ilman sitä toisaalta olisi tässä.

Alla olevalla videolla Samu Haber kertoo asiasta Vain elämää -ohjelmassa:

Kursiivilla merkityt kohdat ovat lainauksia Tuomas Nyholmin kirjoittamasta kirjasta Samu Haber – Forever Yours (Otava).