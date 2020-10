Jussi-voittaja puhkesi kyyneliin – lavalla nähtiin historiallinen hetki, yleisö villiintyi

– Vuonna 2020 ensimmäinen tummaihoinen saa Jussi-patsaan, Chike Ohanwe iloitsi voitettuaan parhaan miessivuosan Jussi-palkinnon elokuvasta Aurora.

Keskiviikkoiltana järjestetyssä Jussi-gaalassa parhaan miessivuosan Jussi-palkinnon voitti näyttelijä Chike Ohanwe elokuvasta Aurora. Kun Ohanwe otti Jussi-pystin lavalla vastaan, hän nosti patsaan ilmaan ja kuulutti: ”Vuonna 2020 ensimmäinen tummaihoinen saa Jussi-patsaan.” Tämän jälkeen Ohanwe liikuttui kyyneliin yleisön taputtaessa pitkään. Juhlayleisö taputti Ohanwelle erittäin pitkään tämän seistessä liikuttuneena lavalla.

Kiitospuheessaan Ohanwe totesi tehneensä runsaasti töitä päästäkseen siihen pisteeseen, missä hän nyt on.

– Elän tällä hetkellä sellaista hetkeä, jota lapsuudessani ei ollut. Tämä palkinto menee pikku Chikelle, joka toivottavasti saa helpomman tien, joka minulla oli Hoidetaan homma himaan!

Palkinnon vastaanottamisen jälkeen Ohanwe saapui mediatilaan haastateltavaksi ja valokuvattavaksi. Ohanwe oli IS:n haastattelun ajan liikuttuneessa tilassa ja kyyneleet nousivat hänen silmiinsä hänen puhuessaan palkinnon merkityksestä itselleen. Myös yleisön pitkät aplodit ja hurraa-huudot lämmittivät hänen sydäntään.

– Kuulin lavalle, kun minulle taputettiin. Se tuntui todella hyvältä, Ohanwe huokaisi ja pyyhki kyyneliään.

Chike Ohanwe sanoo joutuneensa paiskimaan paljon töitä päästäkseen siihen pisteeseen, missä nyt on urallaan.­

31-vuotiaan Ohanwen isä on Nigeriasta ja äiti Suomesta. Hän kertoo joutuneensa tekemään paljon töitä sen eteen, että saisi suomalaisissa tuotannoissa muitakin kuin ”stereotyyppisiä mustan miehen rooleja.”

– Oloni on todella surrealistinen ja tämä on ihanaa. Sille joka duunaa latua ekana tämä on raskaampaa, mutta damn...Ohanwe sanoi mietteliäänä.

– Mitä rooleihin tulee, niin näin pienessä maassa on kyse ehkä enemmänkin kokemuksen puutteesta. Mitä enemmän jostain aiheesta tulee pop, niin sitä enemmän inhimillisimpiä rooleja voi kirjoittaa tai roolittaa rooleihin siten, että roolia voi näytellä myös tummaihoinen ilman, että henkilölle yritetään antaa kotiosoitetta jostain Afrikasta.

–Tämähän sotkee minut ihan täysin, Ohanwe nauroi medialle poseeratessan kipsisen Jussi-patsaan kanssa.­

Ohanwe toteaa, että tähän mennessä suomalaisissa elokuvissa nähdyt tummaihoisten roolit ovat olleet hänen mielestään todella 90-luvulle jämähtäneitä ja köykäisiä, minkä hän uskoo johtuvan kokemuksen puutteesta.

Aurora-elokuvassa nähdään muun muassa Chike Ohanwe ja Amir Escandari.­

– Se vaatii myös sitä, että teemme sellaista työtä, että näytämme esimerkillämme, mitkä asiat voivat toimia. Tämä vaatii hiljaista ja pitkää duunia, joka tulee tässä ajassa ihan luonnostaan. En ole mitenkään erityisen vihainen ihmisten tietämättömyydestä.

– Halusi sitä tai ei, niin joillekin ihmisille minun näkymiseni valkokankaalla on aina poliittinen kannanotto.