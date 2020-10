Näin kohuttu Jussi-gaalan illallinen on järjestetty – osa vieraista perui tulonsa, paikkojen välit tarkistettu mittanauhalla

Jussi-gaala järjestetään keskiviikkona Helsingin Kaapelitehtaalla.

Helsingin Kaapelitehtaalla järjestetään keskiviikkona elokuva-alan palkintojuhla Jussi-gaala. Tapahtumassa palkitaan vuoden 2019 elokuvien tekijöitä. Alun perin gaala piti järjestää maaliskuussa, mutta se siirrettiin koronapandemian vuoksi lokakuulle siinä toivossa, että syksyllä tilanne olisi rauhoittunut.

Toisin kävi, sillä päivittäisten koronavirustartuntojen määrä on nyt kevään lukemissa. Jussi-gaalaan odotetaan 350 vierasta, mutta osa ilmoittautuneista on perunut viime hetkellä koronatilanteen vuoksi. Ilta-Sanomat haastatteli gaalan punaisella matolla Filmiauran Riina Liukkosta kommentoimaan juhlaillan tunnelmia.

– Peruutuksia on tullut jonkin verran, mikä on ihan ymmärrettävää, mutta mitään massaperuutuksia ei ole ollut, Liukkonen kertoi IS:lle.

Liukkosen mukaan gaalaan piti keväällä ennen korona-aikaa tulla lähemmäs 800 vierasta, mutta määrää tahdottiin pudottaa reilusti nyt lokakuussa järjestettävään tapahtumaan.

– Me emme ole tavallaan pyytäneet ketään Jussi-gaalaan, vaan tänne osallistuminen on aina ehdokasyhtiöstä ja -jäsenistä kiinni. Emme ole käsin tiputtaneet ketään, kuten aveceja, listoilta pois, vaan jos joku on ilmoittautunut avecin kanssa ja on edelleen tahtonut tulla, se on ollut mahdollista.

Liukkonen painottaa, että Jussi-gaalassa noudatetaan erittäin tarkkoja turvallisuusohjeita. Ohjeet on Liukkosen mukaan lähetetty jokaiselle paikalle saapuvalle etukäteen. Tämä näkyi Jussi-gaalassa muun muassa siten, että vieraat saapuivat tapahtumaan porrastetusti. Kaikki vieraat eivät myöskään päässeet perinteiselle punaiselle matolle, vaan median eteen saapuivat ainoastaan ehdokkaita tai muutoin ajankohtaisia henkilöitä.

– Täällä on myös maskipakko tänne tultaessa ja täältä poistuttaessa. Vahva suosituksemme on, että ihmiset pitäisivät maskia kasvoilla koko gaalan ajan omien mahdollisuuksiensa mukaan.

– Täällä soivat jatkuvasti myös kuulutukset, joissa muistutetaan turvaväleistä, maskin pitämisestä ja etiketistä. Tänään ei halata ja kätellä tai onnitella liian innokkaasti, toivotaan, että teemme yhdessä turvallisen illan.

Medialle jaetut ohjeet Jussi-gaalassa olivat erittäin tarkat ja selkeät: median edustajien on pidettävä maskia tai Jussi-gaalan jakamaa suojavisiirin varustettua lippalakkia päässään koko gaalan ajan. Median edustajat eivät myöskään saa poistua mediatilasta juhlasalin puolelle.

– Juhlasali laitettiin kuntoon hanskat ja maskit kädessä. Käytimme myös mittanauhaa ja jokaisen lautasen väli oli mitattu tarkasti. Jokaisen paikalle on jaettu myös oma käsidesi, Liukkonen kertoo.

– Tämän kokoisen tapahtuman ja tv-lähetyksen tekeminen on totta kai aina haasteellista. Olemme saaneet ongelmat ratkaistua lukemalla hyvin tarkasti viranomaissuosituksia ja -ohjeistuksia.

Liukkosen mukaan tv-lähetyksen päättyessä juhlavieraat poistuvat Kaapelitehtaalta pöytäkunnittain ja porrastetusti. Tänä vuonna myöskään perinteisiä Jussi-gaalan jatkoja ei järjestetä.

Jussi-gaala jakoi Instagram-tilillään tunnelmia gaalan juhlasalista alkuillasta:

Jussi-gaalan suora lähetys klo 19.30 MTV3-kanavalla. Is.fi-sivusto seuraa Jussi-gaalan tapahtumia koko illan ajan.