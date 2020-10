Rosanna Kulju läväytti painonsa Instagramiin – seuraajilta yksimielinen reaktio paljastukseen

Rosanna Kulju arvioi Instagramissa painavansa nykyisin noin 70 kiloa.

Miss Helsinki -kilpailun järjestäjänä sekä sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu Rosanna Kulju julkaisi Instagram-tilillään pitkän kirjoituksen, jossa hän kertoi omista elämäntavoistaan. Kuljun mukaan häneltä kysellään jatkuvasti muun muassa hänen ruokavaliostaan sekä treeneistään.

– Multa kysytään tosi paljon miten treenaan ja miten syön. Mä oon viime vuoden aikana harrastanut aika paljon nyrkkeilyä, käyn 1-2 kertaa viikossa valmentajan kanssa ja sitten lisäksi 1-2 kertaa kuntonyrkkeilyssä. Näiden lisäksi käyn kerran viikossa jalkajumpalla Sara Karolan kanssa, Kulju kertoi omista treenitottumuksistaan.

– Ei ole niin tarkkaa treenien määrä, vaan se millä teholla treenataan. Mullakin vaihtelee viikottain aikataulut töiden takia ja sen mukaan mennään. Mulla on 99% kerroista näin hauskaa treeneissä ja se on parasta! Tänään tehtiin valkun kanssa pidempiä sarjoja ja naurettiin taas vatsat kipeenä kaikenlaiselle. Tämmöistä treenin pitää olla, silloin sinne on aina kiva mennä vaikka onkin kurjia päiviä välillä, hän jatkoi.

Kulju kertoi Instagramissa, ettei hän ole muutamiin vuosiin noudattanut lainkaan tarkkaa, ennalta määriteltyä ruokavaliota. Hän kuitenkin totesi pyrkivänsä syömään fiksusti ja säännöllisesti. Myös herkuttelu kuuluu Kuljun arkeen.

– Varsinaista ruokavaliota mulla ei ole ollut pariin vuoteen, vaan pyrin syömään tavallista ruokaa niin paljon että massu on täynnä. Pyrin valitsemaan fiksuja välipaloja ja ennen kaikkea syömään säännöllisesti. Herkuttelen silloin kun tekee mieli, välillä kerran viikossa ja välillä viis kertaa viikossa, Kulju kertoi seuraajilleen.

Kirjoituksensa lopuksi Kulju myös kertoi seuraajillensa painavansa nykyään noin 70 kiloa. Lukema perustuu Kuljun omaan arvioon, sillä hän ei omista lainkaan henkilövaakaa. Kuljun mukaan tärkeintä onkin se, että hän tuntee olonsa hyväksi omassa kehossaan.

– Painosta mulla ei oo ollut stressiä tai paineita pitkään aikaan, tämä paino joka mulla on nyt (veikkaan 70kg, mulla ei ole vaakaa) on mulle tosi ok. 5kg sinne tai tänne ei tunnu missään, elämää tämä vaan on ja välillä mennään ylös ja välillä alas, Kulju totesi.

Kuljun rohkea kirjoitus poiki lukuisia tykkäyksiä ja kommentteja naisen seuraajilta. Monet olivat Kuljun kanssa samaa mieltä siitä, ettei vaa’an lukema ole aina tärkein hyvinvoinnin mittari. Kommenttikenttä täyttyikin pian muun muassa liekkihymiöistä.

– Hittoon dieetit ja tiukat ruokavaliot! Elämästä pitää nauttia, kommentoi eräs.

– Huippu esimerkki, komppasi toinen.

– Muija vetää hyvin, kehui kolmas.

Kulju on kertonut julkisuudessa useaan otteeseen avoimesti ulkonäköönsä liittyvistä asioista, kuten kauneusleikkauksistaan. Kulju on kertonut IS:lle aiemmin testanneensa erilaisia toimenpiteitä: hänen silmänalusiaan ja poskiaan on täytetty ja kulmakarvoja nostettu. Hänelle on myös laitettu mesolankoja kasvoihin ja hän kertoi käyvänsä laitattamassa botoxia otsaansa.

– Olen niin kyllästynyt siihen, kun ihmiset sanovat, että olet tehnyt niin paljon kauneusleikkauksia. Olen tehnyt rintaleikkauksen ja kokeillut huulitäytteitä, Kulju totesi IS:n haastattelussa viime vuonna.

Kulju nousi julkisuuteen voitettuaan Miss Helsinki -kilpailun vuonna 2015. Nykyisin hän toimii kilpailun järjestäjänä. Lisäksi hän tekee töitä sosiaalisen median parissa ja julkaisee viikoittain omaa Grl Gang -podcastiaan. Hänellä on Instagramissa yli 72 000 seuraajaa.