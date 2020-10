Kirja: Samu Haberin ”suuri vika” selvisi Saksan Voice-väelle vasta kuvauksissa – Haber ryntäsi itku kurkussa lavalta pois, tv-tekijät menivät paniikkiin

Samu Haber kertoo uutuuskirjassa yrittäneensä useita kertoja tuoda ilmi sen, ettei osaa saksaa, mutta kukaan ei kuunnellut häntä.

Samu Haber on nähty The Voice of Germany -sarjan tähtivalmentajana viidellä tuotantokaudella.­

Sunrise Avenue -yhtyeen laulaja Samu Haber kertoo keskiviikkona julkaistussa kirjassa Samu Haber – Forever Yours ( Otava), kuinka päätyi The Voice of Germany -ohjelman tähtivalmentajaksi.

Haber on nähty Saksassa supersuositun sarjan tähtivalmentajana vuosina 2013, 2014, 2016 ja 2017. Sarjasta alkoi hiljattain Saksassa kymmenes tuotantokausi ja Haber palasi jälleen tähtituomariksi. Vuonna 2017 Haberin suojatti Natia Todua voitti kisan.

Uutuukirjassa käy ilmi, että Haber yritti aluksi kovastikin kieltäytyä hänelle tarjotusta tuomaripestistä, koska hän ei osannut saksaa. Hän kertoo kirjassa yrittäneensä useaan otteeseen tuoda ilmi, ettei osaa mielestään tarpeeksi hyvää saksaa, mutta hänelle vakuutettiin, ettei se olisi ongelma, sillä tv-ohjelman saisi leikattua siten, ettei ongelmaa syntyisi.

Siispä Haber suostui osallistumaan ohjelmaan, sillä hän ymmärsi, millaisen näkyvyyden tv-sarja toisi Euroopassa hänen Sunrise Avenue -yhtyeelleen. Ennen vuoden 2013 The Voice of Germanyn kuvausten aloituksia Haberille palkattiin saksan kielen opettaja ja kaksikolla oli 19 päivää aikaa opiskella yhdessä ennen kuvausten alkamista. Haber myös opiskeli saksaa öisin kotona katsellen sängyssä kannettavalta tietokoneelta saksankielisiä elokuvia.

”Siellä ne verbit kivasti taipuivat natiivien suussa. Ainakin näin oletan, sillä en ymmärtänyt kuulemastani paljoakaan. Kun kuulin jonkin mahdollisesti hauskan lauseen, kirjoitin sen ylös.”

Samu Haber kertoo opiskelleensa saksaa katsomalla elokuvia tietokoneeltaan.­

Kirjassa kuvaillaan, kuinka tuotanto alkoi siten, että kaikki työntekijät ottivat Haberin iloisesti vastaan saksaa puhuen. Haber yritti jatkuvasti pyytää englanniksi, että hänelle puhuttaisiin englantia, mutta kukaan ei vaihtanut kieltä.

Esimerkiksi Voice of Germanyn tuotannon hienolla avausillallisella asia hoidettiin siten, että Haberin tuolin takana, lattiarajassa kyykyssä oli kääntäjä, joka käänsi Haberille kaiken englanniksi.

”Tilanne oli surrealistinen. Minä, verbaalisesta viestinnästä ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta elävä ja ammentava henkilö keskellä juhlia, joiden yksi keskipisteistä olin, enkä kyennyt kommunikoimaan ympäristöni kanssa kuin välttävästi. Tajusin olevani niin väärässä paikassa kuin ihminen vain olla voi, ja suurissa vaikeuksissa.”

Samu Haber yritti ensin kieltäytyä hänelle tarjotusta tuomaripestistä.­

Ennen kuvausten alkua Haberin mielen valtasi pakokauhu ja kirjassa kuvaillaan, kuinka ensimmäinen kuvauspäivä oli Haberille karmea kokemus. Hän kuvailee tunteneensa itsensä avuttomaksi ja hitaaksi. Hän hävisi verbaalisesti 100–0 muille ohjelman tähtivalmentajille, kun tuli aika houkutella laulajia omaan tiimiinsä.

Kun ensimmäinen 20 laulajan jakso on nauhoitettu, Haber kuvailee olleensa valmis ”vetämään itsensä narun jatkoksi.” Kuvausten tauolla hän syöksyi lavalta suoraan omaan valmentajanhuoneeseensa.

”Suljen oven, suljen ikkunat, panen ilmastoinnin täysille ja romahdan puoliksi sohvalle, puoliksi lattialle. Tunnen paksut kyyneleet silmieni takana, ja käytän viimeiset voimanrippeet taistellakseni niitä vastaan. Käteni vapisevat. Puristan luomia yhteen ja jännitän jokaista lihastani kuin kouristuksen saaneena. Kyyneleet pyrkivät pintaan yhä voimakkaammin, mutta jokin minussa pakottaa pitämään ne näkymättömissä. Ajattelen, että jos nyt itken, se on kuin näyttäisi kaulavaltimoa tiikerille. Samalla mietin, voisinko vielä perua osallistumiseni. Mitä tapahtuisi, jos lähtisin pois? Mitään muuta en halua niin paljon kuin luovuttaa.”

Tv-katsojat pitivät Haberin energisestä esiintymistyylistä.­

Haber kuvailee kirjassa, ettei ole koskaan aiemmin tuntenut samankaltaista pakokauhua. Samalla Haberin huoneeseen pamahti kuusi tuotannon henkilöä.

”Du musst Deutsch sprechen! Koko porukka suoltaa minulle saksaa yhtä aikaa, antaa ohjeita, pumppaa ja tykittää lauseita tiiviillä tahdilla. Kierrokset ovat korkealla. He eivät ole vihaisia, vaan hädissään. Koko remmi on juuri niin suuressa hälytystilassa kuin tuollaisen suurtuotannon avainhenkilökunnan voi kuvitella olevan, kun he tajuavat, mikä on asioiden todellinen laita.”

Haber kuvailee tuon olleen se hetki jolloin hänen saksan kielen taitonsa todellisuudessa selvisi Voice of Germanyn tekijöille. Haber toteaa kirjassa sanoneensa jatkuvasti kaikille, ettei osaa saksaa ja pyytänyt ihmisiä puhumaan hänelle englanniksi ja hän on yrittänyt myös kieltäytyä projektista tähän vedoten. Haberille oli kuitenkin jatkuvasti vakuutettu, että asia saadaan kyllä hoidettua.

”Ryhmä on luonani koko kolmen tunnin tauon ajan. Joku menee ulos, joku tulee sisään. Uusia papereita, uusia ihmisiä. Näen kaikesta, että nyt pyörii iso pyörä. Jokaiselle on käynyt selväksi, että tuotanto on aidosti vaarassa. Korjausliikkeitä tehdään kovan paineen alla. Huoneessa löyhkää pelko. Kokeilemme tulkkia, joka kääntää kaiken korvanappiini, mutta se sekoittaa minua entistä enemmän. Kolmen laulajan jälkeen käsken tulkin pitää päänsä kiinni.”

Haber kertoo kirjassa, että kuvausten toisena päivänä ohjelman vastaava tuottaja Karsten Roeder antoi hänelle luvan puhua jonkin verran englantia, jos Haber tahtoi saada jonkun tosissaan joukkueeseensa.

”Karsten on ymmärtänyt, että ohjelma todella kaatuu, jos he yrittävät edetä alkuperäisellä kaavalla. Jotain on tehtävä, ja se jokin oli englanti. Kyseessä on valtava myönnytys tuotannolta, ja iso riski. Saksalaisten suhtautuminen englannin kieleen on mutkikas, ja yleisesti ottaen siinä maassa ei televisiossa englantia jauheta.”

Haberin valmennettava Natia Todua voitti The Voice of Germany -kisan vuonna 2017.­

Haber sekoitti ohjelmassa sekaisin saksaa ja englantia ja tv-katsojat alkoivat pitää hänen energisestä esiintymisestään. Kun Voicea alettiin esittää tv:ssä Haberista tuli valtavan suosittu saksankielisissä maissa. Hänen alkoi olla vaikea liikkua missään ilman ylimääräistä huomiota tai kuvien ottamista, Haber kertoo kirjassa pohtineensa myös turvamiesten palkkaamista, mutta luopui aikeesta, sillä ei tahtonut liikaa rajoittaa elämäänsä.

Haber paljastaa kirjassa, että tv-kanava oli kieltänyt häntä koskaan julkisesti kertomasta sitä, kuinka huonosti hän puhui saksaa. Haber yllättyikin, kun näki televisiosta leikatut jaksot, joista hänen vaillinainen saksan kielen taitonsa ei tullut ilmi niin pahasti, mitä se todellisuudessa oli.

Kursiivilla merkityt kohdat ovat lainauksia Tuomas Nyholmin kirjoittamasta kirjasta Samu Haber – Forever Yours.