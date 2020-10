Jessica Ruokola avautuu koronapainajaisestaan: tauti vei missikaunottarelta työpaikan ja voimat – unelmahäätkin siirtyivät tulevaisuuteen

Entinen Miss Helsinki Jessica Ruokola sairastui koronaan Barcelonassa. Sairastaminen oli hirveä kokemus, mutta hän on onnellinen voidessaan jälleen hengittää helpommin. Elämää suljetussa kaupungissa hän kuvailee epäinhimilliseksi.

Malli ja vuoden 2016 Miss Helsinki Jessica Ruokola, 30, ilmestyy Teams-videopuhelun kuvaikkunaan hieman rakeisena, kunnes kuva tarkentuu.

– Kuuletko minua? Ruokola kysyy hymyillen ja sadattelee asuntonsa huonoa verkkoa, minkä vuoksi hän on kännykkänsä kanssa siirtynyt avoimen ikkunan ääreen.

Ruokola antaa haastattelun nykyisestä kotikaupungistaan Barcelonasta. Kerrostaloasunnon ikkunan alapuolelta kaikuvat pihalla leikkivien lasten äänet. Vielä joitain kuukausia sitten kaikki kaupungissa joutuivat koronaviruksen vuoksi pysymään visusti kotonaan, josta sai poistua vain lupalapun kanssa muutaman sadan metrin päässä sijaitsevaan kauppaan tai apteekkiin. Ruokola on onnellinen, että hänellä ja hänen kihlatullaan on kolmio, johon kuuluu suuri kattoterassi, joten seinät eivät täysin kaatuneet päälle.

– Olihan se aivan järkyttävää aikaa ja onhan se sitä täällä edelleenkin, Ruokola huokaa ja lisää:

– Olimme kolme kuukautta pelkästään sisällä ja se oli niin epäinhimillistä, että ei siinä ollut järkeäkään. Matkalla viereiseen kauppaan meidät pysäytettiin aina ja kysyttiin lupalappua sakkojen uhalla. Se aika tuntuu edelleen utopistiselta, ja toivon, ettemme joudu enää ikinä palaamaan siihen uudestaan.

­

Kun pahin korona-aika Barcelonassa helpotti, Ruokola palasi työhönsä ravintolassa. Kauan hän ei ehtinyt töistään nauttia, kun hän sairastui itse koronaan. Ruokola tosin ei saanut koronaa työpaikaltaan vaan paikallisesta treeniryhmästä, johon hän kuului. Ruokola kuvailee 16 päivää kestänyttä sairausaikaansa hirvittäväksi kokemuksesi.

– En aluksi tajunnut sairastuneeni koronaan, sillä oireet olivat niin ihmeelliset. Aluksi minulla alkoivat niin järjettömät lihaskivut, etten pystynyt edes penkissä istumaan. Joka ikiseen lihakseeni sattui. Korona ei tullut mieleenikään, sillä olin ollut niin varovainen.

Ruokola kuuluu koronan riskiryhmään, sillä hänellä on astma. Kun lihaskipujen jälkeen nousi kuume, hän ymmärsi, että kyse voi olla muustakin kuin pikkuvilustumisesta.

– Aloin saada treeniryhmästäni viestejä todennetuista koronatapauksista. Aloin sitten olla jo tosi kipeä ja oksentelin jatkuvasti. Pahinta olivat kuitenkin ne lihaskivut.

­

Ruokola kävi koronatestissä, jonka positiivisen tuloksen hän sai kaksi päivää testin ottamisesta. Ruokola kehuukin paikallista sairaanhoitoa, sillä hän kokee, että hänestä pidettiin erittäin hyvää huolta. Kun korona oli todettu, hänelle soiteltiin sairaalasta lähes päivittäin. Välillä henkeä ahdisti niin paljon, että sairaalasta pyydettiin osastolle käymään, mutta Ruokola tahtoi sairastaa kotona.

– Olin kipeä 16 päivää, joista kymmenen oli aivan karmeita. Olotilaa ei voinut verrata normaaliin hengenahdistukseen. Minä jos kuka astmaatikkona tiedän, miltä tuntuu, kun henkeä ahdistaa, mutta tämä oli jotain aivan muuta. Tuntui jatkuvasti siltä kuin joku olisi istunut rintani päällä. Voimani olivat aivan loppu ja mikään ei pysynyt sisälläni.

– Kun sairaalasta sanottiin, että minun pitäisi mennä sinne, minulle iski paniikki, ja en vain pystynyt menemään sinne muiden sairaiden luo. Kuumeeni sahasi ylös ja alas, kunnes se alkoi pikkuhiljaa laskea.

­

Nyt kaksi kuukautta sairastamisesta Ruokolalla on edelleen joitain oireita koronan jäljiltä.

– Olen onnellinen, että voin hengittää jälleen vapaasti. Välillä edelleen lihaskipu ja älytön uupumus keskellä päivää vaivaavat. Olen aiempaa väsyneempi ja uuvun helposti.

Ruokola tarkkailee oloaan herkeämättä, sillä sairaalasta saatu ohjeistus on, että kuumeen noustessa sairaalaan on palattava välittömästi. Hiljattain Ruokola palasi myös takaisin työelämään, tosin koronan vuoksi työpaikka vaihtui.

– Esimieheni ravintolassa joutui valitettavasti irtisanomaan minut koronatilanteen vuoksi. Hän oli syvästi pahoillaan ja toivotti minut takaisin tervetulleeksi, jos tilanne helpottuu.

Tällä hetkellä Ruokola työskentelee erään kasinon asiakaspalvelutyössä ja vastaa esimerkiksi asiakkaiden kysymyksiin chat-palvelussa.

– En hirveästi viitsi puhua työstäni julkisesti, mutta teen työssäni kaikkea rahaliikenteen ohjaamisesta peliaddiktien auttamiseen. Eli voin ohjata chatin kautta ihmisiä saamaan apua.

Aiemmin Ruokola on ollut kasinoiden kanssa tekemisissä sosiaalisessa mediassa, kun hän on mainostanut kasinoita esimerkiksi Instagramissaan.

– Nautin kyllä työstäni. Se on todella kivaa, ja nämä työt eivät koskaan lopu kesken.

­

Aiemmin muun muassa Portugalin Playboyssa poseerannut Ruokola kertoo, että korona-aikana kaikki mallikuvaukset ovat olleet jäissä. Hän kertoo neuvotelleensa kuvauksista myös Espanjan Playboy-lehden kanssa.

– Kyllä minä edelleen siitä haaveilen, mutta enää minulla ei ole mitään hinkua näihin kuviin. Pandemia ja oma sairastumiseni ovat muuttaneet omaa ajatusmaailmaani runsaasti, kun olen joutunut olemaan kotiin lukittuna ja katsomaan itseäni silmästä silmään. Olen riisunut itseni kaikista odotuksista työn suhteen.

Ruokola on joutunut seuraamaan vierestä, kun monilta hänen läheisiltään on lähtenyt koronan vuoksi työpaikka alta. Yksi näistä on ollut hänen kihlattunsa, tapahtuma-alan yrittäjä Max. Korona vaikutti myös siihen, että pari päätti perua kokonaan häänsä. Ne oli alun perin tarkoitus pitää elokuussa, ja kaikki oli suunniteltu jo valmiiksi. Uutta ajankohtaa he eivät ole uskaltaneet vielä päättää. Ruokola sanoo, ettei hän ole edes jaksanut ajatella koko asiaa.

– Kyllähän tässä ehtii naimisiin mennä. Tällä hetkellä en uskalla tehdä mitään suunnitelmia, kun kaikki on koronan vuoksi niin epävarmaa. Tärkeintä on vain, että saataisiin tämä tilanne ja ihmiset kuntoon.