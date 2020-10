Suosikkinäyttelijä jäi kiinni kuhertelusta toisen naisen kanssa – sitten hän astui vaimonsa kanssa kameroiden eteen ja esitti tyhjentävän kommentin

Dominic West hempeili Roomassa näyttelijä Lily Jamesin kanssa, mutta lennähtikin sitten kotiin lepyttelemään vaimoaan Catherine FitzGeraldia.

Moni tietää suosikkisarja The Affairin, jossa näyttelijä Dominic West, 50, esittää pettämisen polulle hairahtunutta Noah Sollowayta.

Nyt vaikuttaa siltä, että tv-sarjan juonenkäänteet ovat muuttuneet todeksi Westin henkilökohtaisessa elämässä. Daily Mailin mukaan West bongattiin nimittäin viikonloppuna muhinoimassa näyttelijä Lily Jamesin, 31, kanssa Roomassa.

Daily Mailin julkaisemiin kuviin tallentunut West suukottelee näyttelijäkaunottaren kaulaa ja kasvoja hellästi kahvilassa. Silminnäkijöiden mukaan ihastuneen oloinen pariskunta ei piitannut ympärillä olevista ihmisistä tai uteliaista katseista, vaan jatkoivat kuhertelua kaikessa rauhassa.

Mutkikkaan tilanteesta tekee se, että Westillä on pitkäaikainen vaimo, maisemasuunnittelija Catherine FitzGerald, jonka kanssa hän on ollut naimisissa vuodesta 2010 asti. Kuvat olivat tietysti tavoittaneet myös FitzGeraldin. Hänen ystävänsä kertoo Daily Mailille, että FitzGerald oli täysin tyrmistynyt ja yllättynyt nähtyään kuvan, joissa hänen miehensä suutelee toista naista.

– Hän on järkyttynyt. Hän luuli, että heillä on hyvä liitto, ystävä kertoo lehdelle.

– Liitto on varmaan nyt ohitse. Siltä hänestä nyt tuntuu, mutta totta kai heidän täytyy jutella kaksin. Tällä hetkellä ei vain ole oikein sanoja, ystävä huokaisee.

­

Aviodraama sai kuitenkin pian yllättävän ja uuden käänteen, kun FitzGerald vaikuttikin antaneen miehelleen anteeksi. West oli lentänyt heti maanantaina Italiasta kotiin selvittämään aviodraamaansa kuvien tultua julki.

Wiltshiressä asuvat West ja FitzGerald päättivät astua median eteen tiistaina aamupäivällä kotinsa edustalla ja kertoa, että heidän liittonsa voi mitä parhaiten.

Daily Mailin mukaan FitzGerald vaikutti hetken aikaa empivältä seistessään kotinsa oviaukossa. Hän näytti hermostuneelta, mutta West sanoi vaimolleen jotain, jonka jälkeen pari saapui hymyillen toimittajien ja kuvaajien eteen.

­

Pari käveli paikalle onnellisen oloisina ja suuteli toisiaan pitkään. Lopulta pari ojensi toimittajille käsinkirjoitetun valkoisen paperin, jossa oli lyhyt ja ytimekäs viesti.

– Avioliittomme on vahva ja olemme todellakin edelleen yhdessä, parin ojentamassa lapussa kommentoitiin.

West ei halunnut ottaa minkäänlaista kantaa siihen, mitä Italiassa oli tapahtunut.

­

Westillä ja FitzGeraldilla on takanaan pitkä yhteinen historia, sillä pari rakastui ensi kertaa jo yliopistoaikoinaan. Välissä he olivat erossa, mutta avioituivat 2010. Nyt heillä on neljä yhteistä lasta: 13-vuotias tytär Dora, 12-vuotias poika Senan, 11-vuotias poika Francis ja 7-vuotias tytär Christabel. Lisäksi Westillä on yksi aikuinen tytär aiemmasta suhteestaan.

Lily James muistetaan muun muassa roolistaan Mamma Mia -elokuvan jatko-osassa.­

Westin kanssa Roomassa hempeillyt Lily James ei ole myöskään kommentoinut tulenarkaa tilannetta. Hänen rakkauselämänsä on ollut vuoden aikana paljon otsikoissa, sillä viime viikolla kävi ilmi, että James on virallisesti ja lopullisessti eronnut miesystävästään Matt Smithistä. Heinäkuussa näyttelijäkaunotar yhdistettiin näyttelijä Chris Evansiin, jonka kanssa hän vietti rentoa treffi-iltaa Lontoossa.

Lily Jamesilla ja Dominic Westillä on sama manageri, joka oli niin ikään mukana Rooman-reissulla. Lily James muistetaan muun muassa roolistaan Mamma Mia: Here We Go Again! -elokuvassa, jossa hän esitti nuorta Donnaa.