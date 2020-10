Hittibändin 32-vuotiaalla laulajalla todettiin parantumaton aivosyöpä

The Wantedista tutun laulajan Tom Parkerin tilanne järkytti myös hänen vaimoaan, joka odottaa tällä hetkellä parin toista lasta.

Poikabändi The Wantedista tutulla laulajalla Tom Parkerilla on parantumaton aivokasvain. Asiasta uutisoivat useat lehdet, kuten BBC.

32-vuotiaan Parkerin syöpä on neljännen vaiheen glioblastooma. Parker kertoi medialle olevansa edelleen shokissa. Hän sai kuulla uutiset kuusi viikkoa sitten.

– Tiesin, ettei kaikki ole kunnossa, mutta en osannut odottaa tällaista, Parker sanoo.

Suomen syöpärekisterin mukaan glioblastooma on yleisin pahanlaatuinen aivokasvain ja yksi vakavimmista syöpäsairauksista. Kyseessä on nopeasti kehittyvä kasvain, johon ei ole parannuskeinoa.

Kelsey Hardwick ja Tom Parker menivät naimisiin kaksi vuotta sitten.­

Parker kertoi OK!-lehdelle yrittävänsä pysytellä positiivisena tilanteen järkyttävyydestä huolimatta.

– Aion taistella ja olla täällä mahdollisimman pitkään.

Parker on naimisissa näyttelijä Kelsey Hardwickin kanssa. Pari vihittiin 2018. Heillä on 16 kuukautta vanha tytär Aurelia, ja tällä hetkellä Hardwick on raskaana ja odottaa parin toista lasta.

Lehden mukaan Parker ei halunnut tietää kuinka kauan hänellä on elinaikaa.

– On niin paljon ihmisiä, joille on annettu ikäviä uutisia, ja sitten he ovat täällä edelleen viiden, kymmenen tai viidentoista vuoden päästä, Parker perustelee.

– Tom on ihminen, jolle sellainen tieto ei tekisi mitään hyvää. Hän kirjaimellisesti vain istuisi ja laskisi päiviään, eikä eläisi elämäänsä, Kelsey-vaimo kertoo lehdelle.

Pari kertoi ikävistä uutisista myös faneilleen julkisella Instagram-kirjoituksella maanantaina. Tällöin he mainitsivat, että Parker on käynyt jo kemoterapiassa ja sädehoidossa.

– Taistelen tämän taistelun loppuun asti. Emme halua, että surette, haluamme rakkautta ja positiivista energiaa. Aiomme yhdessä tuoda tämän kauhean taudin näkyväksi ja etsiä kaikkia mahdollisia hoitokeinoja, pari viestitti.

Laulajan oudot oireet alkoivat kesällä. Heinäkuussa Parker sai kohtauksen, jonka jälkeen hän pääsi sairaalaan tutkimuksiin. Kuusi viikkoa myöhemmin hän sai aiempaa rajumman kohtauksen kesken perheen lomamatkan. Parker kiidätettiin sairaalaan. Kolme päivää myöhemmin diagnoosi oli varmistunut syöväksi.

BBC kertoo, että koronatilanteen takia perhe ei saanut olla sairaalassa läsnä, vaan Parker joutui kuulemaan uutiset aivokasvaimestaan yksin.

The Wanted on suosittu yhtye erityisesti Britanniassa. Tom Parker on vuonna 2013 otetussa kuvassa vasemmalla.­

Parkerin mukaan bänditoverit ovat tukeneet häntä, ja muun muassa etsineet hänelle tietoa mahdollisista hoitokeinoista.

The Wanted hurmasi yleisöjä aktiivisesti vuosina 2009–2014 ja teki lukuisia listahittejä. Nyt yhtye on ollut tauolla. Parker puolestaan on nähty viime vuosina muun muassa julkkisten Master Chef -ohjelmassa ja Grease-musikaalissa.