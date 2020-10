Viivi romahtaa totaalisesti viettelysten saarella – vetäytyy puhumaan tilanteestaan vakavasti Sami Kurosen kanssa

Varo juonipaljastuksia! Temptation Islandilla jo toista kertaa oleva Viivi vetäytyy puhumaan Sami Kurosen kanssa vakavasti jatkostaan ohjelmassa.

Temptation Island Suomessa nähdään tällä viikolla tunteikas hetki, kun puolisonsa Lancen kanssa toista kertaa houkutusten saarelle saapunut Viivi vetäytyy keskustelemaan vakavasti juontaja Sami Kurosen kanssa. Viivin mieltä painavat saarella esiin nousseet tunteet.

Hän kertoo Kuroselle, että kokemus on alkanut verottaa hänen henkisiä voimavarojaan.

– Tää miltä nyt tuntuu ei johdu mitenkään videoista tai Lancesta, vaan nyt ei oma kantokyky pysty kantamaan tai käsittelemään tätä koko prosessia enää uudestaan, Viivi kuvailee tilannettaan.

Sami Kuronen tsemppaa Viiviä, joka on romahduspisteessä.­

Sami kysyy, aikooko Viivi jatkaa Temptation Islandilla tunteistaan huolimatta. Viivi kertoo, että hänen ja Lancen osalta kokemus on parempi jättää tähän.

– Se tässä ehkä on se rankin juttu, että vie Lancelta sen kokemuksen ja mahdollisuuden kokea niitä juttuja pois. Se on ehkä se kaikista rankin tehtävä, Viivi nyyhkii.

Viivin ilmoitettua päätöksestään, myös Lance kutsutaan paikalle. Lancen saavuttua Viivi avaa tilannetta puolisolleen.

– Ei tunnu itseä kohtaan järkevältä ja hyvältä jäädä tänne. Mä oon tosi pahoillani siitä, mutta ei vaan ole hyvä olla, Viivi kertoo itkien.

– Näen sen sinusta, että ei ole hyvä olla. Mä ymmärrän kyllä ratkaisusi. Yhteisellä matkalla kun ollaan, niin jos toinen ei halua olla, niin sitten ei olla tietenkään, Lance lohduttaa.

– Mä toivon teille molemmille vilpittömästi kaikkea hyvää jatkoon, toivottaa Sami.

Lance ja Viivi ovat olleet jo kahdesti koettelemassa suhteensa rajoja.­

Kuudenneltakin kaudelta tutut 22-vuotiaat espoolaiset Viivi ja Lance päätyivät viimeksi viimeisellä iltanuotiolla eroon, mutta kotiin palaamisen jälkeen pari päättyi taas muutaman mutkan kautta takaisin yhteen. Nyt kahden ja puolen yhteisen vuoden jälkeen pariskunta tuntee suhteensa olevan vahvempi kuin koskaan.

Viivi ja Lance kertoivat ennen saarelle lähtöä, etteivät he ole määritelleet mitään fyysisiä rajoja reissulle, sillä molemmat tietävät hyvin, että Temppari-kuplaan on helppo joutua. Ainoana yhteisenä sääntönä heillä oli se, että toisesta ei saa puhua pahaa. Pariskunta vakuutti myös, että vanhat asiat on nyt puitu läpi, eivätkä ne enää kummittele arjessa, mutta toisin kävi.

Temptation Island Suomi Nelosella keskiviikkoisin ja torstaisin kello 21.

