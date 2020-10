Samu Haber paljastaa kirjassa, miksi 7 vuoden suhde Vivianne Raudseppin kanssa päättyi – tähteys ja lomamatkat Samun äidin kanssa nostattivat myrskyn

Laulaja Samu Haber kertoo ensimmäistä kertaa aiempaa avoimemmin hänen ja malli Vivianne Raudseppin parisuhteesta kirjassa Samu Haber – Forever Yours.

Sunrise Avenue -yhtyeen laulaja Samu Haber, 44, on aina ollut mediassa melko vaitonainen, mitä tulee hänen yksityiselämäänsä ja etenkin parisuhteisiin. Nyt keskiviikkona julkaistussa kirjassa Samu Haber – Forever Yours (Otava) Haber avaa julkisesti seitsemän vuotta kestänyttä suhdettaan malli Vivianne Raudseppin kanssa. Tuomas Nyholmin kirjoittamassa teoksessa Haber muun muassa kertoo, kuinka hänen kiireinen työtahtinsa vaikutti suhteeseen.

Haber kertoo kirjassa tavanneensa Raudseppin helsinkiläisessä yökerhossa, kun hän hän oli 33-vuotias ja Raudsepp 19-vuotias. Haber oli ollut yökerhossa esiintymässä Finnairin tilaisuudessa ja kertoo huomanneensa ”vaalean mimmin, joka järjesteli asioita.”

Vivianne Raudsepp kuvattuna vuonna 2014. Raudseppia ei haastateltu kirjaa varten, eikä Haberia jännitä entisen rakkaansa reaktio kirjaan.­

”Hänellä ei ollut mitään käsitystä siitä, kuka olin. Joku soittaja vain. Se tuntui siistiltä – olin jo ehtinyt tottua siihen, että minut tunnettiin oikeastaan kaikkialla, missä liikuin. Osasyy tähän oli se, että liikuin paljon paikoissa, joissa minut tunnettiin. Kävimme mimmin kanssa monta kertaa röökillä illan aikana. Se oli mukavaa. Häneltä puuttui kokonaan se rooli, joka naisilla lähes poikkeuksetta tuollaisessa tilanteessa tuntui olevan.”

Haber kertoo kirjassa, että Raudsepp oli lähdössä seuraavana päivänä mallitöihin Etelä-Koreaan ja Haber itse Euroopan-kiertueelle, mutta kaksikko päätti jatkaa keskustelua Facebookissa. Jonkin ajan kuluttua Raudsepp ilmoitti seurustelevansa.

Puolen vuoden kuluttua ensikohtaamisesta, keväällä 2010, Raudsepp otti Haberiin uudestaan yhteyttä Facebookissa, vaikka Haber oli itse ajatellut koko jutun olevan ohi. Haber kuvailee, kuinka kaksikko kirjoitti tutustumisvaiheessa toisilleen pitkiäkin tekstejä.

Haber kuvailee kirjassa olleensa äärimmäisen herkillä silloin, kun kaksikon parisuhde alkoi. Haber kertoo olleensa onnensa kukkuloilla, kunnes Raudsepp sai kolmen kuukauden kiinnityksen mallintöihin Japaniin.

”Istuin kotona Munkkiniemessä ja ajattelin, miten voisin estää Vivin lähdön. Ehkä jollain keinolla, mutta ajatuskin siitä, että tekisin jotakin asian eteen, oli vastenmielinen. Mutta se oli rehellinen ensireaktioni. Itsekkyys, rakkaudennälkä ja omistushalu nousivat pintaan. Päätin kuitenkin, että toimin kuten rakastava ihminen toimii ja kannustan Viviä upeassa työmahdollisuudessa parhaani mukaan.”

Samu Haber ja Vivianne Raudsepp kuvattuna Linnan juhlissa vuonna 2012.­

Haber kertoo kirjassa puolestaan siitä, kuinka Raudsepp ei ollut riemuissaan hänen päättäessään kiireisen bändityön lisäksi osallistua tähtivalmentajaksi The Voice of Germany -kisassa. Haberin mukaan Raudsepp piti koko ideaa huonona.

”Reaktiossa ei puhunut vain kumppaninsa parasta pohtiva avovaimo. Vivi tajusi, että minusta oli tulossa yhä suurempi tähti. Se taas tarkoittaisi, että kaikenlaisia mimmejä pyrkisi tutkakuvaan yhä enemmän, eikä heistä tähänkään saakka ollut ollut varsinaista pulaa. Ei varmasti ole helppoa olla Euroopan tasolla suositun rokkarin puoliso. Jokainen voi kuvitella, millaista meno musiikkimaailmassa on, jos sellaiseen menoon mukaan haluaa. Vaikka en koskaan vaarantanut suhdettamme, ajatus katukivetykselle eteeni heittäytyvien vartalojumalattarien vuosta Euroopan eri kolkissa oli Viviannelle kuormittava.”

Haber kertoo kirjassa pariskunnan ottaneen aiheen tiimoilta yhteen muutaman kerran, sillä Raudsepp olisi tahtonut Haberin jättävän koko tuotannon. Lopulta Haber kuitenkin osallistui The Voice of Germanyyn, mikä teki hänestä saksankielisissä maissa supertähden. Kirjan mukaan Haber oli luvannut Raudseppille alun perin, että osallistuisi ohjelmaan vain kerran. Haber kuitenkin suostui laulukisaan jälleen, kun neuvotteluissa hänen palkkionsa kohoni sekä Sunrise Avenuelle luvattiin media-aikaa saksalaisilta ProSieben-kanavilta.

”Tuollaisesta sopimuksesta ei yksinkertaisesti kieltäydytä. Vivianne oli vähemmän riemuissaan. Ymmärsin kyllä hyvin pettäväni lupaukseni, mutta vaikea Vivinkin oli pullikoida vastaan, kun löin numeroita tiskiin ja kerroin realiteetit. Että jos tässä halutaan elää jatkossakin sillä tasolla, johon on totuttu ja lentää maapallon toiselle laidalle sulttaanien kanssa samoissa makuukapseleissa, silloin sanotaan kyllä Voice of Germanylle.”

Haber kertoo kirjassa myös siitä, kuinka hänen kasvava suosionsa alkoi vaikuttaa myös Raudseppin elämään, toisinaan negatiivisella tavalla. Raudsepp nimittäin alkoi saada vihapostia ja jopa tappouhkauksen.

”Hänelle läheteltiin yhteiskuvia, jotka oli otettu jossain keikkapaikan tai radioaseman edustalla, ja niissä luki: I am fucking your boyfriend. Se oli aivan hirveää. Homma riistäytyi niin pahasti käsistä, että Vivianne sai tappouhkauksenkin. Sen antaja tuomittiin oikeudessa lopulta sakkorangaistukseen. Se oli sairasta. Vivianne kärsi valtavasti ja alkoi pelätä. Ja kun pelko saa vallan, sitä on vaikea hallita. Osa negatiivisista tunteista päätyi heijastumaan Voiceen, ja Voicen kautta minuun. Suhteemme alkoi rakoilla. Mutta vielä me taistelimme.”

Epäonnistuneet ulkomaanmatkat

Haber kertoo kirjassa myös hänen ja Raudseppin epäonnistuneista ulkomaanmatkoista. Haber sanoo kirjassa, että suuri virhe häneltä oli ottaa pariskunnan yhteisille lomamatkoille mukaan hänen oma äitinsä. Parin tulehtunutta suhdetta ei parantanut se, että Haberin äiti nukkui samassa huoneistossa parin kanssa.

Samu ja Vivianne alkoivat seurustella keväällä 2010. Haber kuvailee kirjassa rakastumisen vaikuttaneen häneen voimakkaasti sekä fyysisesti että henkisesti.­

Haber kertoo parin epäonnistuneesta Thaimaan-matkoista muun muassa seuraavin sanoin:

”Thaimaahan lähti minun ja Viviannen lisäksi äitini. Iso virhe. Vivianne oli matkan alusta saakka vähän käärmeissään ja mutsin pelisilmä jäi Helsinki-Vantaalle. Hän ei osannut antaa meille tilaa, vaan oli koko ajan sentin päässä. Juuri kuten ei ollut sovittu. Äiti oli sanonut, että tekee omia juttujaan. Ei tehnyt. Sisältäni ei löytynyt tarpeeksi miestä organisoidakseni asiat kaikkia tyydyttävällä tavalla. Minun olisi pitänyt osata luovia fiksusti ja kommunikoida paremmin. Mutta pääni oli niin jumissa, että vain seisoin kahden naisen välissä kuin idiootti ja otin vastaan kranaatteja molemmista suunnista. Koko loma meni vituiksi. En levännyt hetkeäkään.”

Haber kertoo kirjassa myös siitä, kuinka pariskunta lähti tammikuussa 2015 lomalle Australiaan ja Uuteen-Seelantiin kolmeksi kuukaudeksi. Loman tarkoituksena oli rentoutua, keksittyä toisiinsa ja hoitaa parisuhde kuntoon. Haber kertoo parin pysähtyneen ennen Australiaa pariksi päiväksi Singaporessa, jossa he riitelivät jo rajusti. Haber ymmärsi samalla reissulla, kuinka huonossa kunnossa hän oli henkisesti ja fyysisesti runsaan työtahdin vuoksi. Matkalla hänelle nousi kuume ja hän oksensi verta, eikä pystynyt nukkumaan.

”Myös äitini oli totta kai tulossa luoksemme pariksi viikoksi maailman toiselle laidalle, koska minä en näemmä osannut sanoa hänelle ei. En saanut kakistettua sitäkään suustani, että menisitkö asumaan johonkin toiseen huoneistoon. Mutsi asui meidän kämpillämme.”

Haber kertoo kirjassa, että kärsittyään ”neljä päivää psykoosin partaalla” hän meni Sydneyssa yksityisklinikalle ja tahtoi itselleen tehtävän joka ikisen lääketieteellisen kokeen, jota ihmiselle voi tehdä. Viidentenä tutkimuspäivänä lääkäri ilmoitti, että Haberin olisi hyvä puhua ammattilaisen kanssa. Niinpä Haber alkoi käydä Australian-lomallaan terapiassa.

Haber kertoo kirjassa, kuinka heidän parisuhteensa rakoili pitkään ennen kuin lopullinen ero syntyi. Haberin mukaan esimerkiksi kesällä 2016 molemmat keksivät tekosyitä ja olivat ulkomailla, ettei heidän tarvinnut nähdä toisiaan.

Haber kertoo tajunneensa lopullisesti parisuhteen tulleen tiensä päähän mentyään terapiaan Vain elämää -kuvausten jälkeen.

”Olimme kaksi pientä ihmistä, jotka rakastivat toisiaan valtavasti, mutta jotka eivät kerta kaikkiaan sopineet yhteen. Ehkä meidän olisi pitänyt ymmärtää se vähän aikaisemmin.”

Meinattiin jättää kirjasta kokonaan pois

Haber kertoo IS:lle ajatelleensa aluksi, että jättäisi läheisensä kirjassa kokonaan ulkopuolelle. Tuore kirja käsitteleekin suurilta osin Sunrise Avenuen ja Samu Haberin menestystarinaa. Kirja kertoo, kuinka Suomessa levy-yhtiöiden pomojen ylenkatsomasta miehestä tuli päättäväisyytensä vuoksi supersuosittu laulaja Keski-Euroopassa.

– Nyt kun kirja on tehty, mietin että olin ehkä vähän liiankin avoin kirjassa, Haber naurahtaa IS:n puhelinhaastattelussa ja jatkaa:

– Tuntui kuitenkin tylyltä, että kirjassa ei sanottaisi mitään henkilöstä, jonka kanssa olen joskus elänyt vuosia yhdessä.

Kirjassa ääneen pääsevät myös Haberin nykyinen kihlattu, tanssija Etel Röhr sekä hänen entinen kihlattunsa laulaja Jonna Kärkkäinen, jonka kanssa Haber oli yhdessä Sunrise Avenuen alkuvuosina.

Samu Haber ja Vivian Raudsepp olivat yksi Linnan juhlien seuratuimpia pariskuntia vuonna 2012.­

Miksi Vivianne Raudseppia ei ollut haastateltu kirjaa varten?

– Ei siihen ollut sen enempää syytä kuin että emme ole olleet tässä lähivuosina oikein tekemisissä, Haber vastaa.

Varsinaista eron hetkeä ei kirjassa avattu suoraan, vaikka kirjassa kerrottiin esimerkiksi suoraan, miten Haberin suhde aikoinaan Kärkkäisen kanssa päättyi. Tähänkään ratkaisuun ei Haberin mukaan ollut sen kummempaa syytä.

– Siihen ei liittynyt mitään sen ihmeellisempää. Ei olisi ollut kovin kiinnostava kertoa kirjassa, kuinka me kasvoimme erillemme ja emme kuuluneet yhteen. Jos seurustelee kuuluisan henkilön kanssa vuosia, siinä joutuu itsekin tietynlaiseen valoon, mutta antaa hänen elellä rauhassa ja that’s it, Haber sanoo ja jatkaa:

– Tuo oli tuollainen keskitien ratkaisu: emme jättäneet suhdetta noteeraamatta, mutta toivottavasti kirjassa ei ole mitään sellaista, joka panisi hänet huonoon valoon ja toivottavasti kirjan lopusta välittyy se, että vaikka yhteinen taipaleemme loppui, arvostus toista kohtaan säilyy ja tahdon lähettää hänelle hyvät terveiset.

Haber sanoo, ettei häntä erityisemmin jännitä se, miten Raudsepp mahdollisesti suhtautuu kirjaan. Haber ruotii kirjassa myös sitä, ettei aina ole ollut paras mahdollinen kumppani entisille naisystävilleen.

– En tiedä, olenko aiemmin ollut hyvä tai huono kumppani. Kumppanuuttakin on aika monenlaista varmasti.

Haber sanoo, että hänelle yksi tärkeistä ominaisuuksista kumppanuudessa on se, että osaa elää omille unelmilleen ja on niistä toiselle rehellinen.

– Olen voinut olla kuormittava kumppani, sillä olen elänyt niin kovaa omille unelmilleni. Se on toisaalta puolisonvalintakysymys, että haluaako elää sellaisen jätkän kanssa, jolla on valtava intohimo. Ymmärrän, että kyyti on saattanut tuntua kovalta.

Kursiivilla merkityt kohdat ovat lainauksia keskiviikkona julkaistusta Tuomas Nyholmin kirjoittamasta kirjasta Samu Haber – Forever Yours (Otava).