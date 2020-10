Kirja: Poliisit nappasivat Samu Haberin kadulta kesken kävelylenkin – ajoivat autolla syrjään Etel-rakkaan jäädessä yksin kadulle huuli väpättäen

Samu Haber kertoo uutuuskirjassa, kuinka poliisit yllättivät hänet ja hänen kihlattunsa Etel Röhrin kesken sunnuntaisen kävelylenkin.

Sunrise Avenue -yhtyeen keulahahmosta Samu Haberista, 44, julkaistiin keskiviikkona Samu Haber – Forever Yours -niminen elämäkerta. Otavan kustantaman kirjan on kirjoittanut Tuomas Nyholm. Kirjassa kerrotaan, kuinka Haber sai marraskuussa 2019 dramaattisella sunnuntaikävelyllä tietää, että hänet on linkitetty suureen huumevyyhtiin, joka tultaisiin myöhemmin tuntemaan julkisuudessa Katiska-nimellä.

Tällä hetkellä syyttäjä vaatii huumausainerikoksesta syytetylle Haberille 90–100 päiväsakkoa. Syyttäjien mukaan Haber hankki, piti hallussaan ja käytti viisi grammaa kokaiinia Turussa Ruisrockissa heinäkuussa 2019. Aine oli syyttäjien mukaan peräisin Katiskan pääsyytetyltä Niko Ranta-aholta. Haber on myöntänyt käyttäneensä huumetta, mutta määrä oli hänen mielestään syytettä vähäisempi.

Yllä olevalla videolla Samu Haber IS:n haastattelussa Helsingin käräjäoikeudessa syyskuussa.

Haber kertoo tuoreessa kirjassa olleensa marraskuussa 2019 iltapäiväkävelyllä kihlattunsa Etel Röhrin kanssa. Hän kertoo kirjassa, kuinka pariskunta oli ehtinyt kävellä vain muutaman sata metriä, kun heidän eteensä kaarsi poliisiauto, josta nousi ulos kaksi poliisia. Haber kertoo kirjassa reagoineensa poliisien tuloon makeasti nauraen ja ihmetellen, sillä hän luuli, että kyseessä olisivat hänen polttarinsa, vaikka pari ei ollut edes vielä ehtinyt hääkutsujakaan lähettää.

”–Ei ole polttarit, toinen poliisi sanoi. Hätkähdin, sillä miehen ilme oli vakava. Hän viittoi minut sisään poliisiautoon. Mutta – Mene sisään vain, toinen sanoi. Muuta selitystä en saanut. Etel jäi keskelle katua seisomaan, huuli väpättäen.”

Haber kertoo kirjassa istuneensa poliisiauton takapenkillä hämmentyneenä kuumeisesti miettien, miksi hänet oli napattu kyytiin.

”– Yhtäkkiä auto pysähtyi suojaisaan paikkaan. Toimme sinut syrjemmälle, koska tahdomme pitää tämän salassa. Emme halua valokuvia lehtiin tai muutakaan huomiota. Selvä, vastasin, ja yritin näyttää rauhalliselta.”

Samu Haber käräjäoikeudessa syyskuussa 2020.­

Kirjan mukaan poliisit selvittivät Haberille, että hänen kotiinsa tehdään seuraavaksi kotietsintä ja kysyivät, tahtooko Haber mennä paikan päälle. Haber olisi tahtonut mennä, mutta hän ei tahtonut ottaa riskiä, että tieto päätyisi medialle, sillä kahden viikon päästä hänellä oli edessään suuri lehdistötilaisuus, jossa hän kertoisi Sunrise Avenuen lopettamispäätöksestä. Niinpä Haber joutui lähtemään Pasilan poliisiasemalle.

Kirjassa Haber kertoo olevansa kiitollinen siitä, että hänet vietiin poliisiasemalla sivuovesta sisään, ettei kukaan näe häntä. Valvonnan alaisena hän sai lähettää kihlatulleen lyhyen viestin: Kaikki on hyvin, soitan myöhemmin.

”Minusta kerättiin laitoksella koko protokollan mukainen kokoelma talteen: sormenjäljet, kämmenenjäljet, jalanjäljet, pituus, paino ja dna-näyte. Lisäksi otettiin ääninäyte, jota oli mahdollista verrata nauhoitettuihin puheluihin ja muihin audiotallenteisiin. Pyysin poliiseja avaamaan Radio Suomipopin. Siellä todennäköisesti soisi kohta jokin biiseistäni, joten normaalista poiketen tarjolla oli ammattimaisesti tallennettua ääniraitaa. Vitsiäni ei arvostettu. Annoin ääninäytteen.”

Lopulta kolmas poliisi tuli jututtamana Haberia, jolloin hänelle sanottiin, että hänellä olisi ollut viisi grammaa kokaiinia hallussaan kesän 2019 Ruisrock-festivaalilla. Haber kielsi, ettei hänellä ole ollut viittä grammaa kokaiinia hallussaan missään vaiheessa.

”Poliisi avasi tapauksen taustoja seikkaperäisesti. Minut oli päädytty liittämään käynnissä olevaan suuren mittaluokan huumausainerikostutkintaan kuuntelutietojen avulla: joku epäillyistä sattui mainitsemaan nauhalla minun nimeni. Tämän lisäksi poliisit pystyivät osoittamaan varsin aukottomasti, että olin käyttänyt tutkinnan alla olevan viikonvaihteen aikana joitakin aineita.”

Samu Haber kritisoi kirjassa sitä, että hänet vedettiin mukaan osaksi suurta huumeoperaatiota, vaikka hänellä ei ollut asian kanssa mitään tekemistä.­

Haber kertoo kirjassa olleensa viettämässä vapaata viikonloppua Ruisrockissa ja sen jälkeen jatkoilla Samppalinna-yökerhossa. Haber on sanonut, että hän ei ole ostanut tai pitänyt hallussaan huumeita, mutta käytti niitä hiukan tuon illan aikana. Haberin mukaan hän on saanut illan ensimmäisen kokaiiniannoksen ulkomaalaiselta henkilöltä ja myöhemmin illalla hänelle annettiin myös toinen pienempi annos kokaiinia.

Etel Röhr ja Samu Haber joutuivat perumaan häänsä koronatilanteen vuoksi. Uusia häitä pariskunta ei ole vielä epävakaan tilanteen vuoksi uskaltanut suunnitella.­

Samu Haber – Forever Yours -kirjassa kerrottaan, että samaan aikaan, kun Haber oli poliisiasemalla kuulusteluissa, hänen kihlattunsa Etel Röhr oli hädissään kotona. Kirjan mukaan Röhr oli kävellyt kotiin tietämättä, mitä tehdä. Kotiin saapuessa vastassa olivat olleet poliisit, jotka olivat kertoneet kotietsinnästä.

”Hetken ajan Etel miettii. Voisiko se olla totta? Ovatko autot, asunnot ja rahat sittenkin peräisin jostain muualta kuin musiikista?”

Kirjan mukaan pariskunnan kotoa ei lopulta löytynyt muuta kuin yhden huumekoiran merkkaama minigrip-pussi, jonka sisällä oli kylpysuolaa.

Haber kritisoi kirjassa sitä, että hänet vedettiin näkyvästi mukaan osaksi suurta huumeoperaatiota, vaikka hänellä ei ollut asian kanssa mitään tekemistä. Haber toteaa olleensa vain samassa paikassa kuin sadat muutkin juhlijat ja vetäneensä pari viivaa kokaiinia. Hän ei kirjan mukaan tunne muita tapaukseen liittyviä lainkaan, eikä ole ollut heidän kanssaan tekemisissä.

Tuomas Nyholm (taustalla) kirjoitti kirjan Samu Haberista.­

Haber kertoo kirjassa joutuneensa tapauksen vuoksi suuren mediamyrskyn kohteeksi, minkä hän kokee epäoikeudenmukaiseksi. Mitä huumeidenkäyttöön tulee, Haber kuittaa sen kirjassaan seuraavin sanoin:

”Ja jos se nyt jollekulle on jonkinlainen yllätys, että rocktähdellä sattuivat lähtemään yhdet bileet vähän käsistä, niin suosittelen lukemaan muutaman muusikkoelämäkerran vielä lisää. Kyllä – käytin pari viivaa kokaiinia. Siitä kuuluu saada Suomessa sama rangaistus kuin ylinopeuden ajamisesta. Huumeiden käyttämistä en suosittele kenellekään.”

Kursiivilla merkityt kohdat ovat suoria lainauksia Tuomas Nyholmin kirjoittamasta Samu Haberin elämäkerrasta Samu Haber – Forever Your.