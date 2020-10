Presidentiksi pyrkivä Kanye West julkaisi ensimmäisen kampanjavideonsa: näkee maan pelastuksena uskonnon

Kanye West korostaa kampanjavideollaan uskonnon ja perheen tärkeyttä.

Yhdysvalloissa on määrä järjestää presidentinvaalit noin kolmen viikon päästä. Kuohuntaa on saanut aikaan muun muassa räppäri Kanye West, joka on saanut nimensä äänestyslipulle 12 osavaltiossa.

Nyt Kanye West, 43, on julkaissut ensimmäisen kampanjavideonsa. West jakoi maanantaina Twitter-tilillään reilun minuutin mittaisen otteen kampanjavideostaan. Videolla West painottaa, että amerikkalaisten tulisi keskittyä heidän uskontonsa vahvistamiseen asioiden parantamiseksi.

– Amerikka. Mikä on sen kohtalo? Mikä on parasta kansakunnallemme? Meidän ihmiset? Mitä on todellinen oikeus? Meidän on ajateltava kaikkia näitä asioita yhdessä. Jotta voimme pohtia tulevaisuuttamme ja elää unelmamme, meillä on oltava visio. Me yhdessä elvytämme kansakuntamme sitoutumisen uskoon. Sen, mitä perustuslaissa kutsutaan uskonnonvapaudeksi sekä erityisesti rukoilun. Rukoilemalla usko voidaan palauttaa, West sanoo.

Videolla liehuu mustavalkoinen Yhdysvaltojen lippu ja mukana on Westin lapsuuskuvia. Rap-tähti alleviivaa kampanjassaan perheen ja yhteisöllisyyden tärkeyttä.

– On olemassa meitä suurempi tarkoitus. Meidän tulisi palvella toinen toistamme rohkaisemalla, auttamalla ja kannustamalla, jotta voimme menestyä yhdessä kansana, West lausuu videolla.

– Rakennamme vahvemman maan rakentamalla vahvempia perheitä. Perheet ovat yhteiskunnan rakennuspalikoita. Uskoon kääntymällä meistä tulee sellainen kansa ja sellaisia ihmisiä, millaisia Jumala tahtoo meidän olevan.

Video päättyy tekstiin, jossa kehotetaan äänestämään Westiä.

Westin videota on jaettu Twitterissä yli 11 000 kertaa. Ihmetystä on herättänyt muun muassa se, ettei Westin vaimo Kim Kardashian ole jakanut videota.

West tunnettiin aiemmin presidentti Donald Trumpin näkyvänä kannattajana.­

Aiemmin Donald Trumpia tukeneella räppärillä oli suuria vaikeuksia päästä ehdokkaaksi osavaltioissa, sillä hän myöhästyi useista tärkeistä ilmoittautumisista. Tämä on yksi syy sille, miksi yhdysvaltalaismedioiden mukaan Westin mahdollisuudet menestyä vaaleissa ovat heikot.

Westin kerrotaan käyttäneen kampanjaansa noin 5,8 miljoonaa dollaria. Hän myy kampanjasivuillaan erilaisia tuotteita, kuten lippalakkeja ja huppareita, jotka maksavat 40 dollarista 160 dollariin.

Kanye West ilmoitti heinäkuun alussa päätöksestään lähteä mukaan USA:n presidentinvaalikisaan. Sittemmin hän on ollut runsaasti otsikoissa ja kohauttanut useilla tempauksillaan. Hän muun muassa julkaisi Twitterissään videon, jossa hän virtsasi Grammy-palkintonsa päälle.

Julkisuustempauksistaan tutun miehen ehdokkuus on hämmentänyt pitkin syksyä äänestäjiä sekä faneja. Westin ehdokkuus on puhuttanut Yhdysvalloissa myös sen takia, että hän on kertonut avoimesti kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstään.

West on sanonut perustavansa uuden poliittisen puolueen, jonka nimi on ”Birthday Party” eli ”syntymäpäiväjuhlat”. Syynä on Westin mukaan se, että sitten kun hän voittaa vaalit, on kaikkien ihmisten syntymäpäivä.

Lähes kymmenen vuotta yhtä pitäneet Kim Kardashian ja Kanye West ovat eläneet liitossaan vaikeita aikoja. Kardashianin mukaan Westin kaksisuuntainen mielialahäiriö on aiheuttanut paljon haasteita perheen elämään.­

Miljardööri on tehnyt selväksi sen, että hän uskoo lopulta tulevansa presidentiksi. The New York Timesin kanssa käydyissä puhelinkeskusteluissa ja viestiketjuissa hän ei kuitenkaan osannut sanoa, mitä hän tarkalleen ottaen haluaisi tehdä, mikäli hänet valittaisiin.

West haluaa, että kouluissa rukoillaan ja että valtio tukisi enemmän uskonnollisia ryhmiä. Hän on myös puhunut muun muassa poliisijärjestelmän uudistamisesta sekä kotitalouksien ja opintolainojen velan vähentämisestä, mutta NY Timesin mukaan hänen tavoitteensa ovat epäselvät. Hän muun muassa sanoi haastattelussa vastustavansa aborttia, muttei kuitenkaan kieltäisi sitä.

– Niin ei voi tehdä. En halua kieltää mitään tai osoittaa sormella ketään, Kanye West sanoi NY Timesin puhelinhaastattelussa.

Sen sijaan hän sanoi tukevansa ”raha-avustusta perheille, orpokotien perustamista sekä yhteisöjen ja kaupunkien uudelleensuunnittelua perheiden tukemiseksi”.

Lehti pyysi miestä tarkentamaan vastauksiaan, mutta mies totesi perään, että hänen pitäisi työstää uutta albumiaan.