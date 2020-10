Tulevan The Voice of Finland -juhlakauden valmentajat julki: mukana uusi tähtivalmentaja!

The Voice of Finlandin 10. kausi alkaa tammikuussa uudella kokoonpanolla.

The Voice of Finlandin tähtivalmentajien kokoonpanoon tulee muutos, kun uutena tähtivalmentajana aloittaa laulaja Maija Vilkkumaa. Juha Tapio, Redrama sekä tuplatuolilaiset Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki jatkavat edelleen tähtivalmentajina.

The Voice of Finlandin 10. kausi alkaa tammikuussa.

Maija Vilkkumaa on innoissaan uudesta The Voice of Finland -pestistään.

– Odotan todella paljon! Uskon, että tästä tulee suorastaan kutkuttava kokemus, Maija Vilkkumaa hehkuttaa Nelosen tiedotteessa.

– Tämä on voimauttavaa tv-viihdettä. Tosi mielelläni olen mukana! Viime aikoina on ruvennut tuntumaan siltä, että on mahdollista olla mukana tällaisessa laulukilpailussa, ja pystyy oikeasti auttamaan ihmisiä omalla ammattitaidolla, mitä on kertynyt tässä melkein 30 vuoden aikana, hän kertoo.

Toisia tähtivalmentajia Maija Vilkkumaa pitää itseään kilpailuhenkisempänä ja odottaakin siksi mielenkiinnolla, mitä tuleman vielä pitää.­

Maija Vilkkumaa haluaa löytää joukkueeseensa hieman valtavirrasta poikkeavampia kilpailijoita ja uskoo saavansa haluamansa laulajat itselleen olemalla heille mahdollisimman rehellinen.

–Mua kiinnostaa sellaiset laulajat, jotka ei välttämättä mene ihan siihen perinteisempään pop-tähden muottiin. Mä todella näytän niille, joista mä olen fiiliksissä ja innostunut, että mä voisin auttaa. Mä tajuan ja pystyn auttamaan heitä löytämään oman äänensä. Mä kerron tämän heille mahdollisimman rehellisesti. Mä pärjään tässä skabassa sydämellä, Vilkkumaa kertoo tulevasta taktiikastaan.

Maija Vilkkumaa on laulaja ja lauluntekijä, jolla on takanaan jo yli kaksikymmenvuotinen taiteilijaura. Hän on voittanut viisi Emma-palkintoa sekä Teosto- ja Juha Vainio -palkinnot.

The Voice of Finland -juhlakausi Nelosella ja Ruudussa tammikuussa. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.