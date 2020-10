17-vuotias Maci kääntää katseita, sillä hänellä on maailman pisimmät jalat – autossa istuminen on 208-senttiselle teinille liki mahdotonta

Maci Currin tajusi esikoulussa, että hän ei ollut kuten muut. Nykyään hän on 208 senttiä pitkä ja viihdyttää someseuraajiaan videoilla elämästään.

Teksasilainen Maci Currin rikkoi viime viikolla kaksi Guinness World Recordsin maailmanennätystä, kun hänen todettiin olevan maailman pitkäjalkaisin nainen ja maailman pitkäjalkaisin teini-ikäinen.

CNN:n mukaan 17-vuotiaan Currinin jalat ovat peräti 134-senttiset ja kattavat noin 60 prosenttia hänen pituudestaan. Currin on häkellyttävät 208 senttiä pitkä ja hän kääntääkin katseita kaduilla sekä pituutensa, että solakoiden ja äärimmäisen pitkien jalkojensa vuoksi.

Currinin oikea jalka on tarkalleen 134,62 senttiä ja vasen jalka hieman lyhyempi. Hän on perheensä pisin, vaikka myös hänen sisaruksensa ja isänsä ovat pitkiä. Currinin isä on 195-senttinen ja hänen veljensä 193 senttiä pitkä.

– Tajusin ensimmäisen kerran, että olen muita pidempi, kun olin esikoulussa, minut esiteltiin ihmisille ja olin kaikkia pidempi. Ajattelin, että ahaa, jokin on erilaista, Currin kertoo Guiness World Recordsin julkaisemalla Youtube-videolla.

Currinin mukaan hän kasvoi lapsena noin 10-13 senttiä vuodessa. Hänen Traci-äitinsä kertoo Guinness World Recordsin videolla, ettei Currin koskaan kokenut pituuttaan ongelmana. Hän ei kyyristellyt tai yrittänyt vaikuttaa lyhyemmältä kuin oli.

– Olen todella ylpeä hänestä ja siitä, että hänet huomataan hänen pituutensa ja kauneutensa ansiosta, Traci-äiti toteaa.

Kun Currin kävelee oviaukoista, joutuu hän kumartumaan. Hänen 170-senttinen äitinsä on häntä kainaloon saakka ja kaikki hänen ystävänsä ovat roimasti häntä lyhyempiä.

Vaikka Currin ei häpeile pituuttaan, tuo se välillä haasteita. Hän ei löydä kaupoista vaatteita, sillä hänelle istuvia vaatteita ei yksinkertaisesti valmisteta. Erityisesti housujen ostaminen on haastavaa ja Currin teetättääkin ne mittoihinsa. Vaikka Currin on hoikka, joutuu hän ostamaan hupparinsa koossa XXL, sillä muuten niiden hihat ovat aivan liian lyhyet.

Pituus on erityisen hankalaa myös autoillessa, sillä useimpien autojen sisätilat ovat aivan liian ahtaita Currinin jaloille.

– Lyön pääni asioihin koko ajan. Autot ovat hyvin hankalia. En mahdu tiettyihin autoihin, koska jalkani ovat liian pitkät niihin. Muissa autoissa istun miehekkäästi jalat harallaan mahtuakseni sisään, hän selostaa Guinness World Recordsin videolla.

Currinia ei ole kiusattu ikinä hänen pitkien jalkojensa vuoksi, mutta hänen pituutensa sen sijaan on aiheuttanut aiemmin pilkkaamista. Currin epäilee, että se johtui lähinnä siitä, etteivät muut lapset osanneet käsitellä asiaa.

Traci-äidin mukaan erityisen ikävää on ollut se, että Currinia luultiin lapsena usein huomattavasti vanhemmaksi kuin hän oli. Currin oli jo 2-vuotiaana esikoululaisten pituinen, ja hänen äidiltään saatettiin kysyä, miksi tarhaikäinen lapsi oli yhä vaipoissa, vaikka hän todellisuudessa oli vasta taapero.

Kun Currin oli lukiossa, tajusi hän, ettei hänen kannata välittää muiden mielipiteistä. Nykyään hän näkeekin erilaisuutensa vahvuutena ja on ylpeä siitä.

– Pitkissä jaloissa hyvää on se, ettet ole normaali, vaan olet uniikki. Sinussa on jotain erilaista ja ihmisiä kiehtoo se, hän sanoo.

Currinista on tullut poikkeavan ulkonäkönsä ansiosta myös sometähti. Hänellä on Instagramissa kymmeniä tuhansia seuraajia ja nuorten suosimassa Tiktokissa häntä seuraa huimat 1,7 miljoonaa ihmistä. Lyhyisiin ja hauskoihin videoihin erikoistuneessa somepalvelussa hänen jokaista videotaan on katsottu useita miljoonia kertoja.

Suosituin on video, jolla Currin istahtaa Ikeassa erilaisille tuoleille, jotka näyttävät naurettavan pieniltä hänen jalkoihinsa verrattuna. Kyseinen video on kerännyt yli 66 miljoonaa katselukertaa.

– Toivon, että pitkät naiset näkisivät pituuden lahjana. Ja ettei sinun tulisi hävetä pituuttasi. Sinun pitäisi nauttia siitä, Currin toteaa.