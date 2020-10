Fani lätkäisi Erika Vikmanin kuvaan tylyn kommentin laulajan rohkeasta asusta – sai pian paljonpuhuvan vastauksen

Erika Vikman poseerasi Instagramissa pinkissä shortsipuvussa, joka ei ollut ihan kaikkien mieleen.

Erika Vikman täräytti tänä vuonna julkisuuteen uudistuneena artistina, jonka tyyli ja musiikki on aiempaa rohkeampia. Vikman, 27, valittiin vuonna 2016 tangokuningattareksi, mutta hän ei koskaan kokenut sopineensa täysin siihen muottiin, johon tangotähden tulisi sopia.

Keväällä Vikman sitten karisti tangopölyt niskastaan ja julkaisi viekoittelevan Cicciolina-kappaleen, jolla hän pyrki Suomen euroviisuedustajaksi. Se oli esimakua Vikmanin uudesta tyylistä, jota jatkoi syksyllä julkaistu Syntisten pöytä -kappale.

Musiikin lisäksi on muuttunut myös Vikmanin tyyli. Hän on tatuoinut käteensä pornotähti Cicciolinan nimen, esiintynyt huimaavan korkeissa koroissa ja pukeutunut lateksiin, räväköihin väreihin ja näyttäviin asuihin. Viime viikolla hän julkaisi Instagramissa kuvan, jossa hän poseeraa minishortsipuvussa ja läpinäkyvissä, yli polven yltävissä saappaissa – sellaisena kuin oikeasti on.

Vikmanin kuva kirvoitti laulajan seuraajilta runsaasti kommentteja, joissa suurimassa osassa ihastellaan hänen asuaan ja tyyliään. Eräs kommentoija kuitenkin koki asun sopimattomaksi ja kirjoitti siitä Vikmanille suorasukaisen kommentin.

– Biisi on hyvä, mutta sinä voisit laulaa sen aivan normaaleissa vaatteissa.. Syntisiä me ollaan, mutta ei noissa kuteissa, nainen kommentoi Vikmanin Syntisten pöytä -kappaleeseen viitaten.

Vikman ei jäänyt sanattomaksi kritiikin vuoksi, vaan vastasi kommentoijalle tyhjentävästi.

– En tykkää laulaa normaaleissa vaatteissa, hän täräytti takaisin.

Vikman kertoi IS:lle keväällä, että aiemmin hän pyrki olemaan jotain, mitä ei todellisuudessa ollut, mutta nyt hän kokee viimein olevansa oma itsensä. Hän kertoi tajunneensa hyvin pian tangovoiton jälkeen, ettei hän ehkä sopeutuisi tangomaailmaan koskaan.

– Eräs ohjelmatoimiston edustaja sanoi, että ”kyllä tuosta tytöstä noi kulmat vielä hiotaan”. Ajattelin, että eikä hiota, Vikman sanoi IS:lle.

Vikman tunsi aluksi, että hänen oli pakko pyrkiä miellyttämään tangokansaa, vaikka se tarkoitti sitä, että hän joutui olemaan joku muu kuin oma itsensä.

– Tein aluksi kaikkeni voittaakseni ihmiset puolelleni niin tanssilavoilla kuin muillakin keikoilla. Rakastin yleisöäni. Mutta silti tunsin jatkuvasti, että se ei riittänyt, Vikman sanoi IS:lle.

– Pikkuhiljaa tajusin, että minun on vaikeaa saada heitä puolelleni. Lopulta aloin miettiä, että miksi väkisin yritän pärjätä asiassa, joka aiheuttaa vain ahdistusta ja jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta. Varsinkin, kun minulla on mahdollisuus toteuttaa itseäni niin kuin oikeasti haluan.