Sami Kuronen jakoi kuvan itsestään vuodelta 1986 – otoksesta paljastui vuosia myöhemmin roisi yksityiskohta

Radio Aallon Instagram-tilillä julkaistu kuva Sami Kurosesta huvitti juontajan seuraajia.

Juontaja Sami Kuronen luotsaa tällä hetkellä Radio Aallon aamuohjelmaa yhdessä kollegansa Jenni Alexandrovan kanssa. Maanantaiaamuna radiokanava huvitti kuulijoitaan kuvalla, joka julkaistiin Radio Aallon virallisella Instagram-tilillä.

Kanavan Instagram-tilillä julkaistu kuva on peräisin vuodelta 1986. Kuvassa noin 12-vuotias Kuronen poseeraa iloisena kameralle. Ensisilmäyksellä varsin tavalliselta otokselta näyttävässä kuvassa piili kuitenkin erikoinen yksityiskohta. Kurosella on nimittäin kuvassa yllään paita, jossa lukee englanninkielinen teksti ”Aids kills! Don’t be silly, get that condom on your willy”.

– Pukisitko ala-asteikäisen lapsesi tänä päivänä tällaiseen paitaan? Tämä ”seksuaalivalistushenkinen” gollege voisi kirvoittaa muutamankin Wilma-viestin. Sami Kurosen tyylinäyte vuodelta 1986, kuvatekstissä veisteltiin.

Radio Aallon Instagram-tilillä julkaistu kuva poiki nopeasti lukuisia huvittuneita kommentteja tilin Instagram-seuraajilta.

– Voi, mä niin haluaisin tietää, millaista Wilma-viestiä alkaisi tulemaan, eräs kommentoi.

– Eikös tämä sopisi Kuroselle työasuksi nykyäänkin televisioon... löytyisiköhän aikuisten koossa vielä tällaista, vitsaili toinen.

– Mahtava paita, siinä on hyvä sanoma, kehui kolmas.

– Mulla oli sininen t-paita, jossa kaksi pinkkiä possua oli possumaisesti päällekkäin ja tekstinä ’Makin’ bacon’. Kehtasin vielä mummin edessä pitää, kertoi yksi kommentoijista.

Kuronen nähdään parhaillaan myös televisiossa, sillä Temptation Island Suomen uusi tuotantokausi on parhaillaan käynnissä.­

Kuronen itse jakoi samaisen otoksen oman Instagram-tilinsä tarinat-osiossa. Kuvan yhteyteen kirjoittamassaan tekstissä Kuronen paljastaa olleensa kuudennella luokalla, kun kuva otettiin.

– Kuudesluokkalaisen ”seksuaalivalistushenkinen” college, Kuronen kirjoitti.

Sami Kuronen, 46, on tehnyt pitkän uran radiossa ja televisiossa. Radiotyönsä ohella Kuronen nähdään parhaillaan televisiossa Temptation Island Suomen uuden, Vuokatissa kuvatun tuotantokauden merkeissä. Kuronen on juontanut suosikkisarjaa sen jokaisella tuotantokaudella. Lisäksi hänet on nähty muun muassa Toisenlaiset teiniäidit -sarjan juontajana.