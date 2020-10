Brittinäyttelijä Margaret Nolan, 76, on kuollut – muistetaan roolistaan 007 ja Kultasormi -elokuvassa

Näyttelijä Margaret Nolan nukkui pois 5. lokakuuta. Hän oli kuollessaan 76-vuotias.

Brittiläinen näyttelijä ja malli Margaret Nolan on kuollut 76-vuotiaana. Nolanin kuolemasta uutisoi sunnuntai-iltana uutissivusto TMZ.

Nolan muistetaan erityisesti roolistaan vuonna 1964 ilmestyneessä 007 ja Kultasormi -elokuvassa, jossa hänet nähtiin James Bondina nähdyn Sean Conneryn rinnalla.

Nolan tähditti urallaan myös muun muassa elokuvaa A Hard Day’s Night sekä The Sweeney -televisiosarjaa. Hänen viimeisin roolisuorituksensa on peräisin vuodelta 2011, kun hänet nähtiin elokuvassa The Power of Three.

Nolanin kuolinsyytä ei ole toistaiseksi kerrottu julkisuudessa.­

TMZ:n mukaan Nolan menehtyi jo 5. lokakuuta. Uutinen näyttelijän kuolemasta kuitenkin levisi maailmalla vasta lähes viikkoa myöhemmin. Sunnuntaina elokuvaohjaaja Edgar Wright julkaisi omalla Twitter-tilillään päivityksen, jossa hän vahvisti näyttelijän kuoleman.

– Surullinen velvollisuuteni on ilmoittaa, että näyttelijä ja taiteilija, uskomaton Margaret Nolan on nukkunut pois, Wright kirjoitti Twitterissä.

Nolanilla on kaksi aikuista poikaa.