Ismo Leikola ällistyi, kun hänelle tipahti viesti Hollywood-näyttelijältä – maailmantähdet iskivät silmänsä suomalaiskoomikon vitseihin

Ismo Leikolan mukaan on suorastaan ihmeellistä, miten hänen vitsinsä ovat lumonneet maailmankuulut tähtinäyttelijät.

Los Angelesissa uraa luonut Ismo Leikola on saanut Yhdysvalloissa faneikseen myös maailmankuuluja Hollywood-tähtiä. Muun muassa Jamie Lee Curtis ja Jake Gyllenhaal ovat jakaneet hänen videoitaan ja kommentoineet hänen ass- ja shit-vitsejään.

– Se, että he ovat huomanneet minut, tuntuu tosi mahtavalta ja vähän älyttömältä. Tällä viikolla, kun tein pitkästä aikaa Instagram-postauksen, oli Jamie Lee Curtis kommentoinut siihen, Leikola kertoo IS:lle.

Golden Globe -palkittu Curtis totesi ikävöivänsä Leikolan vitsejä ja toivoi tämän palaavan pian Yhdysvaltoihin.

– Tule pian takaisin. Me tarvitsemme huumoriasi, Curtis kirjoitti.

Jamie Lee Curtis kommentoi Leikolan tuoretta Instagram-kuvaa ja kertoi kaipaavansa tämän vitsejä.­

Jake Gyllenhaal puolestaan julkaisi Leikolan videoita viime keväänä Instagram-tilillään, jolla on yli kuusi miljoonaa seuraajaa. Myös koomikko Bette Midler on hehkuttanut Leikolaa avoimesti.

– Hulvaton... Vaikka kielenkäyttö ei ole ronskia, niin varokaa äänenvoimakkuutta, jos lähistöllä on lapsia, Midler totesi Twitterissä toukokuussa.

Jake Gyllenhaal jakoi Leikolan vitsin kuudelle miljoonalle Instagram-seuraajalleen viime keväänä.­

Leikolasta maailmantähtien huomio tuntuu hämmentävältä, sillä heitä ei tule aina ajatelleeksi tavallisina ihmisinä.

– Se jotenkin melkein absurdia. Ylipäätään jo se, että tuollaiset tyypit, joita on nähnyt elokuvissa, ovatkin oikeita ihmisiä, miettivät tuolla asioita ja katsovat videoitani. Kyllähän hekin katselevat Youtubea samalla tavalla kuin muutkin, mutta sitä ei tule ajatelleeksi.

– Nämä ass- ja shit-jutut ovat selvästi osuneet johonkin, kun hekin kiinnostuvat, Leikola hämmästelee.

Leikola on menestynyt Yhdysvalloissa mainiosti ja valloittanut tähiten lisäksi myös tavallisten amerikkalaisten sydämet oivaltavilla, englannin kieleen pureutuvilla vitseillään.

Leikola muutti Yhdysvaltoihin pian viisi vuotta sitten, kun hän pakkasi tavaransa Maailman hauskin ihminen -kisan voiton jälkeen ja lähti Angelika-vaimonsa kanssa Los Angelesiin luomaan uraa. Sittemmin Leikolasta on tullut yksi kaupungin komediaskenen vakiokasvoista ja hän tekee paljon niin kutsuttuja headliner-keikkoja, joilla hän on illan pääesiintyjä.

Leikola on solahtanut raadollisena paikkana tunnettuun Hollywoodiin hyvin. Hän on kelvannut siellä sellaisena kuin on: hiljaisena suomalaisena, joka on surkea verkostoitumaan. Silti keikkoja riittää, kun jutut ovat tarpeeksi hyviä.

Välillä suosio ja suuret ympyrät ovat aiheuttaneet paineita. Leikola myöntää, että hän stressaa siitä, miten isoista jutuista on kyse.

– Kyllähän se on rankkaa. Välillä on hurjaa, miten isoja kuviot ovat ja miten paljon voi saavuttaa tai jättää saavuttamatta. Ne panokset näyttävät ihan älyttömän isoilta ja niistä voi stressata kaikki yöt. On kuitenkin ollut pakko oppia, että asiat menee, miten ne menee.

Tällä hetkellä Leikola keikkailee Suomessa ja viimeistelee vaimonsa kanssa kirjoittamaansa kirjaa. Parin Amerikan-valloitusta käsittelevän teoksen on tarkotus ilmestyä ensi vuonna.