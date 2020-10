Kauko Röyhkä julkaisi rehellisen kirjoituksen taloudellisesta tilanteestaan – teki poikkeuksellisen tarjouksen faneilleen: ”Halvalla lähtee”

Muusikkona ja kirjailijana tunnettu Kauko Röyhkä etsii vaihtoehtoisia tapoja tienata koronapandemian kurittaessa tapahtuma-alaa.

Muusikko ja kirjailija Kauko Röyhkä, 61, on julkaissut virallisella Facebook-sivullaan rehellisen kirjoituksen nykyisestä tilanteestaan.

Röyhkä on yksi monista, jotka ovat joutuneet tukalaan taloudelliseen tilanteeseen koronapandemian kurittaessa tapahtuma-alaa rankalla kädellä. Röyhkä kertoo Facebook-kirjoituksissaan, että jo valmiiksi vaikea tilanne on tällä hetkellä entistäkin vaikeampi, sillä verottaja karhuaa häneltä monen tonnin mätkyjä.

Nyt Röyhkä kauppaakin osaamistaan faneilleen ja kertoo voivansa tehdä tilaustyönä vaikkapa rakkauslauluja.

– Asiakas antaa vain rakkaansa nimen ja täältä pesee. Jos garagebandillä tehty demoversio kelpaa, niin hinta on tonni, jos halutaan bändi mukaan ja studiotasoinen äänitys, niin kaksi (mun pitää maksaa pojille). Halvalla lähtee! Röyhkä kertoo kirjoituksessaan.

Röyhkä mainitsee, että hänelle on ehdotettu vaikean tilanteen ratkaisemiseksi monenlaisia keinoja, mutta muusikko haluaa pysytellä lestissään eikä osallistua esimerkiksi tv-ohjelmiin.

– En mene tv-ohjelmiin enkä rupea kerjäämään. Olen yrittäjä, yritän kaupata työtäni aikana, jolloin edustamani toimiala on suurissa vaikeuksissa. Jos joku oikeasti haluaa ostaa multa biisin, niin hän voi laittaa mulle muutaman sanasen tuonne viesteihin, Röyhkä sanoo.

Rakkauslaulujen lisäksi Röyhkä kertoo voivansa myydä pelkkiä lauluntekstejä säveltäjille. Kirjailijanakin tunnettu Röyhkä mainitsee, että romaanin tekemisestäkin löytyy osaamista.

– Voin myydä myös lauluntekstejä, jos joku haluaa säveltää, 500 € kpl. Tai lähettää demosta lauluttoman version ja sanat, jos joku haluaa laulaa itse. Mukana tulee myös toinen versio jossa on mun ohjeistava laulu (guiding vocal). Eiks tässä ole tuote, jota voi myydä? Minut voi myös tilata kertomaan miten romaani kirjoitetaan. Tai oikeastaan voin kertoa sen jo tässä ihan ilmaiseksi: romaanissa on alku, loppu ja keskiosa, ainoa sääntö on se, että alun pitää jotenkin keskiosan kautta johtaa loppuun. Tai sitten ei, Röyhkä sanailee.

Kirjoitukset innostivat faneja kommentoimaan Röyhkän tilannetta. Monen mielestä oman osaamisen kauppaaminen on näinä aikoina mainio idea.

– Rakkaallani ois synttärit tulossa. Hienompaa lahjaa tuskin vois keksiä.

– Tee kirja näistä päivityksistä, ne antaa lohtua ja auttaa mäessä.

– Omaa osaamista voi myydä myös valmentamisena ja konsultointina. Palaute, ohjaus, ja ihan keskustelu melodioista, biisin rakenteista, sanoista yms. on aina hyödyllistä.

– Hei, nyt Kauko oikeasti striimikeikat haltuun! Fanisi odottavat ja ovat valmiita maksamaan niistä.

Röyhkä on tehnyt pitkän uran viihdebisneksessä. Hän aloitti 80-luvulla ja on sittemmin julkaissut kymmeniä albumeja. Hänen tunnetuimpiin kappaleisiin kuuluvat muun muassa Lauralle, Paha maa ja Paska kaupunki.

Useita romaaneja kirjoittanut Röyhkä ylsi teoksellaan Kaksi aurinkoa Finlandia-palkintoehdokkaaksi vuonna 1996. Muitakin tunnustuksia on sadellut, sillä Röyhkä palkittiin taiteen valtionpalkinnolla vuonna 2009.

Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset ovat runnelleet suomalaista tapahtuma-alaa kovalla kädellä, ja useat muusikot ja alan ammattilaiset ovat ottaneet tilanteeseen voimakkaasti kantaa.

Muun muassa muusikko Paula Vesala julkaisi syyskuussa kirjoituksen, jossa hän nosti esiin tapahtuma-alan ahdingon ja sen, kuinka vaikeaan tilanteeseen alan ammattilaiset ovat koronaepidemian takia joutuneet.

Myös muusikko Jani Wickholm avautui tukalasta tilanteestaan Ylen haastattelussa muutama viikko sitten. Wickholm ajautui koronan vuoksi köyhyyteen ja laittoi musiikin tekemisen jäihin etsiäkseen muita töitä.

– Olen saanut koko korona-aikana 515 euroa työmarkkinatukea. Minulla on asuntolaina maksettavana ja lapset ovat luonani joka toinen viikko. Pahimmillaan meiltä laitettiin sähköt poikki maksamattomien laskujen vuoksi. Jouduimme kahden viikon ajan turvautumaan jopa seurakunnan ruoka-apuun, kun ei ollut rahaa ostaa ruokaa, Wickholm sanoi Ylen haastattelussa.