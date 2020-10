Riitta Uosukainen avautuu uutuuskirjassa intiimielämästään – aviovuoteestakin irtosi jalka: ”Meillä on ollut käsittämätön tapa riehua sängyssä”

Sängynjalan katkettua Riitta ja Topi Uosukainen ovat pitäneet isoa tietosanakirjaa yhtenä sängynjalkana. – Se on vitsikästä, että miten näin voi käydä, Riitta Uosukainen naureskelee sängynjalan irtoamista.

Valtioneuvos Riitta Uosukaisen mielestä Yhdessä on hyvä nimi hänen kirjalleen. –Teimme kaiken Topin kanssa yhdessä, hän sanoo.­

Valtioneuvos, silloinen eduskunnan puhemies Riitta Uosukainen kohahdutti vuonna 1996 kertomalla seksielämästään. Kohu syntyi, kun Uosukainen julkaisi kirjansa Liehuva liekinvarsi –Kirjeitä ja puheita (WSOY).

Kirja oli kokoelma Riitta Uosukaisen yksityishenkilönä lähes 30:lle henkilölle kirjoittamia puheita ja kirjeitä.

Rakkauskirje omalle aviomiehelle, everstiluutnantti Topi Uosukaiselle puhutti suomalaisia viikkotolkulla.

”Kiitoksia ihanasta viikonlopusta, runsaasta ja hyvästä rakastamisesta, rakastelemisesta. Meillä oli yhdessä upeaa. Vesisänky on suurenmoinen; se ei natise - ja sitä naimisen loisketta”, eduskunnan puhemies Riitta Uosukainen kirjoitti kirjassaan tuolloin.

Riitta ja Topi Uosukainen vuonna 1996, kun kohukirja Liehuva liekinvarsi ilmestyi.­

Nyt valtioneuvos Riitta Uosukainen kirjoittaa myös avioelämästään uutuuskirjassaan Yhdessä – Intohimosuhteesta hoivasuhteeseen (Tammi).

Uutuuskirjassaan hän kirjoittaa siitä, kuinka perhe-elämän yhteydessä – tai oikeastaan jo ennen sitä – on otettava esille rakkauselämä.

”Meillä oli yhdessä hilpeää ja hauskaa, mutkatonta ja kiihkeääkin vuodesta 1962, ja eräin hetkin se jatkuu. Imatrallakin katkesi sängynjalka, joka korvattiin neljällä Otavan Suurella Ensyklopedialla”, Riitta Uosukainen kirjoittaa kirjassaan.

– Se on hyvänä pitämistä, kaikin tavoin, Riitta Uosukainen kertoo Ilta-Sanomille siitä, mitä rakkauselämä on nyt 78 vuoden iässä.

– Hellyys ja koskettaminen ovat kauhean tärkeitä aina.

Riitta Uosukainen mietti pitkään, voiko kirjoittaa kirjaa muistisairaudesta. –Ei ollut ollenkaan miellyttävää kirjoittaa aiheesta, joka ei todellakaan miellytä, Riitta Uosukainen kertoo.­

Sängynjalan katkeamisesta on hänen mukaansa parisen vuotta.

– Meillä on ollut käsittämätön tapa riehua sängyssä sillä lailla, että sängystä on katkennut jalka. Se on vitsikästä, että miten näin voi käydä, Riitta Uosukainen kertoo.

Riitta Uosukainen kertoo, että sängynjalan katkettua he ovat nukkuneet Otavan isontietosanakirjan päällä, tietosanakirja yhtenä sängynjalkana.

– Se pysyy ihan hyvin. Emme ole todellakaan jaksaneet lähteä huonekaluostoksille nyt, Riitta Uosukainen kertoo.

2017 Valtioneuvos Riitta Uosukainen ja everstiluutnantti evp Topi Uosukainen osallistuivat vielä Linnan juhliin.­

Uutuuskirjassaan Riitta Uosukainen kertoo aviomiehensä Topi Uosukaisen muistisairaudesta ja pariskunnan arjesta Imatralla. Kirjassa on myös kokoelma Riitta Uosukaisen kirjeitä ja puheita eri tilaisuuksista.