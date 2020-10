Lola Odusoga näkee punaista, kun hän törmää somessa tiettyyn ilmiöön – ryöpsäytti julki suorat sanat somevaikuttajien käytöksestä

Lola Odusoga toivoo, että somevaikuttajat kantaisivat sen vastuun, mitä suuri ja nuori yleisö heille tuo.

Entinen Miss Suomi ja nykyinen juontaja ja viihdealan monitaituri Lola Odusoga edusti lauantaina Wellnessmalli 2020 -finaalissa. Odusoga toimi kilpailun tuomarina ja oli mukana valitsemassa kisan voittajaa.

Olennaisessa osassa kilpailua oli somevaikuttaminen ja sosiaalisessa mediassa toimiminen. Finalistit päivittivät someaan ahkerasti koko kisan ajan ja tekivät sen kautta myös erilaisia yhteistyöprojekteja.

Lola Odusogan mukaan some on myös hänelle työtä, mutta samalla se on myös väline, joka saa hänet helposti näkemään punaista. Odusogaa ärsyttää sosiaalisessa mediassa erityisesti se, kun somen luoma illuusio sekoittuu todellisuuteen ja sitä aletaan ihannoida.

– Mut saa näkemään punaista se, että joku erehtyy uskomaan illuusiota oikeaksi todellisuudeksi. Mua häiritsee, jos ihmisillä menee sekaisin se, mikä on sosiaalista mediaa ja mikä oikeaa elämää, Odusoga kertoi Wellnessmalli-finaalissa.

– Kuvitellaan, että siellä on jotain sellaista täydellisyyttä, mihin kaikkien pitäisi pyrkiä tai pitäisi luonnostaan olla sellaista.

Katso osa Odusogan haastattelusta artikkelin videolta!

Odusogan mukaan on hälyttävää, miten paljon nuorilla on itsetunto-ongelmia ja kuinka paljon some voi niihin vaikuttaa.

– Se on täynnä esikuvia, jotka eivät ole terveitä. Se on täynnä ihmisiä, jotka ovat nousseet kuuluisuuteen sillä, että ne voi tehdä jotain, joka on kiellettyä tai väärin, Odusogaa täräyttää.

Odusoga pitää surullisena sitä, miten haastavaa nuorten voi olla löytää somesta kunnollisia ja hyviä roolimalleja.

– Pitäisi olla hirveä arvostelukyky itsellä, koska ihmisillä on paljon vähemmän itsekritiikkiä. Kaikella halutaan mennä ja hakea sitä mainetta ja menestystä. Sieltä on tosi vaikea nuoren kahlata niitä läpi.

– Se on tosi pelottavaa.

Silloin tällöin Odusoga kokee, että maailma voisi olla parempi paikka ilman somea. Hänen mukaansa olisi hienoa, jos ihmiset voisivat hetken elää vain oikeassa maailmassa somen sijaan.

– Voi kun some vaan häviäisi välillä yhtäkkiä, niin ihmiset ehkä palautuisivat siihen terveeseen ympäristöön ja oikeisiin arvoihin.

Odusogan mukaan kaikkien somevaikuttajien olisi äärimmäisen tärkeää tunnistaa vastuunsa. Monilla vaikuttajilla saattaa olla satoja tuhansia seuraajia, joille he näyttävät esimerkkiä kaikella sillä, mitä tekevät ja julkaisevat.

– Ajatellaan nuoria tubettajia, jotka kertovat omasta elämästään ja mitä he tekevät ajattelevat. Sitten lapset fanittavat heitä ihan sinisilmäisesti, että aah tää on ihanaa ja tällä päästään työelämään.

Odusogan mukaan jokaisen vaikuttajan tulisi miettiä tarkkaan sitä, millaista sisältöä he tekevät ja mitä he sanovat. Suuri ihaileva yleisö tuo mukanaan myös valtavan vastuun, jota moni ei välttämättä ymmärrä. Odusogan toteaa myös, että on ikävää, että isoihin ja tärkeisiin asioihin ei välttämättä oteta kantaa, vaan sisältö saattaa olla pinnallista, muun muassa meikkejä tai vaatteita käsittelevää.

– Vaikuttajilla on ihan hirveä vastuu ja enemmistö ei ymmärrä sitä vastuutaan, koska ei ole ehkä jollain tavalla ollut sellaisessa asemassa, että näkisi, ketkä hänestä ottaa esimerkkiä, hän sanoo.