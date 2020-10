Maria Veitola pääsi kotiin sairaalasta – kuvat paljastavat, millaisia juontajan päivät vaativan leikkauksen jälkeen olivat

Maria Veitolalta leikattiin tällä viikolla valtava kasvain. Nyt hän esittelee sairaalassa viettämiään päiviä tuoreissa kuvissaan.

Juontaja, kirjailija ja toimittaja Maria Veitola paljasti keskiviikkona Instagramissa, että häneltä oli leikattu valtava kasvain rintaontelosta. Veitola julkaisi tuolloin kuvan sairaalavuoteelta ja kertoi, että Meilahden sairaalassa tehty leikkaus oli sujunut hyvin, vaikka kasvain olikin ollut erittäin suuri.

Lauantaina Veitola kertoi Instagramissa päässeensä kotiin sairaalasta. Hän julkaisi tilillään useita kuvia, jotka valottavat juontajan sairaalassa viettämää aikaa.

Kuvissa komeilee muun muassa sairaalaruokaa, Veitolan kuntoutusohjeita, erilaisia herkkuja ja kuvia sairaalahuoneesta. Mukana on myös Veitolalle lohtua tuonut pehmolelu sekä hänen luonaan vierailleita läheisiä.

Kuvatekstissä Veitola listaa niitä asioita, jotka olivat sairaalassa hyviä. Niihin lukeutuvat muun muassa vierailijat, kipulääkkeet, kanttiinista saatavat leivokset ja urheilujuoma, juontajan lapsuuden rakas pehmolelu Rötkö sekä ikkunasta avautuvat maisemat.

Veitola kehuu vuolaasti myös häntä hoitaneita ammattilaisia, saamaansa tukea ja sairaalaruokaa.

– Hoitohenkilökunta. Voi miten hyvää huolta musta pidettiin. Ja mikä ensiluokkainen hoito! Leikkaussalin, heräämön ja osasto 11:n kaikki tyypit jotka kohtasin: ootte niin taitavia ja tärkeitä. Miten merkityksellistä työtä teettekään. Kiitos, Veitola hehkuttaa.

– Ystävien, kavereitten, tuttujen ja someseuraajien liikuttava huolenpito ja tsemppiviestit. Mikä määrä hyvyyttä, rakkautta ja empatiaa ympärilläni onkaan. Tuntuu niin hyvältä. Kiitos, hän jatkaa.

– Mainettaan parempi sairaalaruoka. Kun multa kysyttiin etukäteen allergioista, vastasin ettei ole muuta kuin henkinen lanttuallergia. Arvostan, että se kirjattiin ylös ja saatettiin tiedoksi keittiöön.

Veitola kertoi aiemmin tällä viikolla, että hän sai tietää kasvaimestaan jo vuodenvaihteessa, mutta koronatilanteen vuoksi leikkaukseen pääsy venähti kuukausilla.

– Kasvain löytyi varjoainekuvauksessa joulukuussa, ja sain tietää siitä tammikuussa. ”Hurja löydös”, sanoi lääkäri ja laittoi mut leikkausjonoon. Leikkausaika tulisi viikon varoitusajalla, ja toipumiseen pitäisi varata kuukausi. Hoitotakuun mukaan leikkaus pitäisi tehdä 6 kk kuluessa. ”Mutta ei me niin kauan voida sun tapauksessa odotella”, sanoi lääkäri, Veitola kirjoitti.

Veitolan rintaontelosta löytynyt kasvain oli kietoutunut hänen ruokatorvensa ympärille ja painoi hänen selkäänsä ja palleaansa. Valtavasta kasvaimesta huolimatta hän odotti leikkausta lopulta noin yhdeksän kuukautta.

Veitola myönsi Instagramissa, että hän oli tilanteeseen hyvin pettynyt ja hän on ollut vihainen siitä, ettei häneen ole oltu yhteydessä leikkaukseen liittyen.

– Tietoa olen saanut vain, kun olen itse soittanut ja vaatinut. On ollut henkisesti tosi raskasta elää pelossa ja epävarmuudessa. Edes tekstiviesti siitä, että hoitotakuu ei päde ja korona vaikuttaa isosti leikkausjonoihin, olisi ollut kiva.

Veitola on tunnettu useista tv-ohjelmista ja tällä hetkellä hänet nähdään Yökylässä Maria Veitola -sarjan tuoreella tuotantokaudella tv:ssä. Hän on lisäksi kirjoittanut kirjoja ja kolumneja ja työskennellyt muun muassa radiotoimittajana. Veitolalla on puoliso sekä yksi poika.