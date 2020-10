Josefiina Lahtinen, 20, on Wellnessmalli 2020! Pirskahteleva kaunotar häkeltyi voitostaan totaalisesti ja purskahti itkuun

Vuoden 2020 Wellnessmalli valittiin Helsingissä lauantaina. Kisan voiton vei Josefiina Lahtinen.

Wellnessmalli 2020 valittiin lauantaina Casino Helsingissä, jossa kilpailun kahdeksan finalistia otti mittaa toisistaan. Finaalissa jäi viime metreillä pois Eveliina Mäntykangas, joka sairastui.

Kisan voittajaksi selviytyi lopulta Josefiina Lahtinen. Lahtinen, 20, liikuttui silmin nähden voitostaan ja pyyhki kyyneleitä ottaessaan vastaan palkintonsa. Jyväskylästä kotoisin oleva Lahtinen muutti hiljattain Helsinkiin.

Toiseksi sijoittui Tampereelta kotoisin oleva Salli Leppäkoski, 19, ja kolmanneksi forssalainen Johanna Tähtinen, 26.

Johanna Tähtinen, Josefiina Lahtinen ja Salli Leppäkoski olivat Wellnessmalli 2020 -kisan kärkikolmikko.­

Kisan tähtituomarina toimineen Lola Odusogan mukaan kisan voittanut Lahtinen erottui erityisesti aidon persoonansa ansiosta.

– Nykypäivänä on niin harvassa aidot ihmiset, että jos sellainen on, se on sellainen kultakimpale, että pidä siitä kiinni. Tämän vuoden Wellnessmalli on ehdottomasti aito, Odusoga hehkutti.

– Hän on selkeästi sellainen, joka erottuu joukosta. Hän ei ole tehnyt sitä vain tämän kilpailun takia, vaan hän on aidosti sellainen, hän jatkoi.

Lahtista kehuttiin myös rohkeaksi ja omistautuneeksi hyvinvointivaikuttajaksi.

Josefiina Lahtinen on tuore Wellnessmalli.­

Lahtinen oli voittonsa jälkeen häkeltynyt ja kertoi olevansa äärimmäisen onnellinen kaikesta.

– Apua, mä olen ihan shokissa. Olen ihan sanaton. En olisi voinut alussa uskoa, että olen tässä tilanteessa nyt. Olen niin onnellinen, Lahtinen hehkutti IS:lle heti voittonsa jälkeen.

20-vuotias Lahtinen uskoo, että yksi hänen vahvuuksistaan kisassa oli hänen vankka urheilutausta. Hän on harrastanut taitoluistelua 16 vuotta ja urheillut koko elämänsä tavoitteellisesti. Nyt hän toivoo voivansa inspiroida ihmisiä omalla esimerkillään.

– Haluan jakaa sitä omaa elämää ja arkea muille. Näytän niitä arjen vaikeita hetkiä ja niitä vaikeita tarinoita, mutta myös niitä hyviä hetkiä, Lahtinen kertoi.

Lahtinen kertoi aiemmin, että hän ajautui rankan harjoittelun myötä ylikuntoon, jonka seurauksena hän oppi kuuntelemaan kehoaan.

– Ylirasitustila yltyi niin pahaksi, että en jaksanut enää nousta sängystä ylös tai nähdä ystäviä. Liiallisesta innokkuudesta ja päättäväisyydestä on joskus myös haittaa. Yritin yhdistää urheiluopiston ja kilpaurheilun ja se vei melkein koko terveyteni, Lahtinen kuvaili aiemmin.

– Lisäksi olen myös pienestä pitäen ollut koulukiusaamisen uhrina ja tälläkin hetkellä tiedän, että kaikki mitä teen ei miellytä kaikkia. Jos haluaa seurata omia unelmiaan pitää hyväksyä se, että se ei miellytä kaikkia!

Toisen sijan nappasi Salli Leppäkoski.­

Lahtinen panosti Wellnessmalli-kisaan 100-prosenttisesti heti alusta alkaen. Hän uskoo, että se vakuutti lopulta kisan tuomariston ja yhteiskumppanit.

– Mikä vaan on mahdollista, kun sä uskot siihen sun omaan juttuun.

Pirskahtelevaksi ja energiseksi itseään kuvaileva Lahtinen aikoo juhlia voittoaan Wellnessmalli-porukan kanssa illallisen merkeissä.

Johanna Tähtinen sijoittui kilpailussa kolmanneksi.­

Wellnessmalli 2020 -kisa poikkesi koronatilanteen vuoksi huomattavasti aiempien vuosien kilpailusta. Anni Valliuksen luotsaaman kilpailun semifinaali järjestettiin kahteen kertaan, sillä sen järjestäminen perinteisesti oli aikaisempien rajoitusten vuoksi mahdotonta.

Semifinaali myös kesti päivän sijaan kaksi kuukautta. Finalistit valittiin lopulta pisteytysjärjestelmällä, johon kuului sosiaalisen median koulutusta, erilaisia someyhteistöitä ja muita Wellnessmallille tärkeitä ominaisuuksia mittaavia tehtäviä.

Finaalissa kilpailijat puolestaan esittivät näyttävän show’n, jonka koreografian oli suunnitellut Tanssii tähtien kanssa -kisasta tuttu Kia Lehmuskoski.

Kilpailun finaali on aiemmin järjestetty I Love Me -messuilla, mutta ne peruttiin tänä vuonna koronapandemian vuoksi. Kisan finaali muutettiin samalla juhlavammaksi tilaisuudeksi kuin aiemmin.

Finaaliin kutsuttiin vain 75 henkeä, vaikka Casino Helsingin tila on tarkoitettu 300 hengelle. Näin haluttiin varmistaa turvavälit.

Viime vuonna Wellnessmalliksi valittiin Veera Könönen.