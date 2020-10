Tv-tähden julkaisema kuva kirvoitti faneilta rajua kritiikkiä ulkonäöstä – ”Mitä olet tehnyt kasvoillesi?”

Charlotte Crosby on ollut julkisuudessa jo liki 10 vuotta. Sinä aikana tv-tähden tyyli on muuttunut paljon.

MTV:lla vuosia pyörinyt Geordie Shore -ohjelman nosti julkisuuden valokeilaan useita brittinuoria, jotka bailasivat tosi-tv-sarjassa kuin viimeistä päivää.

Yksi heistä on julkkiskaunotar Charlotte Crosby, 30, joka on sittemmin juontanut muun muassa Just Tattoo Of Us -ohjelmaa ja omaa The Charlotte Show -sarjaa.

Tavallisen elämän taakseen jättänyt ja parrasvaloissa sittemmin ahkerasti viihtynyt Crosby julkaisi äskettäin kuvan, joka herätti paljon keskustelua Instagramissa.

Mirrorin mukaan Crosby oli viettämässä romanttista treffi-iltaa poikaystävänsä Liam Beaumontin kanssa. Huomio kuvassa kiinnittyi muun muassa ruskeasilmäisen Crosbyn kirkkaansinisiin piilolinsseihin.

Osan mielestä Crosby näytti kuvassa ihastuttavalta, mutta joidenkin seuraajien mielestä Crosbyn ulkonäön muokkaaminen on lähtenyt käsistä.

– Alat näyttää siltä ihmis-Keniltä.

– Sinun oikeat silmäsi ovat paljon paremmat.

– Voi Charlotte, mitä olet tehnyt kasvoillesi? Olet luonnostasi niin kaunis.

– Älä välitä, näytät upealta!

Charlotte Crosby tuli julkisuuteen jo parikymppisenä vuonna 2011. Sittemmin hän on kertonut avoimesti ulkonäkönsä muokkaamisesta julkisuudessa. Hän muun muassa teki viisi vuotta sitten täydellisen elämänmuutoksen, kun hän kyllästyi pöhöttyneeseen ja ylipainoiseen peilikuvaansa ja laihdutti kertaheitolla neljä vaatekokoa. Myöhemmin hän kertoi haastatteluissa, että ylipaino johtui jatkuvasta alkoholinjuomisesta ja krapulassa roskaruoan mättämisestä.

Hänen huhutaan myös korjauttaneen nenäänsä kirurgin veitsen alla sekä täyttäneen huuliaan.

Katso kuvagalleriasta, miten tosi-tv-tähden tyyli on muuttunut vuosien varrella!

2011.­

2012.­

2015.­

2017.­

2019.­