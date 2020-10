Sofia Ruutu avautuu videolla riipaisevista terveysongelmistaan – jatkuva kipu piinaa mallikaunotarta: ”On vaikea ajatella mitään muuta”

Malli ja bloggaaja Sofia Ruutu paljastaa Youtube-videollaan kärsineensä voimakkaista päänsäryistä jo pitkään.

Malli ja bloggaaja Sofia Ruutu on julkaissut suositulla Youtube-tilillään avoimen tilityksen häntä piinaavista terveysvaivoista. Ex-kiekkoilija Jarkko Ruudun kanssa naimisissa oleva Sofia kuvailee videon olevan hänen ”rehellisin somejulkaisunsa ikinä”.

Sofia kertoo heti videon aluksi, että hän on jälleen herännyt viiden jälkeen aamuyöllä rajun päänsäryn ja silmäkipujen takia.

– Heräsin hirveään päänsärkyyn ja ajatuksiin. Mulla on ollut päänsärkyä nyt monta viikkoa ja se herättää aina aamuyöstä. Mulla on ollut myös monta päivää hirveät silmäkivut. Mun on vaikea miettiä mitään muuta kun silmiin sattuu niin paljon, Sofia huokaisee videolla.

Sofia paljastaa kärsineensä silmäkivuista jo pitkään, ja muistelee kärsineensä kivuista tavallistakin pidempään viime keväänä. Päänsärky puolestaan juontaa juurensa leukojen kiristelyyn.

– Migreeni johtuu leuoista, kiristän leukoja kun olen stressaantunut. Nyt olen tietysti tehnyt ennätyksen, miten nopeasti pääsin tähän tilaan tänä syksynä, Sofia myöntää.

– Päänsärky on niin vallitseva, vähän kuin pahoinvointi, on niin vaikea ajatella mitään muuta, Sofia huokaa videolla.

Piinaavaan päänsärkyyn Sofia kertoo kokeilleensa liki kaikkia mahdollisia keinoja. Neurologi määräsi lopulta Sofialle kolmiolääkettä, jota hän ehti syödä vähän yli vuoden ajan.

Lääkkeen syöminen loppui kuin seinään sen jälkeen, kun Sofialle tapahtui ikävä välikohtaus perheen kotona.

– Annosta lisättiin koko ajan aamuin illoin, kunnes yksi päivä pyörryin kotona, kun olin yksin lasten kanssa. Poikani oli 2-vuotias ja herätti mut lattialta. Silloin halusin lopettaa lääkityksen, Sofia paljastaa videolla.

Sofia kertoo miettineensä myös oikomishoitoa päänsärkyjen taltuttamiseksi, mutta päätyneensä purentakiskoihin, jotka auttoivatkin muutaman kuukauden ajan. Talvella hän päätyi kokeilemaan botox-pistoksia leukoihin.

– Se auttoi itseasiassa tosi hyvin puoleksi vuodeksi, mutta musta tuntuu, että menin ottamaan lisää liian myöhään. Päänsärky alkoi uudelleen kesällä, ja sitä on ollut siitä asti. Vaikka siitä on viikkoja, kun kävin laittamassa lisää, niin se ei ole auttanut, Sofia harmittelee.

Sofia kertoo käyneensä myös silmien laserleikkauksessa siinä toivossa, että se auttaisi särkyihin.

– Laserleikkaus oli yksi parhaimmista päätöksistä koko elämässäni, mutta ei se auttanut päänsärkyihin yhtään, Sofia kertoo videolla.

Sofia ja Jarkko Ruutu menivät naimisiin 2012.­

Pitkällä videolla Sofia avaa myös stressinsä syitä. Hän kertoo yrittävänsä saada opiskelunsa maaliin töiden ohella. Lisäksi hänet pitää kiireisenä parin kaksi lasta, vuonna 2014 syntynyt Greta-tytär sekä vuonna 2016 syntynyt poika Gabriel.

– Mulla on todella paljon töitä, vaikka tiedän, että se näyttää siltä, että hengailen ja teen kivoja juttuja päivisin. Sitä työntekoa on vaikea välittää, kun se on koneella istumista suurimmaksi osaksi. Istun koneen ääressä todella monta tuntia päivisin, aina myös sen jälkeen kun lapset ovat menneet nukkumaan, Sofia kuvailee.

Sofia on kertonut opiskelevansa Hankenin kauppakorkeakoulussa. Hän kertoo tuoreella videolla lopettavansa opiskelun saatuaan kanditutkintonsa valmiiksi.

– Ja sitten koulu siihen päälle, mitä mulla on entistä enemmän, koska mulla alkaa olla kiire saada paperit ulos. Nyt mulla on kolme kurssia samaan aikaan. En tiedä pystynkö siihen, olen yleensä pystynyt siihen, että on yksi kurssi, ja sekin stressaa. Ja silloinkin olen viikonloput ja yöt kirjoittanut koulutöitä, koska päivisin ei ole aikaa, Sofia kertoo kiireistään.