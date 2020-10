Vertti Harjuniemeltä uskomaton suoritus ensimmäisissä voimamieskisoissa – ”Olen treenannut lajeja vain 8 viikkoa”

Liikunta-alan monitoimimies kilpailee Suomen vahvimman miehen tittelistä tänä viikonloppuna.

Personal trainer, liikunta-alan yrittäjä ja Gladiaattorit-ohjelmastakin tutuksi tullut Vertti Harjuniemi puuskutti kovaa vielä muutama minuutti suorituksensa jälkeen.

Eikä ihme, sillä hän teki Suomen vahvin mies -kisan avauslajissa suorituksen, jolla kokeneet konkarit jäivät taakse. Ykköslajissa voimamiehet nostivat viisi 120 kilon painoista säkkiä lavalle, ja aikaa suoritukseen oli vain 75 sekuntia.

Harjuniemi teki Turun Nordic Fitness Expon yhteydessä järjestettävässä kisassa tasaisen vahvan suorituksen ilman yhtään ylimääräistä liikettä ja nappasi lajivoiton ennen alle 105-kiloisten viime vuoden ykköstä Jiri Grönmania.

– Tämä on ensimmäinen voimamieskisani ikinä. Olen treenannut lajeja vain kahdeksan viikkoa, joten minun täytyy tehdä suoritukset todella tarkkaan, ettei tule lipsumisia. Tosi hyvin meni, Harjuniemi kertoo lajin jälkeen.

Harjuniemen päätös siirtyä lajin pariin liittyy sääntömuutoksiin.

– Olen aina ihaillut tätä urheilua. Nyt, kun on tullut painoluokat ja tämä on testauksen alaista, se tarjosi minullekin mahdollisuuden kilpailla. Tykkään siitä, että kaikki ovat samalla viivalla ja kaikki ovat syöneet kaurapuuroa aamulla. Se on reilu peli, hän sanoo.

Harjuniemi kertoi keväällä, kuinka rajusti korona oli vaikuttanut liiketoimintaan. Hän kertoi Instagramissa menettäneensä noin 100 000 euroa.

Nyt yrittäjän risukasaan näkyy paljonkin valoa.

– Korona vaikutti rajusti, mutta muutettiin toimintaa niin, että saatiin liiketoimintaa pyöritettyä. Noustiin tosi nopeasti, kun koronatilanne laantui ja mentiin sitten ylikin asiakasmäärissä. Ihmisillä on aina tarve pitää hyvinvoinnista huolta, tarpeen laatu vain voi muuttua, hän kertoo

Suomen vahvin mies -kisa jatkuu Turun messukeskuksessa koko viikonlopun. Harjuniemen tavoitteet ovat hyvin selvät.

– Lähden kilpailuissa aina voittamaan. Totta kai tiedostan ohuemman pohjani lajissa kuin muilla. Mutta olen hyvä kilpailija, pää pysyy kasassa, hän määrittelee.

– Idea olisi, ettei kaikkia lajeja tarvitse voittaa, kunhan ei olisi viimeinenkään.