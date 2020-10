Jari-Matti Latvala täräytti suorassa lähetyksessä paljonpuhuvan kommentin Maisa Torpasta – avautui kohueron vaikutuksista tuleviin suhteisiin

Jari-Matti Latvala käväisi Jaakko Saariluoman ja Viivi Pumpasen vieraana perjantai-illan suorassa Posse-lähetyksessä.

Ralliautoilija Jari-Matti Latvala vieraili perjantai-iltana viihdeohjelma Possen suorassa lähetyksessä. Latvala saapui Jaakko Saariluoman ja Viivi Pumpasen vieraaksi kertomaan hiljattain ilmestyneestä kirjastaan, joka kantaa nimeä Elämän erikoiskoe.

Latvalan elämästä kertova kirja on ilmestyttyään poikinut paljon keskustelua julkisuudessa. Saariluoma tiedustelikin mieheltä, oliko kirjan alkuperäisenä tarkoituksena kenties nimenomaan herättää runsaasti keskustelua.

– Ei varsinaisesti. Ideahan oli se kirjassa, että tässä on paljon tapahtunut uran aikana vaiheita ja asioita, mitä ei ole koskaan pystynyt tuomaan julkisuuteen. Kirjassa pääsen kertomaan sen oman tarinan, mitä on tapahtunut, Latvala vastasi juontajan kysymykseen.

Viivi Pumpanen nosti myös esiin, että kirjan seurauksena myös Latvalan ja hänen ex-puolisonsa Maisa Torpan suhdetta on ruodittu jälleen paljon julkisuudessa. Pumpanen myös totesi Torpan huomauttaneen Possessa taannoin vierailtuaan, ettei hän enää lähtisi suhteeseen julkisuuden henkilön kanssa. Pumpanen utelikin Latvalalta, ajatteleeko hän nykyään samalla tavalla.

– Sanotaan, että tässä on edellisestä parisuhteesta tullut opittua aika paljon. Volkkarilla kerran pääinsinööri sanoi, että kerran voi tehdä virheen, mutta toinen kerta on tyhmyyttä, Latvala täräytti.

– Sanotaan näin, että kun sä lähdet tuollaiseen parisuhteeseen, jossa molemmat osapuolet on tunnettuja, niin tulee se tilanne, että kiinnostus on totta kai. Mutta jos sä olet tehnyt ensimmäisessä ne virheet ja sä tiedät mitkä asiat päätyy otsikoihin, niin kyllä sä voit olla sellaisen ihmisen kanssa. Sä tiedostat ne riskit ja sä ymmärrät, mitä sä oot tehnyt. Niitä samoja asioita ei tee toista kertaa enää väärin. Se on valintojen maailma, hän luonnehti.

Latvalan kirjassa muun muassa väitetään Torpan pettäneen Latvalaa Himoksella festivaaleilla viikko parin kihlajaisten jälkeen. Maisa Torppa otti itse Instagramissa kantaa ex-kihlattunsa kirjassa esitettyihin väitteisiin pian sen ilmestymisen jälkeen.

– Moni ihmettelee, miksi en ole ottanut kantaa viime päivinä otsikoissa pyörineisiin asioihin. Tilanne on kuitenkin se, että asioihin liittyy niin paljon ikäviä helposti kumottavia valheita, joita en voi keskeneräisistä rikossyistä vielä tässä kohtaa teille avata. Valheista pettyneenä ja surullisena annan oikeustahojen hoitaa asian, Torppa totesi Instagramissa.

Torppa on nykyään naimisissa Mikko-nimisen miehen kanssa ja pariskunta elää uusperhe-elämää Nurmijärvellä Maisan pojan ja Mikon tyttären kanssa. Ennen Mikkoa Maisa oli yhdessä Jari-Matin kanssa 3,5 vuotta. Maisa puhui viimeksi aiemmasta parisuhteestaan Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa, jonka jakso esitettiin televisiossa syyskuussa.

Aiemmin tällä viikolla Latvala totesi suorassa radiolähetyksessä varautuneensa ennalta siihen, että kirjassa kerrotut asiat saattavat aiheuttaa mielipahaa. Hän myös totesi olevansa tätä nykyä hyvissä väleissä ex-kihlattunsa kanssa.

– Tarkoitus ei ole ollut ketään satuttaa tai loukata. Ymmärrän tietysti, että voi tuntua pahalta, kun niitä asioita tuodaan esiin, mutta siinä on pyritty kertomaan asiat sillä tavalla kuin ne on nähty, Latvala totesi Radio Rockin Korporaatiolle.

– Mun mielestä meillä on ollut ihan hyvät välit, toki hänellä on nyt uusi elämä, uusi ihminen hänen rinnallaan ja mä keskityn omaan elämään, ei olla paljon tekemisissä.