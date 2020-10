Ismo Leikola kertoo harvinaisessa haastattelussa, millaista hänen elämänsä Hollywoodissa oikeasti on – hammaslääkäri yritti huijata häikäilemättömällä tavalla

Ismo Leikolasta on tullut Los Angelesin koomikkoskenen vakiokasvo, jonka oivaltavat vitsit uppoavat yleisöön. Kaikki ei kuitenkaan ole Yhdysvalloissa pelkkää amerikkalaista unelmaa.

Ismo Leikola on elättänyt itsensä stand up -komedialla parikymppisestä lähtien. Ura Hollywoodissa on hänen unelmiensa täyttymys.­

Siitä on lähemmäs 20 vuotta, kun Ismo Leikola, 41, aloitti stand up -koomikkona ja pian viisi vuotta, kun hän pakkasi tavaransa ja muutti Yhdysvaltoihin luomaan uraa. Sittemmin Leikolasta on tullut suosittu Amerikassa, ja hän on päässyt Hollywoodin isoihin ympyröihin ja kotiutunut Los Angelesiin.

Nyt Leikola on kuitenkin Suomessa ja kaikki Amerikassa on laitettu pakon edessä pauselle. On siis hyvä hetki puhua siitä, millaisia viimeiset viisi vuotta Los Angelesissa ovat olleet.

Leikola lensi Suomeen Amerikan koronakaaoksesta elokuussa Angelika-vaimonsa kanssa. Pari kykki kaksi viikkoa karanteenissa, kävi koronatestissä ja piti huolen, että kaikki meni ohjeiden mukaan. Kun pakolliset toimet oli hoidettu pois alta, oli aika hengähtää ja nauttia pitkästä aikaa Suomesta.

– Amerikassa olosta olen koko ajan tykännyt, mutta nyt korona-aikana siellä ei ollut niin mukavaa. Kun kuuli, että Suomessa pääsee ihan lounasravintolaankin ja saa raastetta... Ei me siellä käyty missään puoleen vuoteen, ei edes kahvilassa, Leikola kertoo.

– Osan ajasta oli pakko pysyä kotona ja osan ajasta tuntui, että on järkevää pysyä kotona. Sitä mietti, että jos sairastuisi, niin olisi mielellään jossakin muualla kuin Amerikassa.

Koronatartunta kauhistutti, sillä terveydenhuolto on Leikolan mukaan Yhdysvaltojen huonoin puoli. Ikinä ei voi tietää, saako hoitoa tai kuinka paljon se lopulta maksaa. Leikolalla on hyvä sairausvakuutus, mutta sen toimivuudesta ei silti ole takeita.

– Sieltä saattaa tulla kuusi kuukautta sen jälkeen, kun on käynyt lääkärissä, joku parin tonnin lasku. Se koko homma on ihan randomia.

Ismo Leikola on käynyt Suomessa yleensä kerran tai kaksi vuodessa. Nyt hän kuitenkin viipyy pidempään kuin yleensä, sillä työt Yhdysvalloissa ovat tauolla koronapandemian vuoksi.­

Tällä hetkellä Yhdysvalloissa kuohuvat myös muut asiat kuin korona. Leikola huomasi, että lähestyvät vaalit, mielenosoitukset ja voimakas vastakkainasettelu kiristivät ilmapiiriä. Niinpä muutama kuukausi Suomessa tuntui hyvältä idealta.

Suomessa Leikola on tehnyt harjoituskeikkoja ja marraskuussa hän lähtee kiertueelle, jos koronatilanne sallii. Lisäksi hän on viimeistellyt vaimonsa kanssa kirjaa, jonka he ovat kirjoittaneet Amerikan-valloituksestaan. Kirja käsittelee kaikkea Hollywoodin viihdebisneksestä sopeutumisvaikeuksiin ja pelkoihin sekä parin havaintoja amerikkalaisista ja suomalaisista.

– Mietimme, että voisimme tehdä dokkarin, mutta sitten tajusimme, että meillä saattaa olla tämän oman tarinamme lisäksi muutakin ainutlaatuista kerrottavaa. Tuli olo, että meillä on sellaisia ideoita, teorioita ja havaintoja Amerikasta, mitä muilla ei välttämättä ole. Saa nähdä, kun kirja ilmestyy.

Leikolan Angelika-vaimo on tärkeä osa hänen uraansa. Pari on paitsi aviopari, myös kollegoja, ja kansainvälinen ura on ollut heidän yhteinen ponnistuksensa. Vaimo toimii usein Leikolan koeyleisönä ja pallottelee ideoita tämän kanssa.

– Olemme olleet hyvä työpari jo pitkään. Meitä kiinnostavat samat asiat ja osaamme arvostaa samanlaista huumoria. Olemme myös erilaisia ja meillä on eri vahvuudet. Hän on aamuihminen ja minä olen iltaihminen. Hän on hirveän järjestelmällinen ja minä olen taiteellisempi. Hän hahmottaa paremmin kokonaisuuksia, ja minä taas tykkään miettiä yksityiskohtia loputtomasti. Me täydennämme toisiamme ja yhdessä olemme toimiva paketti, Leikola luonnehtii.

Vaikka Angelika on mukana Leikolan uralla ja tuleva kirja on kirjoitettu yhdessä, haluaa hän pysytellä poissa parrasvaloista.

– Hän on sen luonteinen, ettei tykkää olla valokeilassa. Hän on hyvin klassinen kirjoittajan luonne ja nauttii siitä eikä esillä olosta.

Leikolan vuosiin Yhdysvalloissa on mahtunut paljon. Hän sai kutsun saapua maahan sen jälkeen, kun nappasi Maailman hauskin ihminen -tittelin 2014. Perillä odotti liuta keikkoja ja paikallisia kontakteja. Ura lähti nopeasti nousuun ja Leikolan ulkomaalaisen näkökulmasta Amerikkaa käsittelevät vitsit upposivat yleisöön.

Todellinen läpimurto oli esiintyminen Conan O'Brienin suositussa ohjelmassa. Leikola oli ensimmäinen suomalaiskoomikko, joka pääsi sarjaan ja hänen ass-sanan (suom. perse) käyttöä englannin kielessä käsittelevästä vitsistään tuli valtava hitti. Videota katsottiin nopeasti kymmeniä miljoonia kertoja ja Leikolaa alettiin tunnistaa kaduilla ja häntä pyydettiin yhteiskuviin. Myöhemmin Leikola esiintyi James Cordenin huippusuositussa ohjelmassa ja myös hänen shit-sanaa (suom. paska) käsittelevä vitsinsä levisi kulovalkean tavoin.

Ismo Leikola heittää Yhdysvalloissa niin kutsuttuja ”headliner”-keikkoja, mikä tarkoittaa sitä, että hän on illan pääesiintyjä ja ennen häntä esiintyy muutama lämppäri. Kuva Kaliforniasta vuodelta 2018.­

Leikola kertoo solahtaneensa Hollywoodin kovaan maailmaan yllättävän hyvin. Hän on kelvannut siellä sellaisena kuin on: hiljaisena suomalaisena, joka on surkea verkostoitumaan. Silti keikkoja riittää, kun jutut ovat tarpeeksi hyviä.

Välillä suosio ja suuret ympyrät ovat aiheuttaneet paineita. Leikola myöntää, että hän stressaa siitä, miten isoista jutuista on kyse.

– Kyllähän se on rankkaa. Välillä on hurjaa, miten isoja kuviot ovat ja miten paljon voi saavuttaa tai jättää saavuttamatta. Ne panokset näyttävät ihan älyttömän isoilta ja niistä voi stressata kaikki yöt. On kuitenkin ollut pakko oppia, että asiat menee, miten ne menee.

Leikolan uraa rapakon takana on seurattu myös Suomessa silmä kovana. Kun hän on saavuttanut isoja asioita, on kotimaassa heti iloittu koomikon puolesta.

– Se on ollut hieno juttu. On mukavaa, kun joku sanoo, että TORILLE, vaikkei ne oikeasti sinne menisikään, hän nauraa.

Vaikka Leikolan kansainvälinen ura on onnistunut hyvin, oli Yhdysvaltoihin muutto aluksi shokki. Kaikki tuttu ja turvallinen jäi taakse ja Leikola ja hänen puolisonsa hyppäsivät uuteen elämään keskelle Los Angelesia.

– Kyllähän siinä alussa aivot oli ylikierroksilla, kun kaikki oli aivan erilaista. Kaikki arjen perusasiat muuttuivat: se, miten maksetaan laskut ja että ruokakaupassa on ihan eri tuotteet. Ei ollut kermaviiliä, piimää tai ruisleipää.

Leikolan mukaan amerikkalaisten arki on huomattavasti hankalampaa kuin suomalaisten. Maassa on paljon byrokratiaa ja asioiden hoitaminen vie aikaa. Lapsia ei päästetä yksin edes toiselle puolelle tietä ja kaikkialla nähdään vaaroja.

– Amerikassa ihmisten elämä on raskaampaa, hankalampaa, työläämpää ja jännittävämpää. Ei ole turvaverkkoja eikä voi luottaa asioihin. Lääkärit kusettaa ja kaikki on vähän hankalaa. Suomi on lintukoto verrattuna siihen.

– Ihan perusasiat voivat olla tosi vaikeita. Joka korttelissa on kymmenen pankkia, joihin on hirveät jonot ja ihmiset odottavat siellä koko ajan shekkien kanssa. Olen yrittänyt sanoa, että Suomessa pankkiin tarvitsee mennä vain hakemaan asuntolainaa eikä välttämättä sitäkään enää.

Leikola uskoo, että hänen huumorinsa vetoaa amerikkalaisiin siksi, ettei siellä ole tehty aiemmin vastaavaa. Leikola vitsailee englannin kielestä ja tavasta, jolla siinä käytetään tiettyjä sanoja.­

Leikola kokee, että amerikkalaisen yhteiskunnan rakenteissa on paljon pielessä ja ihmiset ovat tottuneet siksi olemaan varuillaan.

– Amerikkalaiset ovat paljon skeptisempiä auktoriteetteja kohtaan. He eivät luota mediaan, koska se on niin kahtia jakautunut. Siellä ei luoteta hallitukseen eikä oikein poliisiin. Sen takia he joutuvat olemaan hyvin itsenäisiä.

Leikolan mukaan myös erilaiset huijaukset ovat yleisiä. Hän itse meinasi tulla huijatuksi hammaslääkärin vastaanotolla.

– Yksi hammaslääkäri sanoi, että tarvitset nyt heti neljä kruunua, jotka maksavat 1 500 dollaria kappale. Olin vähän, että voiko se nyt pitää paikkansa, kun ei mulla ole koskaan ollut yhtään kruunua.

Toisen lääkärin vastaanotolla selvisi, että todellisuudessa Leikola tarvitsi vain yhden paikan.

– Se toinen olisi halunnut tuhota minulta neljä hammasta ja korvata ne kalliilla kruunuilla ihan täysin huijatakseen, Leikola puhahtaa.

Amerikkalaiset ovat kaikesta huolimatta avoimia, ystävällisiä ja kiinnostuneita Leikolasta. He ovat keskusteluissa rentoja, eivätkä murehdi menevätkö kaikki yksityiskohdat aivan nappiin. Leikolalle saatetaan täräyttää suoraan, että ”Sinähän olit se koomikko Ruotsista! Vai oliko se nyt Norjasta vai mistä?”.

– Suomalaisille jonkun kotimaan tai nimen muistaminen väärin olisi supernoloa, eikä sitä uskallettaisi tuolla tavalla arvuutella. Mehän toivomme vain, että saamme jonkun vinkin asiasta tai kysymme sitä joltain muulta, että se menee varmasti oikein.

Vaikka Yhdysvalloissa on myös ikäviä puolia, rakastaa Leikola maata ja kotiaan Los Angelesissa. Hänen suuri unelmansa on toteutunut, kun hänestä on tullut yksi Los Angelesin komediaskenen vakiokasvoista. Nyt hän odottaa malttamattomana, milloin voi palata vaimonsa kanssa kotikaupunkiinsa.

– Ura Jenkeissä on meille se pääasia. Suomessa meillä ei ole edes kotia, mutta siellä on. Palaamme heti, kun työt vain jatkuvat ja se on mahdollista.

Ismo Leikolan Jos nyt ihan rehellisiä ollaan -kiertue starttaa 7. marraskuuta Salosta. Leikolan kirja ilmestyy ensi vuonna.