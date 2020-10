Arttu Wiskari saa joka juhannus Teemu Selänteeltä saman puhelun – paljastaa podcastissa kiekkolegendan oudon tavan

Arttu Wiskari ja Teemu Selänne ystävystyivät höntsäkiekon parissa.

Laulaja Arttu Wiskari kertoo Aki Linnanahde Talk Show’n tuoreessa jaksossa urastaan, sen erilaisista vaiheista ja siitä, millaista hänen elämänsä on.

Wiskari puhuu Aki Linnanahteen kanssa myös intohimoisesta suhtautumisestaan jääkiekkoon. Wiskari on pelannut jääkiekkoa nuorempana ja seuraa nykyään hyvin intensiivisesti NHL-kiekkoa ja sarjan pelaajia. Hän on myös ystävystynyt vuosien varrella ex-jääkiekkoilija Teemu Selänteen kanssa.

– Ei voida puhua, että olemme mitään läheisiä ystäviä. Ystäviä joo, mutta me tavataan oudoissa piireissä aina, Wiskari kertoo nauraen.

Wiskarin mukaan hän ja Selänne tapaavat silloin tällöin ja Selänne soittelee hänelle välillä kysyäkseen kuulumisia. Erityisesti juhannuksen aikaan Selänne tarttuu aina puhelimeen ja soittaa laulajalle.

Jo perinteeksi muodostuneessa juhannuspuhelussaan Selänne esittää aina saman toiveen, jonka milloin missäkin päin Suomea juhannusfestareilla esiintyvä Wiskari pyrkii toteuttamaan.

– Teemulla on sellainen outo tapa, että se soittaa mulle aina juhannuksena, Wiskari kertoo.

– Se soittaa mulle joka juhannus, kun ne on jossain jollain porukalla ja haluaa nähdä meidän keikan Facetimella. Sitten mä pidän sitä Facetimea siinä kädessä ja yleisö bailaa. Se on outo tapa, mutta se on jotenkin muodostunut.

Teemu Selänne pitää Wiskarin musiikista ja Wiskari on jääkiekkomies.­

Selänne pitää Wiskarin musiikista ja erityisesti Mökkitie-kappale on kiekkoilijalle tärkeä. Wiskarin mukaan Selänteellä on ollut tapana kuunnella hänen kappalettaan etenkin lentomatkoilla.

– Se jotenkin rauhoitti kuulemma häntä. Teemu ei ole koskaan tykännyt lentää. Mun mielestä se oli siinä dokkarissakin, että hän kuunteli aina Mökkitie-biisiä ja se toi fiiliksiä ja muistoja koti-Suomesta, ja oli tapa rauhoittua.

Wiskari tutustui Selänteeseen jääkiekon parissa vuosia sitten ystävänsä ja Selänteen veljen kautta, sillä Selänteen Paavo-veli oli Wiskarin ystävän vanha luokkakaveri. Kun Wiskarin ystävä oli sitten lähdössä pelaamaan harrastekiekkoa, päätti tämä kutsua laulajan mukaan, sillä myös Selänne oli tulossa paikalle.

– Tämä mun kaveri oli menossa pelaamaan Matinkylän hallille ja kysyi, että lähde mukaan pelaamaan, kun toi Selänne on tulossa sinne ja se tykkää sun musasta. Olin, että ai oikeesti vai ja kaivoin jostain varastosta mun vanhat kamat, Wiskari muistelee.

Laulajan luistimet olivat aivan tylsät, mutta se ei haitannut, sillä hänen oli yksinkertaisesti päästävä samalle kentälle Selänteen kanssa. Peli alkoikin hyvin ja hän koki kentällä tähtihetken yhdessä Selänteen kanssa.

– Mä menen sinne kentälle ja Teemu passaa mulle syötön. Meillä oli pikkumaalit laitettu isojen maalien päälle ja niihin piti osua ja vielä suoraan syötöstä! Sitten mä vedin ja suoraan kassi! Olin aivan fiiliksissä, että jes, Selänne syöttää ja Wiskari maalaa.

– Sitten seuraava vaihto. Olin ehtinyt olla hallilla ehkä 15 minuuttia, niin mulle tulee lämäri jalkaan luistinosaan ja terä poikki. Sitten mä olin vaan, että no niin, tässäkö tää oli? Enhän mä voinut lähteä pois, kun oli pakko katsoa, kun Selänne pelaa. Istuin vaihdossa siellä 1,5 tuntia.

Wiskarin mukaan Selänne tiesi, että hän oli kova IFK-fani. Niinpä kiekkoilija oli hankkinut laulajalle lahjaksi joukkueessa pelaavan Lennart Petrellin Edmonton Oilersin pelipaidan.

– Muistan, että olin niin kiitollinen siitä paidasta ja sanoin Teemulle, että oletteko Suomessa pitkään, haluan ehdottomasti antaa jotain takasin teille.

Seuraavana iltana Wiskari meni esiintymään Selänteen järjestämiin illanistujaisiin, heitti keikan ja maksoi vastapalveluksen.

– Se oli tapa kiittää siitä Lennun paidasta, Wiskari kertoo Aki Linnanahteelle.

Arttu Wiskarin ura alkoi rytinällä vuonna 2010, kun hänen Mökkitie-kappaleensa julkaistiin. Kappale nousi jättihitiksi ja myös sitä seuranneesta Tuntematon potilas -biisistä tuli menestys.

Nykyään Wiskari on yksi suomipopin suurimmista nimistä ja useat hänen kappaleensa ovat nousseet valtaviksi hiteiksi. Tänä vuonna hän julkaisi kappaleen Tässäkö tää oli?, joka menestyi niin ikään loistavasti.

Musiikkiuransa ohella Wiskari pyörittää omaa Wiskarila-ravintolaa Espoossa.