Konsta Hietasen tuntevat paljastavat, millainen muusikko, näyttelijä ja ex-jalkapalloilija oikeasti on – poikkeuksellisista lahjoista saatiin vihiä jo varhain

Onko mitään, mitä Konsta Hietanen ei osaa? Hietasen uraa seuranneet kertovat nyt, millainen sydämet valloittanut laulaja oikeasti on.

Konsta Hietanen, 36, on valloittanut suomalaisten sydämet – jälleen kerran – Tähdet, tähdet -ohjelman myötä. Hän on tehnyt saman ennenkin. Ensin tenavatähtenä, sitten elokuvanäyttelijänä, sitten jalkapalloilijana.

Hietanen vei nimiinsä Tenavatähti-laulukilpailun vuonna 1994. Titteli irtosi Sammy Babitzinin Syksyn sävel -kilpailun voittaneella biisillä Daa-da daa-da. Kilpailuun hän pääsi esitettyään Rauli Badding Somerjoen Bensaa suonissa -kappaleen.

Tenavatähdet Toni Yli-Hirvelä, voittaja Konsta Hietanen ja kolmanneksi tullut Anu Salminen.­

Tenavatähti-ohjelman vetäjä, musiikkineuvos Seppo Hovi näki Konstassa heti esiintyjän.

– Me tehtiin Tenavatähden jälkeen vuoden tai parin ajan yhteisiä esiintymisiä, koska haluttiin pitää Konstaa esillä, Hovi muistelee.

– Siitä lähdetään, että Konsta oli jo silloin esiintyjänä aivan super. Kun hän meni estradille, hän oli siellä kuin kotonaan. Kaikki oli luontevaa. Mistä hän olikaan onkinut tietynlaiset repliikit, jotka osuivat aina kohdalleen? Hänessä oli stand up -koomikon vikaa ennen kuin kukaan edes tiesi, mitä stand up on.

Seppo Hovi teki MTV3:lla 16 vuoden ajan erilaisia musiikkiohjelmia, kuten Tenavatähti ja BumtsiBum!.­

Laulamisen lisäksi Hietanen viihdytti ihmisiä imitaatioillaan.

– Hän oli lapsi, joka pystyi imitoimaan aikuisia niin, että ne olivat tunnistettavia. Johannes Virolaiset ja Marja-Liisa Kirvesniemet lähtivät tuosta vain ja porukka repeili.

Hovi muistaa varsinkin yhden tapauksen yhteisiltä keikkavuosilta.

– Silloinhan sedät ja tädit vähän paheksuivat sitä tenavatähtimeininkiä, vaikka kaikki nuoret olivat omaehtoisesti asialla. Oltiin vessassa ja sinne osui mies, joka päästeli perkeleitä. 10-vuotias Konsta katsoi sitä miestä silmiin ja sanoi: älä kiroile, mun psyyke voi häiriintyä, Hovi nauraa.

Vaikka Hovi seurasi nuorta tähteä tarkalla korvalla, hän ei osannut arvata, millainen muusikko Hietasesta lopulta kuoriutuisi.

– Hän on puhtaasti monipuolinen laulaja. Ainahan hän osasi vauhtibiiseihin heittäytyä, mutta nyt tämä oopperaesitys Tähdet, tähdet -ohjelmassa. Huh, huh! Hän pystyy sisäistämään erilaisia tyylilajeja, eikä kyse ole niiden imitoimisesta, vaan hän on tajunnut, millä tyylillä ne biisit lauletaan. Kaikki tämä tapahtuu nöyrässä kontekstissa, eikä siinä ole sellaista ”hei, katsokaa kun soitan” -meininkiä. Se on suuruutta. Konsta on nöyrä ja oikein kiva kaveri.

Hietanen voitti Tenavatähti-laulukilpailun vuonna 1994.­

Tenavatähden jälkeen Hietaselta julkaistiin Kone-albumi ja hän esiintyi omana itsenään viihdeohjelmissa Tuhkaa ja timantteja sekä Konstan koukkuja.

Isoin potti osui kohdalle, kun Hietanen sai pääroolin Raimo O Niemen ohjaamassa elokuvassa Poika ja ilves (1998).

– Poika ja ilves oli osatuotettu ulkomaisella rahalla. He sanoivat, että olisi kiva, jos päähenkilö olisi Suomessa jo valmiiksi tunnettu kaveri, Niemi muistelee.

– Jäin miettimään, että kuka 11–12-vuotias olisi tähän sopiva ja Konsta tuli esille. Hän oli vähän aikaa sitten voittanut sen Tenavatähti-kilpailun.

Poika ja ilves -elokuva keräsi yhteensä 400 000 katsojaa Suomessa, ja vuonna 2003 elokuva oli myyty jo 41 maahan.­

Konsta oli ohjaajalle täysin uusi tuttavuus, mutta yhteinen kemia löytyi heti.

– En ollut tavannut Konstaa koskaan, mutta kutsuin hänet työhuoneelleni. Videoin, haastattelin ja kyselin. Se oli yksi helpoimmista valinnoista, mitä olen tehnyt. Konstan esiintyminen oli niin vakuuttavaa, että päätös syntyi heti: tässä on mulle se elokuvan poika.

Lapsinäyttelijä ei pääse elokuvissa yhtään sen helpommalla kuin aikuinenkaan.

– Olen tehnyt paljon lasten ja nuorten juttuja. Se menee niin, että lapsi joutuu tekemään yhtä komean roolin kuin neljä vuotta alaa opiskellut ammattilainen. Jos lapsi on huono, eikä hänen tekemisensä vaikuta luonnolliselta, myös leffa menee huonosti. Totta kai lasten kanssa ohjauksessa käytetään toisenlaisia keinoja kuin aikuisten kanssa, mutta Konsta oli niin hemmetin valmis.

Poika ja ilves kuvattiin itse asiassa kahdella kielellä. Ensin otto suomeksi ja sen jälkeen sama juttu englanniksi.

– Tuottaja oli sitä mieltä, että pitäisi päästä ison maailman markkinoille, jenkkeihin asti. Kaikki näyttelijät puhuivat tietysti aksentilla ja homma jälkiäänitettiin Kanadassa, mutta Konsta oli siinä englannissakin aivan loistava. Ja kauanko hän oli kieltä opiskellut? Hänellä ei ollut mitään vaikeuksia, vaikka oli pitkiä ottoja ja suuria tunnetiloja. Englanti tuli heittämällä, ihan tuosta vain.

Raimo O Niemi tiesi jo ensitapamisella, että Konsta on oikea mies elokuvansa päärooliin.­

Konstan ammattimaisuus yhdistyi hänen avoimen luonteensa kanssa.

– Konsta tuli toimeen kaikkien kanssa. Kiva kaveri, joka upposi ryhmään hyvin.

Ohjaaja Niemi ei ole seurannut Tähdet, tähdet -ohjelmaa muuten kuin Hietasen osalta.

– Aina kun Konsta laulaa, vaimo huutaa, että nyt se on telkkarissa. Se oopperajakso ja Nessun dorma, jumaliste miten komea veto.

Konsta Hietanen mykisti yleisön oopperaesityksellään.­

Niemi suositteli Hietasta kollegoilleenkin, mutta siinä vaiheessa jalkapallo oli jo lähempänä nuoren miehen sydäntä.

– Poika ja ilves -elokuvan jälkeen ohjaaja Kari Paukkunen soitti mulle, että tarvitsisi nuoren kundin isoon rooliin. Mitenkäs se Konsta? No, minähän kehuin pojan maasta taivaaseen. Kahden viikon päästä Paukkunen soittaa, että Konsta valitsi sitten jalkapallon ja löi luurin korvaan, Niemi nauraa.

Viimeksi Hietanen ja Niemi ovat tavanneet surullisissa merkeissä.

– Edellisen kerran näin Konstan vähän yli vuosi sitten, kun hän lauloi äitini hautajaisissa.

Menestys viihdemaailmassa oli Hietaselle pitkään toisella sijalla jalkapalloon nähden. Teini-ikäisenä hän kieltäytyi monista elokuvarooleista, koska oli päättänyt keskittyä futikseen.

Hietanen vie pallon RoPS:n Nicholas Otarulta.­

Huuhkajiakin valmentanut Antti Muurinen koutsasi Hietasta FC Lahdessa, jonka liigajoukkueeseen Hietanen nousi kaudella 2004. Vielä silloin Hietanen ei pelannut yhtään ottelua. Hän vakiinnutti asemansa lahtelaisjoukkueessa kaudella 2007, ja oli tuomassa seuralle sen ensimmäistä mitalisijaa vuonna 2008, kun FC Lahti nappasi pronssia.

– Konsta ei koskaan tyrkyttänyt itseään, vaikka hän on hyvä pelaaja. Hänellä on vahva laukaus ja hän on vahva riistäjä sekä vahva puolustaja, Muurinen luonnehtii.

– En tiennyt, että hänestä tulee tällainen guru. Kaveri on saanut sellaiset geenit, että kaikki mihin hän koskee muuttuu kullaksi – paitsi jalkapallossa, missä tuli vain pronssia, valmentaja nauraa.

Muurinen on seurannut Hietasen tuoreita otteita tarkasti.

– Olen katsonut Konstaa telkkarista. Mies vetää rokkia ja oopperaa. Ihan käsittämättömän loistava esiintyjä. Konsta on paneutuja. Mihin hän tarttuu, hän tekee sen huolella – opettelee kitarat ja rummut. Laulun lahja hänellä jo on. Konsta tietää mitä tekee.

Antti Muurinen johdatti FC Lahden liigan kärkikahinoihin.­

Jalkapalloilijana Hietasesta paistoi läpi määrätietoisuus sekä kunnioitus peliä ja omaa joukkuettaan kohtaan.

– Hän ei ollut aivan maajoukkuetason pelaaja. Konsta ei mahtunut aina pelaavaan kokoonpanoon, mutta hän ei koskaan kiukutellut siitä.

Muurinen uskoo, että Hietasella olisi ollut vielä paljon annettavaa jalkapallolle.

– Konsta olisi pystynyt pelaamaan vielä monta vuotta huipputasolla, mutta miehellä oli niin monta rautaa tulessa. Silti on jännä, että hänestä tuli niin kova näyttelijäkyky. Konsta on ehdottomasti tähti ja kun korona joskus loppuu, niin uskon, että keikkaa pukkaa.

FC Lahden jälkeen Hietanen siirtyi kaudeksi 2010 Myllykosken Palloon, jonka kanssa hän teki kaksivuotisen sopimuksen.

Myllykoskella Hietasta valmensi Toni Korkeakunnas.

– Valmensin Konstaa vuoden verran MyPassa. Hän oli pidetty kaveri joukkueessa. Sosiaalinen ja hyvä tyyppi sekä motivoitunut urheilija. Hän halusi oppia ja kehittyä, oli vastaanottavainen.

Korkeakunnaskaan ei löydä pahaa sanottavaa laulavasta futaristaan.

– Konstassa oli joskus pientä hajamielisyyttä. Hän ajeli aina Lahdesta Myllykoskelle ja aikataulujen kanssa oli välillä säätöä, valmentaja hymyilee.

Myös Korkeakunnas huomasi, että Hietanen alkoi jossain vaiheessa pelaajauraansa kaipaamaan musiikin tekemistä.

– Konstan määrätietoisuus tuli siinäkin esiin, että hän valitsi lopulta jalkapallon sijaan musiikin. Jalkapallossa hän teki kaiken täysillä ja sillä pieteetillä, millä pystyi. Kun hän oli saavuttanut lajissa kaiken, hän ei jäänyt siihen roikkumaan, vaan lähti muiden haasteiden pariin.

Hietasen tv-esiintymisiä Korkeakunnas ei ole nähnyt, mutta Hietasen musiikillinen osaaminen on tehnyt jo aiemmin vaikutuksen valmentajaan.

– Itse olen huono katselemaan telkkarista viihdeohjelmia, mutta olen päässyt todistamaan Konstan musiikillista lahjakkuutta. Valmensin Lahdessa ja kun meillä oli joukkueen yhteinen ilta, Konsta tuli bändinsä kanssa sinne esiintymään. Kyllä sen lahjakkuuden näki. Hän pystyy tekemään musiikissa mitä vain.

Hietanen on näytellyt keväästä 2020 alkaen Salatut elämät -tv-sarjassa Miki Kajanderia.

Salkkarit Konsta Hietanen, Tuuli Mattila, Inna Tähkänen ja Juha Svahn (oik.)­

Salkkarit-tuottaja Marko Äijö ei osaa sanoa, miksi Hietaselta onnistuu kaikki, mihin hän ryhtyy.

– Se onkin vaikea kysymys, Äijö nauraa.

– Sellaisia ihmisiä vain on. He ovat niin intohimoisia, kun johonkin ryhtyvät. Se vain lähtee, eikä sitä voi tilata tai siihen ei voi kasvattaa, sellaiseksi synnytään. Konstan näytteleminen lähtee sisäisestä palosta, rakkaudesta elämään ja elämässä melkein kaikkeen. Hän on uskomattoman positiivinen ja hyvällä energialla käyvä henkilö.

Konsta Hietasen roolihahmo Salkkareissa on poliisi, jonka lääkäri-vaimoa Susu Honkasta näyttelee Tuuli Mattila.

– Konsta on tosi mukava. Hän tekee lujasti töitä. Se on varmasti yksi syy, miksi hän menestyy, Mattila arvelee.

– Konsta treenaa paljon. Hän ei pelkästään opettele repliikkejä, vaan hänellä on myös ajatuksia, miten hahmo ilmaisee asioita. Hän miettii aina, mitä hahmo haluaa. Ne jutut ovat Konstalla aina kelattuina, mutta hän on myös valmis muutoksiin. Konsta on positiivinen, pystyy keskustelemaan ja hän on avoin uusille ideoille.

Hietasen luonne tulee esille, kun hän kävelee kuvaussetille.

– Kun Konsta tulee töihin, hän huomioi kaikki aina valomiehistä uuteen harjoittelijaan. Hän osaa ottaa muut messiin. Konsta on pidetty hahmo ja olisi sellainen varmasti missä tahansa työyhteisössä.

Hietanen julkaisi elokuussa Hullu-nimisen sinkun.­

Nykyisin Hietasen asioita hoitaa manageri Atte Väänänen. Mies soittaa myös Hietasen bändissä kosketinsoittimia.

– Siitä meni vajaa vuosi, kun Konsta lopetti jalkapallon ja aloitti musahommat, niin minä tulin Santtu-veljeni (basso) kanssa mukaan. Konsta hoitaa keikoilla laulut ja kitarat. Rummuissa on sitten kaveri vaihdellut, Väänänen taustoittaa nykytilanteen.

Väänänen ja hänen veljensä ovat tunteneet Hietasen jo 20 vuoden ajan.

– Tiedetään mies kyllä ihan läpikotaisin. Konsta on keikkamuusikkona joutunut venymään joka tilaisuuteen. Hän on elättänyt seitsemänhenkisen perheensä pelkällä musiikin tekemisellä jo pitkään, soittokaveri ja manageri kehaisee.

– Konsta tekee sellaiset 150 keikkaa vuodessa. Siinä on soitettu jos jonkinlaisessa kuppilassa. Bändin kanssa noista keikoista on tehty murto-osa. Niissäkin pitää venyä moneksi. Jos sattuu hääkeikka kohdalle, alkusetin on oltava tanssittavaa musaa ja loppuillasta pitää saada bileet pystyyn. Siinä korostuu Konstan monipuolisuus.

Tähdet, tähdet -ohjelman fanien keskuudessa Hietanen on ollut ennakkosuosikki kilpailun voittajaksi.­

Tähdet, tähdet -ohjelman jälkeen Hietasella luulisi olevan kysyntää. Myös miehen omille biiseille olisi tilausta.

– On se ohjelma näkynyt jo nyt keikkakalenterissa, vaikka korona vaikuttaakin. Omasta musiikista ei ikävä kyllä pysty vielä sanomaan mitään. Asioita on silti tapahtumassa.

Elokuussa Hietanen julkaisi Hullu-sinkun. Sitä on kuunneltu Spotifyssa lähes 100 000 kertaa.

– Täytyy olla tyytyväinen, sillä sinkku on ihan omakustanne. Konsta ja Santtu tekivät sen kahdestaan.

Väänäsen veljekset ja Hietanen ovat perustaneet oman levy-yhtiön. Keikatkin myydään itse.

– Me tehdään kaikki keikkamyynnistä laskutukseen asti itse. Ollaan Santun kanssa Konstan oikea ja vasen käsi, mutta ei haluta olla parrasvaloissa. Ollaan osa Konsta Hietasta.