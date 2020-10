Vesa Keskinen hankki taas uuden Lamborghinin: harvinaisella autolla hintaa yli miljoona euroa!

Kyläkauppias Vesa Keskisen autovillitys on saanut uusia kierroksia.

Vesa Keskinen on hankkinut talliinsa Lamborghini Aventadorin, jonka hinta on yli miljoona euroa.

– Se on harvinainen auto, ainoa Suomessa, Vesa Keskinen sanoo.

Vanhastaankin Vesa Keskisen autotallissa on ollut pientä tungosta. Siellä on Ferraria, Mercedestä ja viime vuoden kesällä sinne ilmestyi Lamborghini Urus.

Lamborghini Aventador on harvinainen auto.

– Sitä on valmistettu 900 kappaletta, ja koko tuotanto on loppuun myyty, Vesa Keskinen kertoo.

Vesa Keskisen hankkima Lamborghini Aventador ei ole teiden tukko. Huippunopeus on 352 km/t. Kuvan Aventador kuvattuna Pariisin autonäyttelyssä vuonna 2018. Vesa Keskinen ei ole vielä paljastanut oman Aventadorinsa väriä.­

Ostaja saa auton noin vuoden kuluttua tilauksesta. Autokauppias tuo uuden Lambon Vesa Keskiselle Tuuriin lähiaikoina.

– Ensi viikolla on luovutushetki. Päivä on kiinni hyvin pitkälti säästä, Vesa Keskinen kertoo.

Aventador on tehokas peli. Siinä on 6,5 litran kone ja hevosvoimia on 759.

Teiden tukko tämä auto ei ole. Nollasta sataan se kiihtyy 2,8 sekunnissa ja nollasta kahteen sataan 8,6 sekunnissa. Huippunopeus on F-ykkösten luokkaa, 352 km/t.

Auton materiaalina on mm. hiilikuitu ja titanium. Siitä syystä se on kevyt, painoa on 1525 kiloa.

– Se on todella hieno peli. Tehoa ja suorituskykyä on kovasti. Se uhkuu menohaluja ihan paikallansa, kertoo autokauppa Luxury Collectonin johtaja Esa Schroderus.

– Hienoa, että Suomeen on tällainen harvinainen auto saatu.

Runsas vuosi sitten Vesa Keskinen hankki samasta autokaupasta Lamborghini Uruksen. Viime kesänä autokaupoilla kävi Patrik Laine, hänkin hankki Uruksen. Esa Schroderuksen mukaan moni muukin kiekkomies on heidän liikkeessään asioinut.

Vesa Keskinen sai toissa kesänä Lamborghini Uruksen, jonka hinta oli noin 600000 euroa. Nyt hän on hankkinut vähän kalliimman menopelin, hinta yli miljoona euroa.­