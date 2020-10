David Foster ja 34 vuotta nuorempi Idols-kaunotar saavat lapsen – liitto on 70-vuotiaan tuottajamogulin viides, lapsi kuudes

Kesäkuussa avioutuneet David Foster ja Katherine McPhee saavat perheenlisäystä.

Tuottajamoguli David Foster, 70, ja hänen vaimonsa Katherine McPhee, 36, odottavat ensimmäistä yhteistä lastaan, People-lehti kertoo.

Lehti on julkaissut sivuillaan kuvia, joissa nähdää McPheen pyöristynyt vatsa. Lehden mukaan aviopari on valmistautunut pienokaisen syntymään jo hyvissä ajoin ja heidät on bongattu ostamassa tarvikkeita ja leluja vauvalle.

Pari ei ole kommentoinut vauvauutista julkisuudessa.

Fosterille avioliitto on jo viides, McPheelle puolestaan toinen. Fosterilla on edellisistä liitoistaan viisi aikuista lasta: Sara, 39, Erin, 38, Jordan, 34, Allison, 50, ja Amy, 46.

Laulajakaunotar Katherine McPhee tuli tunnetuksi Yhdysvaltojen Idolsista, jossa hän pääsi finaaliin asti viidennellä kaudella vuonna 2006. Hän jäi finaalissa kuitenkin toiseksi.

Parin 34 vuoden ikäero on kummastuttanut faneja.­

McPhee ja Foster tapasivat ensimmäisen kerran McPheen Idols-aikoina. Foster toimi ohjelmassa laulajan mentorina ja myös tuotti McPheen ensimmäisen singlen, Somewhere Over The Rainbow. Kaksikon välinen suhde syveni kuitenkin romanssiksi vasta 11 vuotta myöhemmin.

– Hän ei vanginnut katsettani heti ensimmäisenä päivänä, sillä olin liian kiireinen työni kanssa, Foster on kertonut Daily Mailin haastattelussa.

Parin 34 vuoden ikäero on herättänyt keskustelua, mutta McPhee on todennut haastatteluissa, ettei ikäerolla ole heille mitään merkitystä.

– Moni ei ymmärrä tätä, mutta meille se on hyvin selvää, laulaja on puolustanut parisuhdettaan.

– Me rakastamme aidosti toisiamme ja arvostamme toisiamme, ja olemme tehneet näin jo hyvin pitkään.

Katherine McPhee tuli tunnetuksi Idols-laulukisasta. Hän oli 22-vuotias tavatessaan David Fosterin ensimmäisen kerran.­

Foster erosi edellisestä vaimostaan Beverly Hillsin täydelliset naiset -tosi-tv-sarjasta tutusta Yolanda Fosterista vuonna 2017. Tuolloin Foster joutui valtavan kohun keskelle, sillä Yolanda Foster sanoi eron tulleen hänelle täytenä yllätyksenä. Monet fanit myös syyttivät tuolloin Fosteria sairaan vaimonsa hylkäämisestä.

Yolanda Foster sairastaa Lymen tautia ja eron aikoihin hän oli kertonut julkisuudessa terveydentilanteensa olevan hyvin heikko.

David Foster on ollut vähäsanainen erosta ja todennut, ettei ex-vaimon sairaudella ollut mitään tekemistä avioeron kanssa.

– Minulta kysyttiin, että miten voin jättää sairaan naisen. Sairaus ei ole syy eroon. Erosimme muista syistä, joita en aio koskaan kertoa julkisuudessa, Foster on tyytynyt toteamaan.