Kuka on Rita Behm? Valtavan suosittu laulaja ei anna haastatteluja ja välttelee julkisuutta – silti hänen kappaleitaan on kuunneltu yli 15 miljoonaa kertaa

Hei rakas -jättihitistään tunnettu Behm ei ole halunnut kertoa julkisuudessa itsestään juuri mitään. Kuka mystisen artisti-imagon taakse oikein kätkeytyy?

Joskus asiat loksahtelevat hämmästyttävällä tavalla paikoilleen. Joskus jopa siinä määrin, että lähes hirvittää.

Jotakin tämän tapaista Rita Behm on saattanut viime kuukausien aikana ajatella. Reilussa vuodessa parikymppinen laulaja-lauluntekijä on noussut lähes täydestä tuntemattomuudesta kotimaisten hittilistojen valtiaaksi.

Jo Behmin syyskuussa 2019 julkaistu ensisingle Hei rakas osoittautui poikkeukselliseksi menestykseksi. Kaihoisa rakkauslaulu nousi muutama kuukausi julkaisunsa jälkeen radiosoittolistan kärkeen ja on kerännyt Spotifyssa tähän mennessä häkellyttävät 15 miljoonaa kuuntelukertaa.

Syyskuun lopulla ilmestyi pitkään työstetty debyyttialbumi Draaman kaari viehättää. Albumin kaikki kappaleet nousivat julkaisunsa yhteydessä Spotifyn neljäntoista kuunnelluimman joukkoon Suomessa.

Saavutuksia voi vain ihmetellä.

Mutta niin on ihmetelty myös artistia kappaleiden takana. Valtavasta menestyksestä huolimatta Behm on ollut mediassa esillä vain vähän. Niinä arvoina kertoina, kun hän on haastateltavaksi suostunut, hän ei ole kertonut omasta elämästään juuri mitään.

Kysymys kuuluu: kuka on Behm?

Tätä Rita Behm ei ole halunnut meille kertoa. Medialle puhuessaan hän on korostanut, että ei halua puhua julkisuudessa muusta kuin musiikistaan. Kaiken muun hän on sanonut kokevansa ”turhana hömpötyksenä”.

Ilta-Sanomat pyysi levy-yhtiöltä Behmin haastattelua tätä juttua varten useampaan otteeseen. Vastaus oli jokaisella kerralla sama: valitettavasti ei.

Mitä me sitten hänestä tiedämme?

Emme paljoakaan. Ylelle heinäkuussa antamassaan haastattelussa Behm kertoi muun muassa kuunnelleensa nuorempana Eppu Normaalia, Leevi and the Leavingsia ja Juice Leskistä. Selkäänsä hän paljasti ottaneensa Guns N’ Roses -tatuoinnin.

Siinä tärkeimmät.

Yksityiselämästään hän ei ole kertonut käytännössä mitään. Ylen haastattelussa hän perusteli linjaansa sillä, ettei halua olla liikaa julkisuudessa esillä, koska tulisi silloin antaneeksi myös palan itsestään pois. ”Mä haluan pitää itseni itselläni”, hän totesi perään.

Näin Behm puhui Helsingin Sanomien haastattelussa viime helmikuussa:

– On ollut kiva olla tavoittamattomissa. Haluan, että huomio keskittyy pelkästään biiseihini, ei minuun. Mitä enemmän on tullut kutsuja eri tapahtumiin, sitä vähemmän olen halunnut mennä minnekään. Minulla ei ole ikinä ollut tavoitteena olla edes artisti.

Samaisessa haastattelussa hän kertoi tarkemmin erikoisesta tiestään levylaulajaksi.

Sitä voisi kuvailla sattumien summaksi.

Behm esiintymässä 30. syyskuuta Helsingissä. Uran toisen klubikeikan areenana legendaarinen Tavastia.­

Kaikki sai alkunsa loppuvuodesta 2016. Rita Behm huomasi tuolloin ilmoituksen Apulannan järjestämästä, uusille biisintekijöille tarkoitetuista biisileiristä.

Helsingin Sanomille Behm kertoi ensin epäilleensä itseään: hän ei ollut tehnyt aikaisemmin kuin yhden oman kappaleen. Uteliaisuus vei silti voiton.

Biisileirillä Behm tutustui muusikko Ella-Noora Kouhiaan, jonka kanssa hän päätyi hieman yllättäen esiintymään alkuvuodesta 2017 Uuden musiikin kilpailun tapahtumaan.

Tästä esiintymisestä käynnistyi tapahtumasarja, joka johti monen mutkan kautta yhteistyöhön paluuta tehneen räppäri Pikku G:n kanssa. Yhteistyön tuloksena syntynyt Solmussa kohosi yhdeksi vuoden 2017 suurimmista hiteistä. Spotifyssa kappaletta on kuunneltu yli 16 miljoonaa kertaa.

Pian vuorossa oli levytyssopimuksen solmiminen Warner Musicin kanssa.

Ja nyt muutamaa vuotta myöhemmin Behm on tilanteessa, johon olisi tuskin osannut kuvitella päätyvänsä: häikäisevän läpimurtovuoden myötä häneen kohdistuu suurempia odotuksia kuin tuskin kehenkään muuhun kotimaiseen poptulokkaaseen.

Moni ajattelee Behmin olevan seuraava Jenni Vartiainen tai Paula Vesala.

Häikäisevän läpimurtovuoden myötä Behmiin kohdistuu suurempia odotuksia kuin tuskin kehenkään muuhun kotimaiseen poptulokkaaseen.­

Suuret odotukset olivat läsnä myös artistin viimeviikkoisella levynjulkaisukeikalla helsinkiläisellä Tavastia-klubilla. (Harva muuten soittaa elämänsä toisen klubikeikan paikassa, joka nauttii muusikoiden keskuudessa mainetta maan parhaana ja halutuimpana esiintymislavana.)

Paikalla loppuunmyytyä keikkaa olivat seuraamassa muun muassa Warner Music Nordicsin presidentti Mark Fry, Nelonen Median musiikkijohtaja Mikko Koivusipilä ja Nelonen Median radioiden musiikkipäällikkö Jussi Mäntysaari, kotimaisen musiikkiteollisuuden isokenkäisiä jokainen.

Kysyin Mäntysaarelta, mihin Behmin valtava suosio perustuu. Hienot ja koskettavat kappaleet, hän vastasi. Lisäksi Mäntysaari totesi Behmin osuneen ”oikeaan hetkeen”.

– Hän on sopivan mystinen hahmo. Some on arkipäiväistänyt artisteja mielestäni liikaa. On siistiä, että on myös sellaisia artisteja, joihin voit projisoida omia tunteitasi ja unelmiasi. Itse pidän siitä, että artisti näyttäytyy elämää suurempana hahmona. En haluakaan tietää heistä liikaa, Mäntysaari sanoi.

– Sehän on toisaalta ihan klassinen kikka, se, että tekee itsestään salaperäisen. Mutta tässä ajassa, jossa näemme artistit laittamassa pyykkiä narulle, se tuntuu tosi virkistävältä.

Onko Behmin kohtalokkaassa ja salaperäisyyden kaapuun verhotussa artisti-imagossa siis kyse tarkkaan harkitusta roolista? Varmasti osittain, mutta todennäköisesti osuutensa on paljon arkisemmallakin puolella: ujoudella.

Siitä sai viitteitä Behmin vieraillessa syyskuun lopulla viihdeohjelma Possessa. Studion sohvalla kiemurteli tuolloin silmin nähden hermostunut, saamastaan huomiosta hämmentyneen oloinen nuori nainen.

– No, en mä niin mystinen ole, Behm myönsi lähetyksessä itsekin.

Levynjulkistuskeikallaan Tavastialla Behm jutusteli yleisölle sympaattisesti mutta selvästi arkaillen.­

Sellaisen vaikutelman hänestä sai myös Tavastialla. Arvoituksellisen poptähden rooli karisi päältä erityisesti välispiikkien yhteydessä. Niiden aikana Behm näyttäytyi yleisölle arkaillen jutustelevana, aika arkisenkin oloisena tyyppinä.

Sympaattista? Kyllä. Karismaattista? Ei ehkä niinkään.

– Minkälaiset bileet meillä on? Behm kysyi keikan loppupuolella.

No, aika varovaiset oikeastaan.

Mutta kyllä varmasti vielä paranevat.