Lola Odusoga innostui muistelemaan missiaikojaan.

Lola Odusogan elämä mullistui parikymppisenä vuonna 1996, kun hänet valittiin Miss Suomeksi. Samana vuonna hän edusti Suomea Miss Universum -kisassa sijoittuen kolmanneksi.

Nyt 43-vuotias Odusoga muistelee kisoja Instagramissaan jakamalla nostalgisen kuvan kruunajaisista. Kuvassa kisan upea kärkikolmikko poseeraa onnea tihkuen.

– Elämää mullistavia kokemuksia. Tässä me kolme vuonna 1996. Miss Universum -kisan kärkikolmikko, turkulaiskaunotar sanelee päivityksessään englanniksi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin luotsaaman Miss Universum -kilpailun kilpailun voittajaksi kruunattiin tuolloin Venezuelan Alicia Machado. Ensimmäisen perintöprinsessan tittelin sai Aruban Taryn Mansell. Lola Odusoga oli toinen perintöprinsessa.

Alicia Machado, 43, kertoi vuonna 2016 Yhdysvaltain presidentinvaalien aikaan, että Trump vertasi häntä voiton jälkeen Miss Piggy -sarjakuvahahmoon ja palvelusneitiin. Vertaukset johtuivat Machadon mukaan siitä, että hän lihoi pian voiton jälkeen vuonna 1996.

– Kärsin sen episodin jälkeen anoreksiasta ja bulimiasta viisi vuotta, Machado tylytti Trumpia haastattelussa.

– Olen taistellut tämän kanssa 20 vuotta, hän lisäsi.

Alicia Machado tapasi Donald Trumpin vuonna 1996.­

Kun Machado sai Miss Universumin kruunun kutreilleen vuonna 1996, oli hän neljäs Miss Universumiksi kruunattu venezuelalainen.

Kauneuskilpailuvoittonsa jälkeen Machado on luonut uraa muun muassa mallina ja näyttelijänä. Machado aloitti näyttelijänuransa vuonna 1997, kun hän esiintyi venezuelaisessa saippuasarjassa Samantha, jossa hän esitti yhtä pääosista. Machado on näytellyt saippuasarjojen lisäksi elokuvissa, näytelmissä ja tv-sarjoissa.

Machadon on kerrottu saaneen palkintoja työstään näyttelijänä useita kertoja. Englanniksi missikaunotar on esiintynyt vierailevana tähtenä muun muassa huippusuositussa amerikkalaissarjassa The Nanny sekä olutmerkki Budweiserin mainoksessa.

Machado on laajentanut osaamistaan myös kosmetiikan, vaatteiden ja musiikin puolelle. Kaunottarelta on ilmestynyt niin musiikkia kuin hänen omaa nimeään kantavat hajuvesi- ja vartalovoidesarjat sekä vaatemerkki.

Alicia Machado kuvattuna viime vuonna.­

Machadon kerrotaan sairastaneen rintasyövän vuonna 2013. Nykyään Machadolla on Yhdysvaltojen kansalaisuus, ja hänellä on yksi tytär.

Toiseksi sijoittunut Taryn Mansell ei juuri ole ollut julkisuudessa esillä, eikä hän myöskään päivitä sosiaalista mediaa aktiivisesti. Pari vuotta sitten hän julkaisi itsestään kuvan Facebookissa. Kuvapäivitys poiki tyhjentävän kommentin:

– Valmiina seuraavaan Miss Universum -kisaan!

Miss Universum -titteli on tullut Suomeen ainoastaan kahdesti: vuonna 1952 Armi Kuuselan tuomana ja vuonna 1975 Anne Pohtamon ansiosta.

Las Vegasissa järjestetyssä kilpailussa Odusoga oli finaalin jälkeisen suuren kruunajaisjuhlan kuningatar, joka ei saanut ihailijoiltaan hetkenkään rauhaa. Miss Universumin kauneimmaksi valittu Machado jäi suuren yleisön ja muiden missien mielipiteissä Odusogan varjoon voitostaan huolimatta.

Odusoga muisteli missivuottaan huvittuneena IS:lle vuonna 2012.

– Olin ihan teini! Ihan lapsi! Senaikaisista kuvistakin näkee, että tuo on kyllä ihan ulkona kaikesta, Lola totesi tuolloin.

Lola Odusoga vuonna 1996.­

Miss Universum -menestys poiki Odusogalle paitsi julkisuutta, myös lukuisia työtarjouksia. Odusogan kauneus ei jäänyt huomaamatta myöskään Hollywoodissa, sillä missikaunottaren tiedot ja kuvat lähetettiin Huominen ei koskaan kuole -elokuvan castingista vastaaville tahoille.

– Hän tuli heti meidän mieleemme. Uskon, että eksoottisella Lolalla on hyvät edellytykset, elokuvayhtiötä Suomessa edustavan United International Pictures -yhtiön markkinointipäällikkö Jorma Akkanen arvioi Ilta-Sanomille vuonna 1996.

Rooli meni lopulta sivu suun, kun Bond-tytöiksi valittiin Teri Hatcher ja Michelle Yeoh. Töistä Odusogalla ei silti ollut puutetta.

Lola Odusogan ura on pitänyt sisällään paljon mallin töitä.­

Odusoga kertoi Tainola-podcastissa viime vuonna, että kiittää pärjäämisestään missimenestystään. Aina tittelistä ei kuitenkaan ole ollut hyötyä.

– Missi ei nykyään hyödy tittelistä, ja mielestäni se on jopa taakka. Missi saa myös missin leiman ja joutuu pärjäämään nykyisessä somemaailmassa, jossa on kilpailua ja jossa jokainen pystyy tekemään itsestään brändin, Lola Odusoga latasi Tainola-podcastissa.

Nykyään Odusoga työskentelee juontajana ja yrittäjänä. Viime vuonna hänet nähtiin Selviytyjät Suomi -kisassa.